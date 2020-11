”Idea on, että tänne voi tulla piipahtamaan vaikka iltakävelyllä”, Kaamos-yllätyksiä -tapahtuman tuottaja Mari Kauppinen sanoo.

Tuliesityksiä, ulkoilmaleffoja, kuorolaulua. Kaupungilla kulkija voi tällä viikolla yllättyä aivan arkisissa paikoissa, kun Helsingin kaupungin tarjoama Kaamos-yllätyksiä -tapahtuma levittäytyy keskustan suosituille kulkureiteille sekä lähiöihin.

”Haluamme elvyttää taidekenttää sekä tuoda iloa kaupunkilaisille keskelle pimeintä aikaa ja tähän vuoteen, joka on ollut monille raskas”, tapahtuman tuottaja Mari Kauppinen sanoo.

Sunnuntaina hämärän laskeutuessa kannattaa suunnata kohti Oodia ja Kansalaistoria. Taiteilija Alexander Reichstein on rakentanut keskustakirjaston pohjoispäätyyn runollisen valoinstallaation Lennon aika, jossa viisitoista nukkuvaa hahmoa leijuu korkeuksissa. Nukkumisen ja unelmoinnin arvoa pohtiva teos on nähtävillä koko viikon ajan.

Lennon aika -teos on nähtävissä Oodi-kirjaston pohjoispäädyssä.­

Kansalaistorilla esiintyy sunnuntaina myös Emma Salokosken johtama kuoro ja kollektiivi Emma Salokoski Voices, jonka äänimaisemateos tarjoaa elämyksiä sekä kuulo- että näköaisteille. Heidän jälkeensä Philomela kuoro luo meditatiivista tunnelmaa Silent Night -konsertissa. Mukana ovat myös klarinetisti ja saksofonisti Tapani Rinne sekä lyömäsoitintaiteilija Teho Majamäki.

Oodin edustan aukiolla on myös mahdollista astua sisään immersiiviseen maisematauluun, joka on valaistu ympäri vuorokauden sekä nauttia viittomakielisestä taiteesta. Runoilija Satu Kankaanpään, Visual Vernacular -taiteilija Quentin Greenin ja teatteritaiteilijat Silja Ruonalan ja Olga Greenin esitys sopii kaikille lapsista aikuisiin.

Kaamosajan taidetta voi kokea myös Malmilla, Kannelmäessä ja Itäkeskuksessa. Kanneltalon ja Stoan eteen viritetyillä valkokankailla näytetään vanhoja mainoksia ja Helsinki-aiheisia pätkiä. Malmitalon pop-up-ulkoilmateatterissa voi nähdä viisiminuuttisia Uneton-lyhytelokuvia.

”Lähiöissä on perheen pienimmille heijastinsuunnistusta, joten oma taskulamppu kannattaa ottaa mukaan”, Kauppinen vinkkaa.

Kaamos-yllätyksiä -tapahtuma käynnistyy samaan aikaan, kun pääkaupunkiseudulla astuvat voimaan tiukennetut koronarajoitukset. Kauppisen mukaan ne eivät kuitenkaan vaikuta ohjelmaan, sillä se on jo alun perin suunniteltu toteutettavan kokonaan ulkona, ja turvallisuusseikat on mietitty tarkoin.

”Sekä esiintyjät että yleisö noudattavat turvavälejä. Kansalaistoria rajataan tarvittaessa karsinoilla. Meillä on paljon järjestyksenvalvojia ja muistutamme etäisyyksien pitämisestä myös kuulutuksin. Suosittelemme, että katsojat käyttävät maskia”, Kauppinen kertoo.

”Kyse ei ole festarista, vaan idea on, että tänne tullaan piipahtamaan vaikka iltakävelyllä. Teokset ovat pop up -tyylisiä, tarkoituksemme on yllättää ohikulkijoita.”

Kaamos-yllätyksiä -tapahtuma haluaakin muistaa myös niitä ihmisiä, jotka eivät itse pääse taiteesta nauttimaan ja niitä työssä käyviä, jotka eivät voi jäädä etätöihin.

”Maanantaiaamuna Rautatieaseman ja Kansalaistorin kulmilla on yllätysohjelmaa työmatkalaisille. Viikon aikana esityksiä viedään myös helsinkiläisten senioritalojen pihoille”, Kauppinen kertoo.

Kaamos-yllätyksiä 20.–28.11. ympäri Helsinkiä. Tarkat esitystiedot tapahtuman nettisivuilta osoitteesta tapahtumat.hel.fi/fi/home