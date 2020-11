Sibelius-Akatemian Albert Herring -oopera on mainio herkkupala koomisen oopperan ystäville, kirjoittaa HS:n kriitikko. On sääli, että koronarajoitukset katkaisevat esitykset kesken kaiken.

Klassinen Benjamin Brittenin Albert Herring Musiikkitalon Sonore-salissa 21.11. Musiikinjohto Markus Lehtinen, ohjaus Victoria Newlyn, lavastus Sampo Pyhälä, puvut, Taina Relander, maskeeraus, Tuija Luukkainen, valot Eero Erkamo. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian oopperakoulutus. Vahinko, että koronarajoitukset katkaisivat Sibelius-Akatemian Albert Herring -esitykset kesken kaiken. Hilpeä ja notkeasti liikkuva toteutus olisi mainio herkkupala koomisen oopperan ystäville.

Näyttämöllinen ja musiikillinen huumori ja parodia kukoistivat Sampo Pyhälän satukirjamaisen viehättävissä ja näppärästi liikuteltavissa pahvikulisseissa.

Ohjaajana oli englantilainen Victoria Newlyn, joka on työskennellyt paljon laulunopiskelijoiden kanssa. Hän on myös näyttelijä ja koreografi.

Mitä englantilaisemmalta Loxfordin pikkukaupungin luokkayhteisö vuodelta 1948 näyttää, sitä hauskempaa ja terävämpää komiikkaa on yleensä luvassa.

Albert Herring ei ole musiikillisesti mikään helppo ooppera. Keskustelutyyli hallitsee oopperan musiikillista kulkua, ja jokainen saa oman luonteenomaisen ilmaisutapansa.

Resitatiivijaksoissa voi syntyä ongelmia, koska Britten käsittelee rytmiä hyvin vapaasti. On ensemblekohtauksia ja -vyyhtejä, joissa laululinjat kulkevat eri rataa kuin säestys ja kaikki vielä omia teitään.

Sitä suurempi tunnustus on annettava Markus Lehtisen johtamiselle. Toisessa ensi-illassa joka roolissa oli siihen sekä ääneltään että olemukseltaan sopiva laulaja. Kaikilla oli paljon koomista energiaa, ja soinnikkaat ja terveet, hyvin koulutetut äänet.

Komiikan henki oli tarttunut myös pieneen orkesteriin, joka teki värikästä tarkkuustyötä ja osallistui tapahtumien kulkuun ehtymättömästi kuvailevin ja kujeilevin soinnein ja rytmein.

Monet Brittenin oopperat käsittelevät viattomuuden menetystä, niin myös Albert Herring, mutta tällä kertaa koomisessa valossa.

Albert on vaatimaton ja hyvätapainen nuorimies, joka hoitaa äitinsä sekatavarakauppaa. Hän on joutunut elämään äitinsä kovassa komennossa, eikä ole edes voinut yrittää tehdä mitään paheksuttavaa. Viina- ja tappalureissun voimalla Albert onnistuu itsenäistymään.

Joskus on nähnyt tyhmänpulskeita Alberteja. Tenori Jasper Leppänen on pitkä ja komea. Niin kiltti ja ujo kuin tämä hänen Albertinsa aluksi olikin, hänestä paljastui älykkäitä piirteitä. Vaativan lauluosuutensa Leppänen taiteili kirkkaasti ja tyylikkäästi, inhimillisen herkin sävyin.

Albertista tulee kevään prinssi, koska Loxfordista ei tällä kertaa löydetty yhtään niin siveää neitoa, joka olisi ansainnut Kevään kuningattaren arvon. Vahingoniloa tuntematta ei voinut katsella, kuinka Albert häpesi juhlintaansa.

Koominen keskushahmo oli sopraano Maria Turusen Lady Billows, Loxfordin ylin moraalinvartija. Hän tuomitsee metallikkaasti sivaltavalla, komealla äänellään kaikki nuoret tytöt hutsuiksi ja koko paikan synnin ja saastan pesäksi.

Lady vaikutti ratsastusasussaan suffragetilta, samoin kuin hänen maskuliininen apulaisensa, latvialaisen Sniezde Kanapen lujalla äänellään tuikeasti tulkitsema Florence Pike.

Kun päästiin kevätjuhlaan, ladysta kuoriutui yllättäen hyvin naisellinen olento ja Florence muuttui entistäkin maskuliinisemmaksi. Tässähän taisi olla ilmeinen pari.

Ohjaaja Newlyn onkin tuonut nokkelasti esiin niitä seksuaalisia impulsseja, jotka kätkeytyvät lady Billowsin ja koko pikkukaupungin yläluokan hirmuiseen siveyskiihkoon ja omahyväiseen tekopyhyyteen.

Kevtäjuhlan taianomaisessa yöllisessä jälkinäytöksessä kaikki heiluttelivat käsissään suurikokoisia hedelmäleluja – siis selviä seksuaalisia symboleja. Hedelmiähän Albert myy kaupassaan.

Näyttämö on täynnä osuvia satiirisia karaktäärejä. Iris Calendaria on kainosteleva opettajatar ja näyttää tanssivalta musikaalitähdeltä. Veikko Vallinoja on hurskasteleva kirkkoherra, Akseli Ferrand hysteriaan taipuvainen pormestari ja poliisipäällikkö Janne Sihvo hieman hidasälyinen, mutta jäyhän virkaroolinsa alla mukava ja huumorintajuinen mies. Olivia Kyllänen on kauhean kiukkuinen ja samalla elämänhaluinen Mrs. Herring.

Ruut Mattilan raikkaan heleästi laulava, järkevä Nancy ja Luke Scottin iloinen ja notkeaääninen Sid olivat tavallisia rakastuneita ja leikkisiä nuoria, vailla karaktyyripiirteitä.

Eeva Suvannon, Iida Aaarnion ja Otso Kallion esittämä kiusoitteleva lapsiryhmä oli täysosuma, josta kajahti ihanteellisen reipasta, suoraa ja puhdasta laulua.