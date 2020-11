”Suoraan sanottuna en usko, että teattereiden kiinniolemisella on mitään merkitystä, mutta toivon, että kaikki muut toimenpiteet ja rajoitukset auttavat epidemian hillitsemisessä lähiviikkojen aikana”, Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman sanoo.

Uusi koronasulku tekee esittävästä taiteesta sijaiskärsijän. Tätä mieltä on Muusikkojen liitto, joka julkaisi eilen lauantaina asiaa koskevan kannanoton.

Maanantaina voimaan astuvia uusia rajoituksia pidetään epäreiluina, koska tilaisuuksia järjestävät konserttitalot, Kansallisooppera, teatterit, festivaalit ja pienemmät estradit ovat noudattaneet turvatoimia kuuliaisesti. Ne ovat lisäksi yhdessä laatineet koko alaa koskevia ohjeita ja toimintamalleja.

”Sulku ei ole ikuinen, mutta ahdingossa olevan taidealan näkökulmasta hädälle ei näytä tulevan loppua. Ne vähätkin tilaisuudet, jotka saatiin poikkeusjärjestelyin valmisteltua loppusyksylle, kuivuivat taas hetkessä kasaan”, sanotaan Muusikkojen liiton puheenjohtajan Ahti Vänttisen, Helsingin Muusikoiden puheenjohtajan Patrik Stenströmin ja Freelancemuusikot ry:n Pekka Lehden allekirjoittamassa kirjelmässä.

Heidän mukaansa päätöksentekijöiden työhön tulisi perspektiiviä, jos rajoitukset vaikuttaisivat yhtä dramaattisesti omaan tai läheiseen toimeentuloon, kuin ne nyt vaikuttavat muusikkoihin ja muihin taiteilijoihin.

Kannanotossa toivotaankin, että rajoitukset kohdentuisivat sinne, missä niille on oikeasti tarvetta.

”Rajoitusten mukaan kokoontuminen näyttää olevan mahdollista, kunhan siihen ei sisälly taidetta”, he kirjoittavat.

”Kun suurin osa tartunnoista tulee kotipiirissä, kannattaisiko riskejä välttelevän henkilön mennä kodin sijasta konserttiin tai teatteriin, joissa tartuntariski on olematon tai joka tapauksessa pienempi kuin kotona?”

Freelancemuusikoiden puheenjohtaja Lehti itse sairasti koronaviruksen aiheuttaman sairauden viime keväänä. Musiikkitalon naistenpäivän konsertista saatu tartunta vei kontrabasistin sairaalaan.

”Olin viikon sairaalahoidossa hengitysvaikeuksien takia ja minulla oli koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume”, Lehti kertoo puhelimessa.

Lehti painottaa, että tilanne on nyt aivan eri kuin keväällä, jolloin sairaudesta ja sen tarttuvuudesta ei tiedetty juuri mitään. Hän itse oli nyt syksyllä mukana Teatteri Avoimien Ovien Sontiainen-esityksissä, joissa käytössä oli puolet katsojapaikoista, ja kertoo, että turvatoimia noudatettiin koko ajan tarkasti.

”Käytössä oli maskit ja käsidesit. Turvaväleistä pidettiin kiinni myös väliajalla ja katsojat ohjattiin järjestyksessä saliin ja sieltä pois.”

Lehti uskoo, että ihmisten suhtautuminen on muuttunut monin tavoin sitten kevään.

”Aiemmin töihin saatettiin tulla flunssaoireisena. Nyt se on täysin poissuljettua.”

Vaikka Lehti on sairastanut koronan, hän ei ole tuudittautunut siihen, että olisi immuuni.

”Uskon, että hengityssuojan käytöstä ja käsihygieniasta tulee normi, rutiininomainen toimintatapa kaikkia viruksia vastaan. Meidän pitää oppia elämään niiden kanssa tulevaisuudessa joka tapauksessa”, hän sanoo

Helsingin Kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman ymmärtää muusikoiden huolen ja on itsekin sitä mieltä, että esittävät taiteet ovat nyt mukana yhteisissä viestintätalkoissa. Ja välitettävä viesti on selvä: kokoontumiset eivät ole sallittuja.

”Suoraan sanottuna en usko, että teattereiden kiinniolemisella on mitään merkitystä, mutta toivon, että kaikki muut toimenpiteet ja rajoitukset auttavat epidemian hillitsemisessä lähiviikkojen aikana”, Arffman sanoo.

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman.­

Arffmanin mukaan alalla on niin yksilö- kuin yhteisötasolla tehty valtavasti töitä sen eteen, että teatterit voisivat pysyä auki ja rajoitukset tuntuvat tietenkin sen takia pahalta. Hän toivookin, että teatterit ja muut esittävien taiteiden tahot saavat myös korvauksen siitä, että ovat mukana talkoissa.

”Toivottavasti hallitus pitää lupauksensa koronatoimien seurauksena tulevien tappioiden korvaamisesta. Varsinkin kun olemme kiinni pelkästään solidaarisuudesta”, hän sanoo.

Pekka Lehti on sitä mieltä, että rajoitusten lisäksi korona-aika vaatii myös optimismia ja sitä, ettei lamaannuta.

”Esittävien taiteen alalla työskentelevien ihmisten tulomenetykset ovat olleet todella suuret. Meidän on pystyttävä tekemään töitä, ja mielestäni syksyllä alalla noudatetut turvatoimet ovat olleet toimivia.”

Pitkään kestänyt korona-aika on koskenut pahimmin freelancereihin, joiden perusturva ei ole yhtä hyvä kuin vakituisessa työsuhteessa olevilla. Jos heidän ei ole mahdollista tehdä työtään eikä tulonmenetyksiä pystytä heille korvaamaan, sillä voi olla arvaamattomia seurauksia.

”Ihmiset vaihtavat alaa tai siirtyvät opiskelemaan uutta ammattia. Voi käydä niin, että heidän takaisin rekrytoimisensa on haastavaa sitten, kun koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista on päästy eroon”, Lehti sanoo.

Muusikkojen yhteisen kannanoton mukaan rajoituksissa on kyse myös arvovalinnoista. He epäilevät, että esittävän taiteen rajoittaminen koronatilanteessa on poliittisesti helppoa ja houkuttelevaa, sillä rajoitukset ovat näkyviä ja synnyttävät vaikutelman siitä että jotakin tehdään, mikä on politiikassa tärkeää.