Päivän elokuvat arvioi Leena Virtanen.

Syntipukki ★★★

(Suomi 1957) Matti Kassilan letkeässä komediassa maalta muuttanut miekkonen (Lasse Pöysti) saa erikoisen pestin Stockmannilta, maan hienoimmasta tavaratalosta. Perustuu Agapetuksen näytelmään.

TV1 klo 13.10

Noin 7 veljestä ★★

(Suomi 1968) Jukka Virtasen ohjaama Spede-elokuva sekoittaa iloisesti Aleksis Kiveä ja Robin Hoodin seikkailuita. Ei kuulu ikimuistoisimpiin Spede-elokuviin. (K7)

Sub klo 21.00

FC Venus ★★★

(Suomi 2005) Joona Tenan romanttisessa komediassa naiset perustavat oman futisjoukkueen kyllästyttyään miestensä futiskiihkoiluun. Aikoinaan suosittu elokuva on suomalaiseen tapaan loppua kohti aika raskas ja totinen. Naispääosassa nähdään Minna Haapkylä. (K12)

Liv klo 21.00

The Girl with the Dragon Tattoo ★★★

(USA/Ruotsi 2011) Millennium-dekkareiden ensimmäisen Hollywood-version ohjasi David Fincher, ja päärooleissa olivat Daniel Craig ja Stellan Skarsgård. Kovia nimiä mutta aika vähän iloa ainakin niille monille, jotka ovat ahmineet kirjat. Rooney Mara ei jäänyt mieleen Lisbet Salanderin roolistaan. (K16)

Hero klo 21.00

Hella W ★★★

(Suomi 2011) Suomen ehkä ensimmäinen suurnaiselokuva kertoo Hella Wuolijoen tarinan liian kiivaalla rytmillä ja keskittymättä mihinkään elämänvaiheeseen. Käsikirjoituksen teki Outi Nyytäjä, ohjaaja on Juha Wuolijoki. Tiina Weckström näyttelee Hellaa kunnianhimoisesti. (K12)

Teema klo 21.45