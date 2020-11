Heiman on Bertellin ensimmäinen teos joka suomennetaan. Tammi julkaisee Vappu Orlovin suomennoksen toukokuussa.

Romaani

Ann-Luise Bertell: Heiman. 302 s. Förlaget

Pohjanmaa on suomalaisen kirjallisuuden kiehtovimpia näyttämöitä. Lakeuksilla ovat vuosien varrella astelleet niin Antti Tuurin ja Hannu Raittilan kuin Pauliina Rauhalankin lukijat. Suomenruotsalainen Pohjanmaa on puolestaan tullut tutuksi myös suomenkielisille lukijoille esimerkiksi Lars Sundin ja Kaj Korkea-ahon teosten kautta.

Ann-Luise Bertellin Heiman-romaanissa avautuva Pohjanmaa on kuitenkin aivan omanlaisensa, vahvasti maahan juurtunut. Keskiössä on perheessä sukupolvien ajan pysynyt kotitila, heiman, johon liittyy paitsi kyntämistä ja kylvämistä myös myyteiksi keriytyneitä tarinoita ja vaiettua painoa. Veri on vettä sakeampaa, mutta niin on myös maa: kotia ei jätetä.

Att få vara sin egen och stå på sin egen jord var det värdefullaste av allt.

Kodin ja maan paino osoittautuu paikoin myös esteeksi ja kahleeksi, yksilön identiteetin ja haaveiden tukkeeksi.

Heimanin alkaessa ensimmäinen maailmansota on juuri päättynyt. Elofin ja Ivarin isä kuolee tuberkuloosiin, vuotta äidin jälkeen. Pojat muuttavat isovanhemmilleen naapurikylään, kodin irtaimisto myydään huutokaupassa mutta koti jää Elofin nimiin, hänen tulevaisuudekseen.

Käynnistyy tiivis ja oivaltava neljän sukupolven sukusaaga, joka ulottuu aina 1980-luvun lopulle asti.

Heiman on Ann-Luise Bertellin (s. 1971) toinen romaani, mutta julkaisulistalta löytyy aiemmilta vuosilta niin runoja, novelleja kuin draamaakin. Esikoisteos, runokokoelma Rus av gul, ilmestyi 1997. Kirjoittamisen lisäksi Bertell on toiminut teatterissa niin näyttelijänä, dramaturgina kuin ohjaajana, ja maaliskuussa hänet valittiin Wasa Teaterin johtajaksi jo toista kertaa.

Finlandia-ehdokkaaksi nostettu Heiman on kuitenkin Bertellin ensimmäinen teos joka suomennetaan. Tammi julkaisee Vappu Orlovin suomennoksen toukokuussa 2021.

Toivoa toki sopii, että lisää seuraa. Esimerkiksi 2016 ilmestynyt, Svenska Ylen kirjallisuuspalkinnon saanut Vänd om min längtan sopisi kauniisti myös suomenkielisiin kirjahyllyihin.

Sota on Heimanissa tärkeässä osassa, vaikka varsinaisella sotatantereella vietetään vain hetki. Elof joutuu rintamalle, vaikka hän ei pysty tappamaan sen paremmin jänistä kuin vihollistakaan. Hän kertoo itselleen olevansa surkea pelkuri, ei oikea mies ollenkaan, ja ajatus seuraa häntä kotiin.

Muun muassa tähän yhdistyy kuva kannessakin näkyvästä jäniksestä, mystisestä kahden maailman väliä loikkivasta olennosta.

Jag blev generad för jag visste inte varför, vi hade aldrig sjungit tillsammans tidigare, vi hade aldrig blandat in någonting om Gud i våra liv, vi tog bara fram honom i yttersta nödfall. Då hararna knackade på våra dörrar, då stormarna nästan tryckte små bilar mot dikesrenen.

Sodan kauhut eivät suinkaan pääty rintamalle, vaan sodan päättyessä alkaa todellinen, päättymättömänä näyttäytyvä taistelu. Monien muiden sodassa olleiden miesten tavoin Elof tarttuu kotona pulloon eikä päästä siitä irti. Olga-vaimo hoitaa heimanissa kaiken, siivouksesta ja leipomisesta eläinten ja lasten hoitamiseen.

Bertell kuvaa sodassa traumatisoituneiden miesten alkoholismia riipaisevasti, vähäeleisyydessään monitahoisesti. Sukellukset niin Elofin kuin Olgan ja lastenkin mieliin ovat kirkkaita ja ymmärtäviä.

Henkilöhahmojen psykologian kuvaus on Heimanissa kauttaaltaan loistavaa, joskin ote hieman höltyy loppua kohden. Lastenlasten ajatukset ja tunteet eivät yksinkertaisesti yllä aivan Elofin tasolle asti.

Heiman pohjaa kirjailijan antamien haastattelujen mukaan osin Bertellin omien isovanhempien vaiheisiin ja sijoittuu Bertellille tuttuihin maisemiin, Kimon kylään Vaasan pohjoispuolella. Maisema, maailma, on jatkuvasti läsnä todellisena ja kouriintuntuvana.

Bertellin kieli kuljettaa lukijaa tuvasta navettaan, katolta metsään tarkoin, ilmavin virkkein, jossa paikallinen murre on siellä täällä mukana harkittuna mausteena. Heimanin paikka Finlandia-ehdokkaiden joukossa on ehdottoman ansaittu.