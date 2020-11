Oxfordin yliopisto julkaisi vuoden sanan sijasta raportin siitä, miten nopeasti englannin kieli tänä vuonna muuttui – Suomessa asiantuntijat valitsevat ajankohtaisen sanan kuukausittain.

Maski-sanan käyttö on yleistynyt pandemiavuonna. Kuva on otettu elokuussa Manchesterissa.­

Covid-19? Lockdown?

Esimerkiksi nämä sanat olivat vahvoja ennakkosuosikkeja, kun Oxfordin yliopiston Oxford University Pressin päätöstä ”vuoden sanasta” odoteltiin.

Vuoden sanaa ei kuitenkaan pystytty valitsemaan, koska ehdokkaita oli tapahtumarikkaana vuonna aivan liikaa, yliopisto kertoo verkkosivuillaan.

”Identifioimme satoja merkittäviä uusia sanoja ja sanojen uusia käyttötarkoituksia. Useat niistä olisivat olleet varmoja vuoden sana -valintoja minä tahansa muuna vuonna”, Oxfordin yliopiston Oxford Languages -johtaja Casper Grathwohl muistuttaa.

Grathwohl pitää ironisena, että uusien sanojen ainutlaatuinen tulva tapahtui vuonna, joka ”saa meidät aivan sanattomiksi”.

Vuoden sana -valinnan sijasta yliopiston sanakirjatoimittajat tekivät tällä kertaa laajan raportin nimeltä ”Ennennäkemättömän vuoden sanat”. Sen voi ladata tämän linkin takaa.

Raportissa muistutetaan, kuinka ”pensaspalo” ja ”virkasyyte” yleistyivät tammikuussa, ”koronavirus” helmikuussa, ”covid-19” ja liikkumisrajoituksia kuvaava ”lockdown” maaliskuussa sekä etätyö ja muut etä-alkuiset sanat huhtikuussa.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-sairaus ei enää esittelyjä kaipaa. Northwichissa Britanniassa muistutetaan kyltillä sairastumisvaarasta, jos turvavälejä ei muisteta pitää.­

Black Lives Matter -liike ja sen BLM-lyhenne yleistyivät kesällä. Syksystä 2019 syksyyn 2020 salaliittoteoria-sanan käyttö kaksinkertaistui, ja eräisiin salaliittoteorioihin viittaavan Qanon-sanan käyttö moninkertaistui.

Postiäänestykseen viittaavat sanat moninkertaistivat myös käyttönsä Yhdysvaltain vaalisyksynä.

Osa sanoista meni samalla pois muodista. Esimerkiksi Britannian EU-eroa kuvaavan brexit-sanan käyttö väheni 80 prosentilla.

Oxford English Dictionaryn julkaisija Oxford University Press valitsi viime vuoden sanaksi ”ilmastohätätilan” (climate emergency). Vuoden 2018 sana oli ”myrkyllinen” (toxic). Näistäkin valinnoista huomaa, että sanan ei tarvitse olla uusi. Vaatimuksena on sen voimakas yleistyminen kyseisenä vuonna.

Virallinen nimitys Oxfordin yliopiston vuoden sanasta on monikkomuotoinen ”The Oxford Dictionaries Words of the Year”, koska valinta kohdistuu silloin tällöin eri sanaan Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Vaikka Oxford jäi tänä vuonna sanattomaksi, muita vuoden sana -valintoja on jo tehty ja tullaan vuodenvaihteessa tekemään lisää.

Esimerkiksi Collins Dictionary on jo valinnut vuoden sanan. Se on varsin odotetusti ”lockdown”.

Liikkumisrajoituksia kuvaava lockdown-sana politisoitui voimakkaasti Yhdysvaltain vaalivuonna. Presidentti Donald Trumpin kannattaja piti 16. marraskuuta San Diegossa esillä ironista kylttiä, jossa pyydetään liikkumisrajoituksista pitäviä ”kiittämään demokraatteja”.­

Tanskassa vuoden sana on usein perin värikäs. Viime vuonna se oli ilmastohörhö (klimatosse), toissa vuonna rahanpesu (hvidvask). Muita eri tahojen vuoden sana -valintoja viime vuosilta löytyy tämän linkin takaa.

Suomessa Kotimaisten kielten keskus julkaisee aina vuodenvaihteessa laajan koosteen kuluneen vuoden ajankohtaisista sanoista. Viime vuonna esiin nousivat esimerkiksi Mörkö, Isis-vaimo ja valkoinen kurittaja. Lisää viime vuosien ajankohtaisia sanoja löydät tämän linkin takaa.

Kotimaisten kielten keskus valitsee myös kuukauden sanoja. Lokakuun 2020 sana oli digiturva.

Aikaisempia kuukauden sanoja ovat tänä vuonna olleet esimerkiksi joukkoaltistuminen, elvytyspaketti, etävirvonta, valmiuslaki ja tietysti koronavirus.

Aina saa unelmoida: ehkä jo lähikuukausina kuukauden sanaksi voi nousta myös myös rokotesuoja. Ja sitä kautta jo pitkään odotettu laumasuoja.