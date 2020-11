Tieteissatiiri Dualin kuvaukset päättyvät Tampereella, mutta kaupunki voi saada toisen amerikkalaishankkeen: ”Suomalaisten ammattitaito ja asenne on ensiluokkaista”

Film Tampere ja tuotantoyhtiö allekirjoittivat sopimuksen jatkosta.

Yhdysvaltalaisen tieteissatiiri Dualin kuvaukset Tampereella ovat loppusuoralla. Viimeinen kuvauspäivä on keskiviikko.

”En ole ollut asiasta yllättynyt, koska olen viettänyt paljon aikaa Suomessa, mutta suomalainen kuvausryhmä on ollut vilpittömästi sanottuna erinomainen”, kertoo tuottaja Aram Tertzakian puhelimessa.

Dual on ensimmäinen amerikkalainen elokuva, joka kuvataan kokonaan Suomessa. Aiempiin tuotantoihin, joista on kuvattu Suomessa osa, on myös tuotu työryhmä Yhdysvalloista. Dualin työntekijät lavastajista ja puvustajista kameratiimiin olivat lähes yksinomaan suomalaisia.

”Olemme usein kuvanneet maailmalla paikoissa, joissa on totuttu kansainvälisiin tuotantoihin. Välinpitämättömyys on yleistä. Suomalaisten ammattitaito ja asenne on ensiluokkaista.”

Maanantaina allekirjoitettiin sopimus yhteistyön jatkumisesta elokuvan tuotantoyhtiön, kalifornialaisen XYZ Filmsin, Tampereen kaupungin ja Tampereen elokuvakomission eli Film Tampereen välillä. Siihen kuuluu muun muassa masterclass-luentojen järjestämistä opiskelijoille sekä aie lyhytelokuvahankkeesta.

Seuraavasta Tampereelle tulevasta elokuvatuotannosta Tertzakian ei vielä voi luvata mitään.

”Meillä ei ole vielä tiettyä nimikettä, mutta käymme läpi lähiaikojen hankkeitamme”, tuottaja sanoo.

”Tavoitteena on kuvata ensi vuonna ainakin yksi elokuva Tampereella ja ehkä muualla Suomessa. Tämä malli tuntuu toimivan. ”

Tampereen vetovoimaa korostaa pandemiatilanne. Ainakin toistaiseksi Suomi tarjoaa poikkeuksellista turvallisuutta ja jatkuvuutta maailmassa, jossa tuotantojen toteuttaminen on kuin arpapeliä.

Ohjaaja Riley Stearns ja tuottaja Aram Tertzakian kuvattiin Tampellan portin edessä Tampereella syyskuun lopussa.­

Dualin pääosia esittävät Karen Gillan ja Aaron Paul sekä etenkin ohjaaja Riley Stearns ovat esitelleet sosiaalisessa mediassa Tamperetta ja sen ilmiöitä. Paulia huvitti tamperelaisravintolan katukyltti, jossa oli piirros hänestä ja lupaus tarjota tähdelle ilmaiset ruoat.

”Kun Aaron kuuli siitä, hän nimenomaan halusi mennä siihen baariin”, Tertzakian kuvailee.

Aaron Paul julkaisi Instagramin 4,8 miljoonalle seuraajalleen kuvan itsestään ja tamperelaisravintolan kyltistä:

Huolimatta siitä, että näyttelijöitä oli pyydetty välttämään tarpeettomia kontakteja pandemian vuoksi, Paul käveli kyltin löydettyään oitis sisään ravintolaan.

Film Tampereen johtaja Ilkka Rahkonen.­

Kuvausten järjestelyiden päävastaava ennen niiden varmistumista oli Film Tampereen Ilkka Rahkonen. Lokakuun puolivälissä alkaneiden kuvausten aikana Rahkonen on huolehtinut amerikkalaisista, ja hän myös allekirjoittaa jatkosopimuksen suomalaisten puolesta.

Tamperelaisten vieraanvaraisuus on mahdollistanut turvalliset saunareissut elokuvan työryhmälle. Laukontorin Kuuma-sauna järjesti nimittäin heille omia vuoroja.

”Näyttelijätkin pääsivät saunomaan niin, ettei muita ollut paikalla. Se oli eristysedellytysten vuoksi ainoa tapa”, Tertzakian kertoo.

Vaikka Suomen koronatilanne on Manner-Euroopan paras, Dualin kuvauksissa noudatettiin erittäin tarkkoja turvallisuustoimenpiteitä. Ryhmä oli jaettu kahteen joukkoon, näyttelijöihin ja niihin, jotka joutuivat olemaan heidän lähellään, sekä muihin työntekijöihin.

Kalliissa tuotannossa, jonka venyminen ei vaikkapa näyttelijöiden sairastumisen vuoksi olisi mahdollista, tehtiin koronatesti jokaiselle pari kertaa viikossa ja mitattiin työntekijöiltä kuumetta joka päivä.

Kuvaukset sujuivat ilman säikähdyksiä. Niiden päätyttyä ohjaaja Stears ja kuvaaja Michael Ragen aikovat viettää vielä muutaman vapaapäivän Helsingissä.

Myös Tertzakian kokee Suomen olleen pandemia-aikana kuin keidas.

”Muualla maailmassa ei näytä kovin hyvältä, tuottaja sanoo.

Näyttelijät Karen Gillan ja Aaron Paul tähdittävät Dual-elokuvaa.­

Yksityisyyttä kunnioitetaan

Tuottaja Aram Tertzakian nostaa suomalaisten käytöksestä esiin yhden erityisesti arvostamansa piirteen: kyvyn kunnioittaa yksityisyyttä.

”Kuvauspaikkojen liepeille ei tunkeiltu, näyttelijöiden yksityisyyttä ei kaupungillakaan loukattu, Tertzakian kuvailee. Se tarkoitti, että Dualin näyttelijät Karen Gillan, Aaron Paul ja Beulah Koale saivat liikkua halutessaan vapaasti Tampereella.”

”Meitä myös huojensi kokea, että emme aiheuttaneet paikallisissa ärsytystä, vaikka meidän vuoksemme esimerkiksi suljettiin katuja muutaman kerran”, Tertzakian sanoo.

”Koimme olleemme kaikkialla tervetulleita ja että toimme Tampereelle jotain, mitä pidettiin erityisenä.”

Hänen mukaansa Dualin tuotantomalli, jossa Yhdysvalloista saapui vain tärkeimpiä näyttelijöitä, ohjaaja, kuvaaja ja muutamia muita työryhmän päävastuullisia, on monistettavissa useisiin muihinkin elokuvahankkeisiin.

”Olen varma, että Dualin tuotannon sujuminen näin hyvin säteilee mahdollisuuksia kansainvälisiin kuvausmahdollisuuksiin muuallakin Suomessa.”