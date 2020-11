Kirjallisuus

Haltioiden kuolemattomuutta, Keski-Maan maantiedettä sekä kääpiönaisten leukojen partaisuutta voi syventyä pohtimaan ensi vuonna, kun uusi kokoelma kirjailija J.R.R. Tolkienin esseitä ilmestyy.

The Nature of Middle-earth, valikoima Tolkienin (1892–1973) kirjoittamia esseitä hänen luomastaan fantasiamaailmasta Keski-Maasta ilmestyy englanniksi 24. kesäkuuta 2021. Ennakkotietojen mukaan esseitä ei ole julkaistu aikaisemmin.

Houghton Mifflin Harcourtin kustantaja Deb Brody kertoo tiedotteessa esseiden käsittelevän muun muassa haltioiden kuolemattomuutta ja jälleensyntymää, valar-henkiolentojen voimia, vajonneen Númenor-saaren maita ja asukkeja, Gondorin maantiedettä ja sitä, millä Keski-Maan asukkailla oli parta ja millä ei. Partakysymys on herättänyt keskustelua Tolkien-fanien parissa.

Tolkien suunnitteli ja loi poikkeuksellisen yksityiskohtaisen fantasiamaailman, josta hän kirjoitti vuosikymmenien ajan vielä senkin jälkeen, kun maailmaan sijoittuvat suositut teokset Hobitti (1937) ja Taru sormusten herrasta (1954-1955) olivat ilmestyneet.

Kirjan on toimittanut Carl F. Hostetter. Hän on Tolkien-asiantuntija, joka on toiminut Tolkien-tutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisön Elvish Linguist Fellowshipin johdossa. Hostetter työskenteli yhdessä J.R.R. Tolkienin pojan Christopher Tolkienin (1924–2020) kanssa, joka vuosikymmenien ajan toimitti isältään jääneitä tekstejä julkaisukuntoon, kuolemaansa asti. Hostetter myös toimitti yhdessä Verlyn Fliegerin kanssa Christopher Tolkienille omistetun teoksen Tolkien's Legendarium: Essays on The History of Middle-earth (2000). Christopher Tolkienin kerrotaan lähettäneen aineiston johon The Nature of Middle-earth teos perustuu Hostetterille valokopioina ennen kuolemaansa.

Tolkienin teoksista on viimeksi ilmestynyt suomeksi Gondolinin tuho (WSOY, 2019) ja Kullervon tarina (WSOY, 2015).