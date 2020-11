Kulttuuri auttaa jaksamaan, joten baletin dramaturgi todella on ”essential worker”, eli välttämätön työntekijä, kirjoittaa toimittaja Samuli Tiikkaja.

Maailman tilanne ei ole hyvä, myönnetään. Ei ole toki Suomenkaan, mutta verrattuna moneen muuhun maahan Suomen koronakartassa on ollut tänä syksynä suhteellisen hillityt värit.

Taiteen tekijöiden työt peruuntuvat nyt jatkuvasti kaikkialla maailmassa, ja kaikki kulttuurialalla työskentelevät joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa. Kulttuuriala on edelleen hätä­tilassa Suomessakin, mutta kevään täyssulun jälkeen instituutiot ovat onnistuneet luomaan toimivia ja turvallisia tapoja tehdä taidetta sekä elävälle yleisölle että verkkojakeluun.

Se on huomattu muuallakin. Esimerkiksi Kansallisoopperan Covid fan tutte -ooppera on kerännyt kiitosta ympäri maailmaa, kiitos suoratoistolähetysten. Samoin immersiivinen Laila-teos sai kansainvälisen Fedora Digital -palkinnon, kuten keskiviikkona uutisoitiin.

Samalla Suomesta on tullut entistä houkuttelevampi kulttuuri­alan työntekijöiden silmissä, täällä kun on ollut ylipäätään mahdollista tehdä töitä. Siksi maailman huippuihin kuuluva balettitanssija Maria Kotšetkova saatiin vuoden ajaksi tähtitanssijaksi Kansallisbalettiin. ”Kansallisbaletti on yksi ainoista taloista maailmassa, jotka pystyvät työskentelemään tällä tavalla”, Kotšetkova sanoi HS:n haastattelussa marraskuun alussa.

Samoin sanfranciscolainen Carey Perloff saatiin dramaturgiksi Kansallisbaletin uuteen Jekyll & Hyde -teokseen. Hän kirjoitti kokemuksestaan New York Timesiin, ja oli vaikuttunut siitä, että suomalaisviranomaiset luokittelivat hänet, kulttuurityöläisen, ”essential workeriksi” eli välttämättömäksi työntekijäksi.

Ja se on totta. Kulttuuri auttaa jaksamaan.

Myös sinfoniaorkesterit ovat tähän asti pystyneet jatkamaan konsertointia koronasyksynä, vaikka lipputulot ovat turvaetäisyyksien vuoksi kärsineet. Kamarimusiikkikonsertteja on pystytty järjestämään ilmeisen turvallisesti. Silti pääkaupunkiseudulla on edessä taas ainakin kolmen viikon tauko.

Moni Turun konserttitalossa viime sunnuntaina vieraillut on kiitellyt pianisti Elisabeth Leonskajan ainutkertaista konserttia, jossa tämä huippupianisti soitti kuin viimeistä päivää, poistumatta teosten välillä takahuoneeseen. Yleisö oli hal­tioissaan.

Seuraavana maailmantähtenä Turun musiikkijuhlat tuo maahan joulukuun alussa mezzosopraano Joyce DiDonaton, jota pääsee Turun konserttitaloon kuulemaan vain hieman yli 300 kuulijaa. Vaikka paljon ehtii tapahtua siihen mennessä koronarintamalla, konsertti pyritään kaikin voimin järjestämään. Koska DiDonato on välttämätön työntekijä, koska kulttuuri auttaa jaksamaan.