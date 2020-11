Harriet Tubmanista (1822–1913) voisi tehdä monta elokuvaa. Harriet-elokuva keskittyy hänen poliittiseen heräämiseensä ja aktivismin alkuun.

Harriet ★★★

USA 2019

Viaplay (K12)

”Mooses” oli pelätty hahmo orjanomistajien keskuudessa 1800-luvulla. Hän ohjasi orjia vapauteen Yhdysvaltain itärannikolle.

Historia kertoo, että liikanimen takana oli entinen orja Harriet Tubman. Samaa kertoo elämäkertaelokuva Harriet.

Tubman (1822–1913) on tunnettu vapaustaistelija, joka kasvoi plantaasilla Marylandissa. Elokuva kattaa hänen elämänsä orjuudesta alkaen. Tubman on naimisissa vapaan miehen kanssa mutta pakenee, kun vaarana on tulla myydyksi muualle. Hän saa uskaliaalle matkalleen apua maanalaiselta verkostolta.

Pääosa elokuvasta kertoo Tubmanista vapaana naisena. Philadelphiaan asettuva hahmo palaa kotikonnuilleen hakemaan perhettään, sitten muita. Lopulta hän auttaa verkoston avulla pakoon yli 70 orjaa.

Harriet Tubmanista voisi tehdä monta elokuvaa. Elämäkertadraama jättää loppumaininnan varaan hänen vakoilunsa Pohjoisvaltioiden hyväksi sisällissodassa ja hänen työnsä naisten äänioikeuden puolesta. Myös Combaheejoen taistelu jää lyhyeksi loppujaksoksi: Tubman johti taisteluun 150 mustaa sotilasta, jotka pelastivat yli 750 orjaa.

Vapaustaistelijan rikasta elämää on ollut pakko rajata, ja Harrietin tekemä rajaus on perusteltu. Elokuva keskittyy Tubmanin poliittiseen heräämiseen ja aktivismin alkuun.

Tubman on sankarina ajankohtainen nyt, kun parlamentaarinen politiikka on kyseenalaistettu ja kansalaistottelemattomuus ottanut tilaa. Vapaustaistelijan kuvaa ei onneksi kuitenkaan siistitä historialliseksi versioksi nykyajan aktivistista. Draama tekee selväksi, että Tubman oli lukutaidoton ja vakaasti uskossa. Hän myös näki näkyjä, joita hän itse piti enteinä.

Päähahmo kuvataan vetävästi toiminnan kautta, ilman itsetarkoituksellista väkivaltaa suuntaan tai toiseen. Välillä kerronta tosin pysähtyy sentimentaaliseen hymistelyyn, sillä mukaan on ympätty pari musiikin säestämää teennäistä palopuhetta.

Elokuvan on ohjannut Kasi Lemmons, joka on yhdessä Gregory Allen Howardin kanssa toiminut myös käsikirjoittajana. Hän osaa tarinankerronnan, vaikka ei varsinaisesti uudista elämäkertadraaman lajia.

Brittinäyttelijä Cynthia Erivo tekee erinomaista työtä ensimmäisessä elokuvapääroolissaan. Odotukset olivat tosin ennakkoon korkealla, sillä hän oli musiikkiteatteriurallaan ehtinyt ansaita jo muun muassa Tony- ja Grammy-palkinnot.

Erivo sai myös molemmat Harrietin Oscar-ehdokkuuksista. Hän oli mukana niin parhaan naisnäyttelijän kuin parhaan alkuperäiskappaleen kisassa. Lopputekstien päällä kuultava, Joshuah Brian Campbellin kanssa tehty kappale Stand Up todistaa, että Erivolla on lahjoja enemmän kuin yhdessä kategoriassa.