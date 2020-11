Nainen ja viulu -sarja sai päätöksensä sunnuntaina Ritarihuoneella.

Klassinen. Nainen ja viulu -konserttisarjan päätöskonsertti Ritarihuoneella 22.11. Mirka Malmi, viulu, Wegelius Kamarijousia johti Emilia Hoving. Arvostelu suoratoistolähetyksestä. Netzel, Moberg.

Viulisti Mirka Malmi on konserttisarjassaan Nainen ja viulu tuonut kolmen vuoden ajan esiin pohjoismaalaisten naissäveltäjien musiikkia 1850–1950-luvuilta. Suuri osa musiikista on ollut täysin unohdettua, niin kuin klassisen musiikin kaanonissa naissäveltäjille on tavannut käydä.

Sunnuntaina konserttisarja tuli päätökseensä Ritarihuoneella, jossa Malmi tiettävästi kantaesitti Ida Mobergin viulukonserton Tondikt Emilia Hovingin johtaman Wegelius Kamarijousten säestyksellä. Tutkija Susanna Välimäen kirjoittamien informatiivisten välijuontojen mukaan on mahdollista, että Tondikt on esitetty jossain yksityistilaisuudessa, mutta mistään julkisesta esiintymisestä ei ole viitteitä.

Välimäkeä konsertin juontajana sijaisti erinomaisesti kollega, Taideyliopiston tutkijatohtori Nuppu Koivisto, joka itsekin on tutkinut unohdettuja naissäveltäjiä. Juonnot olivat vuorotellen ruotsiksi ja suomeksi. En yleensä ole juontojen suurin ystävä, mutta tuntemattoman musiikin kohdalla ne palvelevat tarkoitustaan, sillä julkaistua tietoa konsertin säveltäjistä, Ida Mobergista ja Laura Netzelistä, on niukasti.

Uusien koronarajoitusten vuoksi konsertti lähetettiin streamin välityksellä.

Mirka Malmi on nähnyt valtavan vaivan unohdetun musiikin tuomiseksi yleisön eteen. Esimerkiksi Tondiktin saattaminen esityskuntoon on vaatinut paitsi stemmojen etsimistä, myös kuukausien korjaus- ja tarkistustyön yhdessä Emilia Hovingin kanssa. Malmi on ollut konserttisarjallaan suomalaisen klassisen musiikin tasa-arvokeskustelun eturintamassa; täällä keskustelua on aktiivisemmin käyty vasta noin vuosi.

Konsertti on kulttuuriteko. Sivistyksen kannalta on tärkeää, että kuva siitä, mitä aikojen saatossa on tehty, monipuolistuu. Onneksi niin on myös käynyt. Sellisti Pinja Nuñezin jatkotutkintokonsertti marraskuun alussa esitteli unohdettujen naissäveltäjien musiikkia, Hanna Hohti ja Anna Kuvaja esittivät lokakuussa Rebecca Clarken fantastisen alttoviulusonaatin Ritarihuoneella. Viime viikolla Stefan Lindgren ja Saimaa Sinfonietta esittivät Laura Netzelin pianokonserton.

Jean Sibeliuksen ja monen muun johdolla opiskellutta Ida Mobergia – hän pyrki kouluttautumaan melkein koko elämänsä ajan – pidettiin elinaikanaan lahjakkaana säveltäjänä.

Suuri osa hänen teoksistaan on hävinnyt, eikä esimerkiksi Tondikt-teoksen sävellysajankohtaa tiedetä. Todennäköisesti se on sävelletty vuosien 1910–1930 välillä.

Säveltäjä Ida Moberg kuvattuna vuonna 1945.­

Susanna Välimäen mukaan useat Mobergin teokset kuvaavat henkistä kasvua tai matkaa ja joissain yhteyksissä Moberg on kuvannut itseään sanningssökande själiksi, totuutta etsiväksi sieluksi. Tondikt alkaa pohdiskelevasti ja kestää melko pitkään, ennen kuin sen sävelkielestä saa kiinni. Tämä on positiivista – ainahan hyvät taideteokset aluksi väittävät olevansa jotain muuta kuin ne syvimmiltään ovat.

Teos jättää ilmaan kysymyksiä, on menevinään jonnekin, mutta kuulijan ennakko-oletus toteutuu vain harvoin. Ensimmäisen osan loppua kohden harmoninen suunta selkeytyy. Toinen osa luo laajoja maisemia, kolmannessa osassa on rustiikkisuutta, jota löytyy runsaasti konsertissa Tondiktia ennen kuullusta Mobergin orkesterille säveltämästä Maalaistanssissa. Teoksen loppu on konserttomaisempi; se lupailee ja antaa odottaa itseään vähän niin kuin Dvořákin sellokonsertossa.

Vaikuttaa siltä, että Moberg on tuntenut konserttoperinteen erinomaisesti, mutta lähtenyt etsimään hieman erityyppistä ilmaisua. On suuri sääli, että tuotantoa on kadonnut. Olisi hienoa päästä vertailemaan, mitä hän on tavoittanut esimerkiksi kadonneessa sinfoniassaan, jonka hänen opettajansa kuvasi olevan täynnä omaperäisyyttä.

Ensikuulemalta en kuvaisi tätä musiikkia ensisijaisesti ”tarttuvaksi”, ja ehkä se on sille kunniaksi: Debussy on kirjassaan Antidiletantti ivannut teoksia, joita parturit viheltelevät työnsä lomassa. Yksi streamin harvoja etuja suhteessa elävään konserttiin kuitenkin on, että siihen voi palata. Kun kuuntelin teosta toista kertaa, tuntui, että se avautui minulle eri tavalla. Fragmentit muuttuivat kokonaisiksi lauseiksi. Toivon, että teoksen esittäminen ei jää tähän konserttiin.

Mirka Malmin soitossa on vanhojen mestarien syvyyttä. Ääni on lämmin ja vibrato avonainen. Emilia Hovingin johtama Wegelius Kamarijouset säesti Malmia hyvin.

Konsertin kaksi muuta teosta olivat jo aiemmin mainittu Mobergin rouheita sävyjä sisältävä viisiminuuttinen orkesteriteos Maalaistanssi. Se on hauska pikkukappale kansanmusiikillisin vaikuttein, jotka orkesteri hienosti toi esiin. Väliteema on kauniin maalaileva.

Konsertin ensimmäinen teos oli Laura Netzelin Sarja viululle ja jousiorkesterille. Malmi tavoitti heti pienten kappaleiden ominaisluonteen: romanttisen kauniin, paikoin nuoremman säveltäjäkollegan Oskar Merikannon lauluja muistuttavan Andante religioson, unelmoivan Berceusen, joka kuitenkin välillä palasi maan pinnalle dramaattisemmilla sävyillä, ja sähäkän Tarantellen.

Konsertista jäi kahtalainen olo: on hienoa, että naissäveltäjiä tuodaan enemmän esiin näin hyvin soitettuna. Se on poliittista, niin kuin kaikki ohjelmistopolitiikka. Harvemmin kuulee kutsuttavan poliittiseksi halua ylläpitää status quota, vanhoja konserttiohjelmia, kiveen kanonisoituja klassikoita. Se on kuitenkin yhtä lailla poliittista kuin unohdettujen naissäveltäjien nostaminen esiin.

Tämä ei tarkoita, ettei niin kutsutulla laadulla olisi väliä; se tarkoittaa, että mikään ei ole kovin yksinkertaista. Kuten tämäkin konsertti osoitti, laatua löytyy myös sieltä, mistä sitä ei kaanonissamme ole etsitty. Meidän on jatkuvasti käytävä keskustelua siitä, millä perusteilla musiikkia esitetään, miten laatu määritellään, miksi muistamme ja toisaalta unohdamme. Tällaisenkin keskustelun herättäjänä konserttisarjat kuten Nainen ja viulu ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Olo oli kuitenkin myös vähän alakuloinen: on surullista kuulla kerta toisensa jälkeen, että omana aikanaan poikkeuksellisina lahjakkuuksina pidettyjen säveltäjien musiikki on kadonnut kokonaan. Se, että löydämme edes murto-osan kaikesta unohdetusta, vaatii uteliaisuutta, työtä ja uskoa siihen, että hyvää on vielä löytämättä. Samalla on pidettävä huoli nyt elävistä sukupolvista; siitä, että ”laadun” ja ”nerokkuuden” käsitteet eivät koske vain tiettyä sukupuolta, niin kuin vielä suhteellisen vähän aikaa sitten on ollut.

Konsertti on kuunneltavissa Martin Wegelius -institutetin Facebook-sivulla. Yle Radio 1 lähettää konsertin 26.11. kello 19.