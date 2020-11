James Herriotin omaelämäkerralliseen romaaniin perustuva sarja huokuu lempeyttä niin ihmishahmojaan kuin eläimiäkin kohtaan.

Draamasarjoja lääkärien elämästä on tehty vuosien saatossa läjäpäin, mutta miten on eläinlääkärien laita? Heitä on nähty lähinnä tosi-tv:ssä.

Kaikkein kuuluisin eläinlääkärikuvaus taitaa olla kirjallisuuden puolelta. Skottikirjailija James Herriotin vuonna 1972 ilmestynyt Kaikenkarvaiset ystäväni kuvaa maaseudulla toimi­van eläinlääkärin edesotta­muksia, ja se perustui kirjoit­ta­jansa omiin kokemuksiin. Herriot, oikealta nimeltään James Alfred Wight, työskenteli eläinlääkärinä puoli vuosisataa ja kirjoitti siinä sivussa useammankin romaanin.

Romaanin pohjalta on tehty aiemmin elokuva ja tv-sarja. Ylellä on nähty myös samasta lähteestä ammentava sarja Nuori James Herriot. Nyt vuorossa on jälleen uusi tv-tulkinta.

Uudessa Kaikenkarvaiset ystäväni -sarjassa (2020) eletään vuotta 1937. Eläinlääkäriksi opiskellut James (Nicholas Ralph) on töitä vailla.

Sitten tärppää: pienen Darrowbyn kylän eläinlääkäriasemalla on paikka auki. Mutta kaupunkilaislekurin sujahtaminen maaseudun omintakeiseen elämänmenoon ei käy kitkatta.

Koko tarinan kantava idea kiteytyy Jamesin vastaanottavan eläinlääkärin Siegfried Farnonin (osuvasti näyttelevä Samuel West) sanoissa: ”Eläimet ovat työn helppo osa. Ihmisistä on harmia.”

Lempeää draamaa huokuvan sarjan ohjaaja on Downton Abbeya ohjannut Brian Percival. Ihmishahmoja kohdellaan siinä samalla empaattisuudella kuin lääkärit sarjassa potilaitaan.

Kaikenkarvaiset ystäväni, TV1 klo 19.00 ja Areena. (K12)