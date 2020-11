Suomen ensimmäisen joukkorahoituspalvelun perustaja Tanja Jänicke saa taiteen valtionpalkinnon – Mesenaatti-palvelun rooli on korostunut pandemiavuonna

Palvelumuotoilija ja sisustusarkkitehti Tanja Jänicke on saanut muotoilun valtionpalkinnon. Taiteen valtionpalkinnot jaettiin tiistaina, mutta varsinainen palkintotilaisuus peruttiin koronavirusrajoitusten takia.

Jänicke tunnetaan muun muassa Illallinen Helsingin taivaan alla -tapahtuman keksimisestä yhdessä Yhteismaa ry:n kanssa, muista yhteisöllisen kaupunkilaisuuden pioneerihankkeista sekä Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelusta, jonka yksi perustaja hän on.

Palkintoperustelujen mukaan ”hankkeet, joita Jänicke on ollut toteuttamassa ovat innostavia esimerkkejä uudenlaisesta, perinteisiä raja-aitoja rikkovasta luovasta työstä, joka etsii vastauksia yhteiskunnallisiin kysymyksiin muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Niiden yhteisenä nimittäjänä on osallisuus – jokaisen oikeus elää itsensä näköistä elämää, vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin ja osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja jakamiseen”.

Jänicke, 52, on luonnollisesti todella iloinen kunnianosoituksesta.

”Aivan erityisen iloinen olen, että tämä on ymmärtääkseni ensimmäinen kerta, kun muotoilun valtionpalkinto myönnetään palvelumuotoilijalle eli aineeton muotoilu pääsee tunnustetuksi osaksi muotoilun kenttää.”

Jänicken mukaan aineettoman muotoilun näkeminen ”vihdoin keskeisenä osana muotoilua” on valtavan tärkeää. Häntä miellyttää, että valintaraati näyttää myös valinnallaan näkevän palvelumuotoilun ”riittävän laajasti”.

”Se on joka päivä joka puolella arjessa merkittävänä osana ihmisten elämää, niin hyvässä ja pakkoa sanoa myös pahassa.”

Palvelumuotoilu ei ole vain sitä, että esimerkiksi Verohallinnon nettisivujen asiakaskokemus on sujuva ja yksinkertainen.

”Sen sijaan palvelumuotoilu ulottuu sellaisiinkin asioihin mitä olemme yhdessä Yhteismaan ja Mesenaatin kanssa tehneet, eli esimerkiksi siihen, miten ihmiset voivat käyttää kaupunkitilaa, miten osallisuus toteutuu, miten ihmiset voivat vaikuttaa omaan arkeensa”, Jänicke sanoo.

”Ja jos katson omalla kohdallani, niin tärkeää on ollut myös yhdessä tehty työ virkamiesten kanssa, jotta uudet konseptit ovat olleet juridisesti mahdollisia.”

Jänicke näkee, että vaikka palkinto myönnetään hänelle henkilökohtaisesti niin palvelumuotoilijana kuin sisustusarkkitehtinakin, palkinto on kunnianosoitus koko Mesenaatin ja Yhteismaan perustajajoukolle.

”Haluan kiittää kaikkia heitä, kuten myös ennakkoluulottomia virkamiehiä ja mahtavia kampanjoiden tekijöitä, kulttuurialan toimijoita ja kaupunkilaisia, jotka ovat lähteneet rohkeasti kokeilemaan ihan uudenlaisia toimintatapoja, kuten esimerkiksi joukkorahoitusinstrumenttia.”

Mesenaatti.me on Suomen ensimmäinen ja lajissaan suurin vastikkeellinen joukkorahoituspalvelu. Se on monipuolistanut kulttuurialan rahoitusta ja Jänicken mielestä lisännyt koko kulttuurialan monimuotoisuutta.

”Jos arvioin taiteenkenttää, näkisin, että joukkorahoitus on tuonut ketteryyttä ja nopeutta rahoitukseen, mutta se on vain yksi rahoitusinstrumentti muiden joukossa. Yksin se ei kulttuurialan rahoitusta pelasta.”

Esimerkkinä monimuotoisuudesta ja uusista mahdollisuuksista toimii tänään tiistaina lastenkulttuurin valtion palkinnon saanut Etana Editions, joka perustettiin aikoinaan pelkästään joukkorahoituksen turvin.

”Toisen perustajista, Jenni Erkintalon mukaan Etana Editionia ei luultavasti olisi ikinä voitu perustaa ilman suuren yleisön tukea, jolla mahdollistettiin Etana Editionin kaksi ensimmäistä lastenkirjaa vuonna 2014”, Jänicke sanoo.

Muista palkituista ainakin kirjailija Antti Nylén on hyödyntänyt joukkorahoitusta vuonna 2015 julkaistun kirjan Paita – The Shirt -valokuvakirjan mahdollistamiseksi.

Joukkorahoitus on kuitenkin paljon muuta kuin kampanjalla saatu raha.

”Iloksemme olemme nähneet, miten joukkorahoituskampanjoita tekemällä kulttuurikentän toimijat ovat oppineet myös paljon muita taitoja, kuten markkinoimaan itseään ja kertomaan kansantajuisella tavalla hankkeistaan ja työstään”, Jänicke sanoo.

Hänen mielestään vähintään yhtä merkittävää kuin hankkeelle saatu raha on vuorovaikutus tukijoiden kanssa, heidän sitouttaminen ja uusien yleisöjen löytäminen.

Koronaviruspandemiavuonna Mesenaatti-palvelun rooli on korostunut. Kevät oli Jänicken mukaan palvelulle todella vilkas. Mesenaatti perusti erillisen Korona Aid -sivun, jonka tarkoituksena on ollut antaa eri kulttuurialan tekijöille mahdollisuus selvitä koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten ja yleisökadon yli ilman erillistä, uutta, rahoitusta vaativaa hanketta.

”Oli mahtavaa nähdä, miten innokkaasti suuri yleisö lähti heti tukemaan alan toimijoita.”

Jänicken mielestä oli yllättävää, että suosituimmiksi rahoituskohteiksi osoittautuivat erilaiset kuppilat.

”Huomattavaa näissä on, että rahoitusta saivat monet klubit ja kulttuurikuppilat, joissa on usein myös bändejä ja esittävää taidetta. Ihmiset kokivat tärkeäksi pelastaa nämä paikat ja sitä kautta myös esiintyjille mahdollisuuksia tulevaisuudessa.”

Rahoittajille on myös korona-avun kautta pitänyt tarjota vastiketta. Se on Jänicken mukaan saanut monen ajattelun ”ihan uudelle tasolle” ja kekseliäisyys on ollut valttia: mihin kaikkeen oma osaaminen yltää, mitä kaikkea voi tarjota? Myydäänkö lippuja yksinkertaisesti ennakkoon, tehdäänkö tapahtumia etänä, tarjotaanko kenties opetusta vai tehdäänkö jotain aivan muuta?

”Kun toimijat ovat joutuneet pysähtymään ja miettimään, mitä oma osaaminen pitää sisällään, tiedän, että siitä on saatu myös oivalluksia, jotka jäävät pysyvästi osaksi taiteilijan tekemistä.”

Jänicke toivoo, että suuri yleisö muistaisi myös joulun alla satsata aineettomiin lahjoihin, kuten konsertti- tai festivaalilippuihin. Tapahtumat palaavat vielä, yhteisöllinen kaupunki elää!

Taiteen valtionpalkinnot jaettiin tiistaina 14 eri ihmisille tai yhteisölle.

Arkkitehtuurin valtionpalkinto myönnettiin Olavi Koposelle, joka on tehnyt pitkän uran puuarkkitehtuurin parissa.

Elokuvataiteen valtionpalkinnon sai tuotantoyhtiö Tuffi Films. Perusteluissa mainitaan erityisesti Yksittäistapaus-lyhytelokuvasarja.

Esittävien taiteiden valtionpalkinnot menivät esitystaiteen talolle Mad House Helsingille ja nykysirkusryhmälle Kallo Collectivelle.

Kirjallisuuden valtionpalkinnot saivat suomentaja Markku Päkkilä ja kirjailija Antti Nylén.

Kuvataiteen valtionpalkinnon sai monialainen kuvataiteilija Maria Duncker.

Kuvitustaiteen valtionpalkinnon sai lasten kuvakirjoihin erikoistunut kuvittaja Marika Maijala.

Mediataiteen valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Hans Rosenström.

Musiikin valtionpalkinnot saivat säveltäjä, sovittaja, pianisti ja kapellimestari Eero Ojanen ja säveltäjä Lotta Wennäkoski.

Kaikki nämä palkinnot kuten myös Jänicken saama muotoilun valtionpalkinto ovat suuruudeltaan 14 000 euroa.

Lisäksi 30 000 euron suuruisen lastenkulttuurin valtionpalkinnon sai Jenni Erkintalon ja Réka Királyn vuonna 2014 perustama suomalainen lasten kuvakirjoihin erikoistunut pienkustantamo Etana Editions.

28 000 euron suuruisen monitaiteen valtionpalkinnon sai puolestaan Helsingin Kontulassa toimiva kulttuurikeskus Museum of Impossible Forms.