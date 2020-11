Nightwishin kaikki tämän vuoden keikat peruuntuivat, joten työttömäksi jäänyt henkilökunta päätti perustaa oman yhtyeen

Ajoitus ei olisi voinut olla epäonnisempi.

Suomalainen metallijätti Nightwish julkaisi keväällä uuden albuminsa Human Nature, minkä jälkeen yhtyeen oli tarkoitus suunnata maailmankiertueelle yli puoleksitoista vuodeksi. Kiertueen ensimmäiset konsertit oli sovittu Kiinaan.

Tuskin tarvitsee edes sanoa, että koronaepidemian syntysijoille ei koskaan lähdetty. Nightwish ei ole tänä vuonna soittanut ensimmäistäkään keikkaa, kun sovitut päivämäärät ovat yksi kerrallaan siirtyneet epävarmaan tulevaisuuteen. Tien päälle päästään aikaisintaan keväällä 2021, jos silloinkaan.

Erityisen kovaa peruutukset iskivät kiertueen henkilökuntaan. Kalenterisivut ammottivat yhtäkkiä täysin tyhjinä, kun kaikki työt ja samalla myös tulot peruuntuivat.

Tilalle oli keksittävä jotain. Siitä sai alkunsa Crewish, Nightwishin kiertuehenkilökunnan eli crew’n oma yhtye.

Nightwish palkitsi työntekijänsä kiertueensa päätteeksi Japanissa vuonna 2016. Kuvassa ovat Crewish-yhtyeen ideoineet Kimmo Ahola (alarivi, toinen oikealta) ja Antti Toiviainen (ylärivi, ensimmäinen oikealta).­

Toukokuussa Nightwishin äänimies Kimmo Ahola kutsui kitarateknikko Antti Toiviaisen ja rumputeknikko Jarkko Piiparin kotiinsa Kauhavalle. Työssään teknikot huoltavat, virittävät ja pystyttävät soittimia, huolehtivat niiden soundeista, tekevät kaikkensa että soittajan täytyy keskittyä vain soittamiseen.

Päivän päätteeksi seurue viilensi tunteita paljussa, kun ajatus iski.

”Kimmo molskautti samoin tein pois paljusta, nappasi puhelimen käteen ja soitti Tuomas Holopaiselle ja manageri Ewo Pohjolalle”, Antti Toiviainen muistelee. ”Nehän olivat heti aivan innoissaan.”

”Monesti käy niin, että tulee kaikenlaisia ideoita, mutta lopulta ne unohtuu ja jää tekemättä”, Kimmo Ahola jatkaa. ”Tämä oli sellainen idea, joka piti viedä välittömästi eteenpäin. Tuomas sanoi sitten heti, että nyt on niin erikoista touhua, että tehkää!”

Nightwishin musiikillinen johtaja Holopainen antoi suostumuksen sävellystensä käyttöön, ja Pohjola lupasi hoitaa levylle julkaisijan. Perääntymismahdollisuutta ei enää ollut. Nightwishin henkilökunta oli sitoutunut tekemään levyn, jolla he versioivat työnantajansa kappaleita.

Kotimaisella musiikkikentällä Nightwish on omassa sarjassaan, sillä yksikään toinen yhtye ei tee yhtä pitkiä kiertueita, yhtä suurissa saleissa ja yhtä laajalti ympäri maailman. Tien päälle lähtee yleensä kuusi rekkaa, neljä bussia ja noin 50-henkinen kiertuehenkilöstö.

Työntekijöilleen Nightwish on ollut vakaa ja luotettava tulonlähde, sillä kiertuesuunnitelmat on laadittu vuosiksi eteenpäin. Keikkapäivät on pakattu niin tiiviisti, että muita työtilaisuuksia ei kiertueiden aikana ehdi edes ajatella.

Kukaan ei ennättänyt varautua siihen, että koko vuoden työt peruuntuisivat koronan vuoksi.

”Kyllä se oli aikamoinen pysäytys”, Ahola sanoo. ”Keväällä sitä ei vielä edes tajunnut, kuinka iso asia tämä on ja kuinka pitkään se tulee kestämään. Ensin oli sellainen ajatus, että tämä kestää vain muutamia kuukausia ja kesällä lähdetään jonnekin, mutta eihän kiertueesta jäänyt mitään jäljelle.”

”Siitä tuli iso lovi kaikkien tuloihin. Kiertueeseen oli varattu seuraavat puolitoista vuotta, ja silloinhan kalenteri on kaikista muista asioista tyhjänä. Jos kiertue peruuntuu ta siirtyy, niin yleensä voi lähteä jonkun muun yhtyeen mukaan, mutta nyt sitäkään mahdollisuutta ei ollut. Koko bisnes pysähtyi ja porukkaa vapautui joka puolella.”

Kosketinsoittaja Tuomas Holopainen (vas.), laulaja Floor Jansen, basisti Marko Hietala, kitarateknikko Antti Toiviainen ja multi-instrumentalisti Troy Donockley tappavat aikaa pelaamalla korttia takahuoneessa.­

Keikkatyöläiset ovat tottuneet epävarmuuteen, koska jokaisen kiertueen jälkeen on etsittävä seuraava työnantaja, mutta tällaista kukaan ei ollut aiemmin kokenut.

Tilannetta vaikeutti myös se, että tapahtumatyöläisillä ei ollut kattojärjestöä, joka olisi ajanut heidän asiaansa. Ala sai rivinsä järjestykseen vasta kesäkuun alussa, kun uusi järjestö Tapahtumateollisuus ry otti asian hoitaakseen.

”Sehän olisi pitänyt perustaa jo kolmekymmentä vuotta sitten!” Ahola parahtaa. ”Alan huono puoli on ollut se, että kukaan ei ole pitänyt työntekijöistä huolta. Kaikki ovat puuhanneet ja puurastaneet yksin. Nyt me jäätiin vähän niin kuin housut kintuissa kiinni tästä hommasta, koska ei ollut mitään kattojärjestöä. Jos sillä olisi ollut pidemmät juuret, ehkä alan toimijoita olisi pystytty auttamaan paremmin.”

Kiertueen peruunnuttua Nightwishin kiertuehenkilökunnan jäsenet ovat joutuneet raapimaan elantonsa kasaan kukin tavallaan. Omaa yritystä pyörittävä Ahola on koettanut kerätä studio- ja opetustöitä, minkä lisäksi hän sai parin kuukauden ajan 550 euron yritystukea. Useimmat muut ovat joutuneet turvautumaan työttömyyskorvaukseen ja kilpailemaan vähiin käyneistä työtilaisuuksista.

”En ole elämäni aikana tehnyt muuta kuin musahommia, ja koko tämän 40 vuoden aikana en ole ikinä ollut näin paljon kotona”, Ahola toteaa. ”Ei sekään huono tilanne ole, mutta totta kai rahaakin pitäisi saada jostain.”

Tyhjennyttä kalenteria täytettiin kesän aikana Kimmo Aholan omassa studiossa.

Crewishin levyn äänityksiin osallistui kaikkiaan kaksitoista Nightwishin työntekijää, ja valmis tuote Unemployed Blacksmiths saatiin kauppojen hyllyille alkusyksystä. Viiden kappaleen mini-lp on saatavilla vain fyysisenä levynä, koska myynnistä toivotaan rahallista apua työttömiksi jääneille keikkatyöläisille.

Kimmo Ahola (oik.) ja Nightwishin rumpali Kai Hahto valmistaumassa konserttiin miksauspöydän takana.­

Muitakin tukihankkeita on jo nähty. Toinen kansainvälinen menestysyhtye Sunrise Avenue on lahjoittanut henkilökunnalleen paitamyynnistä kertyneitä tuloja.

Crewishin levylle valikoitui Nightwishin tunnetuimpia hittejä, mutta tulkinnat ovat kaukana totutusta: esimerkiksi Sleeping Sun on Rammstein-tyylistä teollisuusmetallia, Wish I Had an Angel suoraviivaista punkia ja Amaranthin pohjalla soi reggae-komppi.

”Heti alkuun päätettiin, että kappaleita ei tehdä alkuperäiseen tyyliin, vaan jotain näkemystä versioissa pitäisi olla”, Ahola määrittelee. ”Mutta mitään huumorihumppalevyä ei ruvettu tekemään tai vitsiä vääntämään. Levy tehtiin tosissaan mutta ei vakavasti.”

”Ihan tarkoituksella me haettiin täysin erilaisia versioita”, Toiviainen lisää. ”Viulunsoittajiksi tai sinfoniaorkesterihommiin meistä ei oikein ole, joten yksi yhteen -versioita kappaleista olisi ollut ihan turha lähteä tekemään. Tarkoituksena oli, että kaikki tehdään itse: soittaminen, laulaminen, äänittäminen ja miksaus.”

Osa Nightwishin faneista on kauhistunut suosikkikappaleiden uudelleenmuokkauksia, mutta pääasiassa ”palaute on ollut positiivista”. Etukäteen eniten jännitti Tuomas Holopaisen reaktio.

”Tuomas sanoi vaan, että sitä enemmän hymyilyttää, mitä enemmän levyä kuuntelee”, Ahola naurahtaa. ”Se on ollut erittäin otettu ja ihmetellyt, miten me ollaan keksitty kappaleista tuollaisia versioita. Varmasti ne ovat tulleet yllätyksinä, koska versiot ovat ihan toista äärilaitaa.”

Jos koronaepidemia vain suo, Nightwish pääsee käynnistämään kiertueensa vihdoin ensi vuoden aikana. Mutta minkälaiset ovat Crewishin tulevaisuudensuunnitelmat: nähdäänkö myös kiertuehenkilökunta jossain vaiheessa lavalla?

”Periaatteessa koskaan ei pitäisi sanoa ei, mutta kyllä se hyvin epätodennäköistä on”, Ahola linjaa. ”Levyn tuotannossa pidettiin rima korkealla ja sama pitäisi toteutua myös keikalla. Me ollaan kuitenkin Suomen ykkösbändin tekniikkaryhmä, joten homman pitäisi olla viimeisen päälle.”

”Jos joku on niin hullu, että pistää riittävän suuren summan tiskiin, niin pakkohan se on porukan ruveta treenaamaan”, Toiviainen lupailee varovasti.