Kaksikymmentä vuotta täyttävä teatterifestivaali Baltic Circle syntyi halusta tutustua Itämeren alueen teatteriin ja tuoreisiin teatterintekijöihin.

20-vuotissynttäreitään parhaillaan viettävä Baltic Circle -festivaali sijoittuu tänä vuonna Lapinlahden sairaalan alueelle.

Baltic Circle kertoo jo nimessään, että se perustettiin avaamaan näkymiä Itämeren alueen teatteriin. Festivaali syntyi Q-teatterin piirissä, jossa koettiin tärkeäksi tutustua saman sukupolven ja samantapaisten ryhmien tekijöihin. Etenkin rautaesiripun murtumisen jälkeen esiin tullut Baltian maiden teatteri osoittautui erityisen kiinnostavaksi.

Venäjällä, Baltiassa ja jonkin verran Itä-Euroopassa oli säilynyt hyvin omintakeisia asioita – vähän kuin jättimäisessä pakastimessa olisi säilötty viime vuosisadanvaihteen teatterinuudistajien, esimerkiksi Michael Chekhovin ja Konstantin Stanislavskin traditiota – samalla kun uudella sukupolvella oli vapaammat kädet kuin aiemmilla sukupolvilla.

Festivaalin ensimmäisinä johtajina toimivat Erik Söderblom, joka nykyisin johtaa Espoon kaupunginteatteria ja Jukka Hytti, joka työskentelee Teatterin tiedotuskeskuksessa.

Pian alun jälkeen painopiste muuttui yhä enemmän esitystaiteen suuntaan, pois plyysipenkeiltä. 2010-luvun alussa Baltic Circle vakiinnutti asemansa esitystaiteilijoiden vapaana alustana ja yhdessäolon paikkana.

Viime vuosina festivaalilla ovat puolestaan korostuneet pitkäkestoiset, politiikkaa ja taidetta yhteen nivoneet prosessit.

Baltic Circle on alusta saakka ollut taiteilijoiden festivaali, joka sitoutuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön taiteilijoidensa kanssa. Baltic Circle on myös säilyttänyt oman erityislaatuisuutensa maailman festivaalien joukossa: tarjolla ei ole käteviä festivaalituotteita vaan taiteilijoille annetaan vapaus haastaa yleisöä pitkillä ja hitaasti avautuvilla teoksilla.

Tänä vuonna, uuden taiteellisen johtajan Hanna Parryn ohjastamana, festivaalin esityksissä ei ole jääty kauhistelemaan maailman tilaa, vaan nähty elinvoimaa siinä missä maailma nyt, marraskuussa 2020, oikeasti on.

Post Corpse eli kraa kraa -teoksessa neljä ihmistä kiipeili räpistellen Lapinlahden puiston puissa.­

Tuire Tuomiston ohjaama Post Corpse eli Kraa kraassa neljä ihmistä räpiköi Lapinlahden sairaala-alueella puissa, osa hyvinkin korkealla. He ovat sätkytteleviä lentokyvyttömiä variksia. Tuomiston kyky käsitellä väkivallan jälkiä on usein vienyt katsojan maastoihin, joihin ei vapaaehtoisesti astuisi – esimerkiksi masennuksen mielenmaisemaan.

Teoksen äänisuunnittelun tehnyt Markus Lindén on aiemmin kuvannut suunnitteluaan ei-binääriseksi. Se tarkoittaa sitä, että Lindén pyrkii huomioimaan katvealueita ja luottaa ihmisten kykyyn kuvitella yhdessä sen sijaan, että tarjoaisi heille selkeästi tunnistettavia tilanteita.

Katsojalta tämä ei vaadi pinnistelyä vaan pikemmin antautumista havaitsemaan asioita, joihin ei muutoin tule kiinnitettyä huomiota tai jotka usein yritetään siivota kirkkaan havainnon tieltä pois. Tällaisia ovat Post corpse -esityksessä rahinat, huminat ja suhinat. Ruumiin samanaikainen avuttomuus ja voima on nimenomaan koettava yhdessä yleisön kanssa. Post corpsen ilmentämää väkivaltaa olisi vaikea kestää ilman sitä elinvoimaa, joka näennäisen kuolleesta marraskuisesta maisemasta tihkuu.

Honkasalo-Niemi-Virtanen-kollektiivin ja Masi Tiitan Atomin haamu esitetään Lapinlahden Venetsia-talossa yhdelle hengelle kerrallaan. Vr-lasien läpi katsottava teos vie maailman pisimpiin hautajaisiin, ydinjätteen hautaan Olkiluodon Onkaloon. Primitiivis-futuristinen kokemus on luotaantyöntävä ja kiehtova yhtä aikaa. Se on kiinni ihmisen järjettömässä halussa tutkia, hajottaa, avata ja ratkaista luonnon mysteereitä aivan loputtomasti.

Atomin haamu -teosta on esitetty yhdelle ihmiselle kerrallaan.­

Samalla teos on kuvaus ihmisen loputtomasta mukavuudenhalusta. Katsojana tulee aika syyllinen olo siitä helpotuksesta, minkä kokee, kun ei enää oleile Olkiluodossa vaan saa katsella Olkiluodon jäähdytysveden energialla valmistettuja Olkiluoto-juustoja ja -viinejä. Mittakaavojen eron käsittämättömyys tuo vahvan tunteen siitä, että vaikka kaikki ei olekaan hallittavissa, niin jotkut asiat kuitenkin ovat.

Giovanna Esposito Yussifin ja Hanna Parryn Forecasting movements -videokoosteessa taiteilijat esittävät eleitä, joita he toivoisivat tulevaisuuden sisältävän.

Forecasting Movements -teoksessa on muun muassa ihmisen alkukantaista, koko vartalosta lähtevää huutoa.­

Kukin on valinnut yhden säkeen tai liikkeen, ikään kuin mantran. Eleet on tarkoitus säilöä tulevaisuutta varten. Kahdeksan taiteilijan kooste suorastan hätkähdyttää elämänvoimallaan.

On ihmisen alkukantaista, koko vartalosta lähtevää huutoa, leipomista lähes olemattomilla aineksilla, musisointia, opiskelua. Yhteen eleeseen tiivistäminen on juuri sopiva rajaus, koska kahdeksan elettä muodostavat oikeastaan toisenlaisen ihmisen kuvan. Sellaisen, joka kuulee avunhuudot, vie kiertokulkua eteenpäin, vaalii kauneutta ja viisautta. Pelkistäminen auttaa huomaamaan, että niin, tuo toinen maailma oikeastaan on jo keskuudessamme. Kunhan vain pysähdymme sen äärelle.