Lehtori

Lehtori Pekka A. Pukki kuoli ­Iisalmessa 6. lokakuuta 2020 äkilliseen sairaskohtaukseen.

Hän oli 81-vuotias, syntynyt Luumäellä 30. kesäkuuta 1939.

Oppikoulun jälkeen Pukki meni maamieskouluun. Hän suoritti myös merkonomin tutkinnon Kouvolassa ja valmistui Tampereen yliopistosta taloustieteiden maisteriksi 1974.

Pukki oli mukana perustamassa Sandels-kerhoa vuonna 1971. Sen taustalla oli opiskelijahuumori ja taloustieteilijöiden ideologinen yhteisyys tuon ajan yli­opistomyllerryksissä.

Porukka on kokoontunut säännöllisesti kohta 50 vuoden ajan. Joukon perehtyneisyys Suomen sotaan on johdattanut sen toivioretkillään kaikille niille sodan taistelupaikoille, joissa on muistomerkki kotimaassa kuin ulkomailla.

Opintojen päätyttyä Pukki muutti Iisalmeen, missä hän tapasi tulevan vaimonsa Tuulan.

Pukki teki pitkän työuran Iisalmen kauppaoppilaitoksen laskentatoimen lehtorina. Hän nautti opetustyöstä ja oli pidetty, vaativa opettaja. Opetustyyli oli persoonallinen mutta varmasti mukaansatempaava. Pukki toimi useiden vuosien ajan verolautakunnan jäsenenä. Hän suoritti myös HTM-tilintarkastajatutkinnon ja toimi tilintarkastajana.

Pukki seurasi aikaansa tarkasti ja oli aktiivinen yleisönosastokirjoittaja. Mielipiteet olivat analyyttisiä ja selkeitä. Alueen kansanedustajat saivat sähköposteja, jos Pekka havaitsi epäoikeudenmukaisuutta, korjattavaa lainsäädännössä tai keksi jonkin hyödyllisen idean.

Erityisen kiinnostunut Pekka oli talvisodan historiasta. Hän selvitti sodassa maaliskuussa 1940 kaatuneen isänsä sekä muiden lähisukulaisten sotatien. Hän oli aktiivinen jäsen Ylä-Savon Sotaorvot ry:n toiminnassa.

Kesäisin Tuulalle ja Pekalle tärkeä paikka oli kesäasunto Ylemmäisen rannalla. Mieluisaa oli myös teatterissa käynti ja matkustelu ystäväpariskunnan kanssa.

Pekka omasi hyvän tilanne­tajun ja huumorin. Sarkasmi osui kohdalleen, eikä hän säästellyt siinä itseäänkään. Hänestä löytyi myös vakava puoli. Raamatun lukeminen, jumalanpalvelusten aktiivinen seuraaminen ja osallistuminen miesten hengelliseen piiriin syvensivät hänen uskonkäsitystään.

Pekan lähipiiriin kuuluivat puoliso Tuula, edesmenneen veljen perheenjäsenet sekä Tuulan lapset perheineen.

Manu Pukki

Matti Ristikangas

Jorma Kuoppala

Kirjoittajat ovat Pekka Pukin veljenpoika ja ystäviä.