Laura Gustafssonin viides romaani on purskahteleva romaani kestämättömästä elämäntavastamme.

Romaani

Laura Gustafsson: Rehab. Into. 272 s.

Laura Gustafsson kirjoittaa viidennessä romaanissaan näkyviin tavaran ja roskan sekä elävän ja kuolleen materiaalin häilyvää eroa. Fantasmaattiseen hyperbolaan mieltyneen kirjailijan käsittelyssä lopputulos muistuttaa järjestäjäguru Marie Kondon LSD-trippiä.

Rehab nimenä viittaa kuntoutukseen. Romaanissa yritetään vieroittautua kulutusyhteiskunnasta ja sen tavara-addiktioista. Teoksen päähenkilö Santa Maria saa tarpeekseen ylellisistä tavaroistaan ja niiden loputtomasta huoltamisen kierteestä. Hän leikkaa hiuksensa irti ja sytyttää ne tuleen. Tuli leviää hänen taloonsa, kuten on tarkoitus. Vahingossa se leviää myös naapurustoon. Joukko asukkaita jää ilman kotia ja omaisuutta.

Santa Maria, joka oli muuten myös tutkimusmatkailija Kristoffer Kolumbuksen lippulaivan nimi, johdattaa naapuruston kohti Taivastaloa, asfalttilähiön tornitaloa, uutta tavaratonta utopiaa.

Kertojia on kolme. Santa Maria kirjoittaa lokikirjoituksia, joiden järjestys hajoaa epäkronologiseksi, koska kapitalismista irtaantuneille ihmisille aika menettää merkityksensä. Tapahtumia kuvailee Santa Marian lisäksi hänen tyttärensä Kolumbus sekä Taivastalon siivooja, joka antaa puhtaanapitoraportteja.

Lika on keskeinen motiivi teoksessa. Esiin kirjoitetaan ulosteiden maan alle piilotettu logistiikka, viemäriverkostot ja löyhkäävät vedenpuhdistamot. Puhtaan meren ja ihmisen jätteiden välinen taistelu on keskeinen taustakertomus: ”Ennen vanhaan merta oli loputtomasti ja ihmispaskaa mitättömästi. Nyt on toisin päin.”

Lopulta tulvivat viemärit ulosteineen ja kostonhimoinen meri vyöryvät kaduille hukuttaen kaiken. Viimeistään tässä vaiheessa myös teoksen juoni muuttuu huuruiseksi. Vanhan testamentin hahmot luikertelevat tarinan keskiöön.

Talossa johtajan roolin itselleen ottaa omaisuusvastainen kerjääjä Isebel (Raamatussa ­Israelin kuningatar), joka haluaa uhrata vaatteetkin asukkaiden päältä tulikitaiselle Moolokille (palava roskiskuilu tässä tapauksessa). Lopulta hän haluaa uhrattavan myös lapset.

Teoksen keskivaiheen jälkeen kierroksille menevät intertekstuaaliset pyöritykset hautaavat alleen paljon kiinnostavia kysymyksiä, joita teoksen alku herätti.

”Valitsitko ilmastoinnin ennen lapsesi tulevaisuutta?” Tähän ratkaisevaan kysymykseen teos kiteytyy: mistä olemme valmiita luopumaan, jotta lapsillamme olisi elinkelpoinen planeetta. Romaanissa mukavuuksista luopuminen on projekti, joka tuntuu hajoavan omaan mahdottomuuteensa.

Romaani ei jää erinäisten tavararykelmien luetteloksi, vaan se pureutuu kunnianhimoisesti tavaran ja roskan ytimeen, siihen mistä on kyse materian ja ener­gian kierron tasolla. Se tutkii posthumanistisen kritiikin hengessä aineen liikettä, jota ihminen häiritsee muodostamalla kiertoon tarkoitetusta orgaanisesta materiasta maatumatonta epäorgaanista ainetta.

Kiitoksissa mainitaan inspiraation lähteiksi Antti Salmisen ja Tere Vadénin teokset Energia ja kokemus: naftologinen essee sekä Elo ja anergia. Hyödyllisiä lukuvinkkejä aiheesta kiinnostuneille.

Loisteliainta romaanissa on Gustafssonin kieli, joka on täysin omalaatuista ja hurjaa. Rehab on myös yllättävän hauska. Harvemmin tulee nauraneeksi ääneen kirjaa lukiessa. Myös teoksen tavarakapitalismin kritiikki on ilmastokriisin ytimessä ja siis mitä parhain aihe romaanille.

Silti teoksen anarkistinen muoto ja absurdius tekevät hienoista havainnoista turhankin irrallisia kokonaisuuteen nähden. Lopputulos on sekava. Rehab ei ole lopulta kovin eheä romaani, vaikka sen ainekset ovat herkulliset.