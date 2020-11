Festivaalit

Drum and bass -suuntauksen suuruuksiin kuulunut Pendulum julkaisi tänä vuonna uutta materiaalia ensimmäistä kertaa vuosiin.

Drum and bass -suuntauksen tunnettuihin nimiin kuulunut Pendulum saapuu kolmen perustajajäsenensä voimin Provinssiin kesällä 2021. Tässä muodossa se käyttää myös nimeä Pendulum Trinity.

Rob Swire, Gareth McGrille ja Paul Harding julkaisivat uutta Pendulum-materiaalia ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen tänä syksynä kappaleilla Nothing For Free ja Driver.

Provinssi julkisti nyt 20 esiintyjää kesäksi 2021. Mukana ovat esimerkiksi The Offspring, Anti-Flag, The Sounds, Opeth, Gojira, Georgia ja Frozen 2 -elokuvan sountrackilta hitin Into the Unknown saanut Aurora. Kotimaisiin kärkiesiintyjiin kuuluvat esimerkiksi JVG ja Vesala.

Jo aikaisemmin ilmoitettuja esiintyjiä ovat esimerkiksi Kemopetrol ja Hassisen kone paluukonserteillaan, Sunrise Avenue jäähyväiskiertueellaan sekä Korn.

1.–3. heinäkuuta vuonna 2021 pidettävän festivaalin yhä täydentyvä ohjelmisto löytyy tämän linkin takaa.

HI-viruksesta tohtoriksi väitellyt molekyylibiologi Dexter Holland tuo The Offspring -yhtyeensä Seinäjoelle kesällä 2021. Kuva on Brasiliasta vuodelta 2019.­

Oikaisu 23.11. klo 14.21: Korjattu festivaalin nimi, joka ei ole enää Provinssirock vaan Provinssi