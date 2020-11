Megan Thee Stallionin odotettu debyyttilevy on hurjaa tykitystä alusta loppuun, ja siksi sitä on ihailtava, vaikka hetkellisesti meno voi uuvuttaa, kirjoittaa Juuso Määttänen.

Rap / Albumi

Megan Thee Stallion: Good News. 300 Entertainment.

★★★★

Amerikka­laisen räppärin Megan Thee Stallionin, oikealta nimeltään Megan Peten, debyyttilevy Good News kuuluu kiistatta vuoden odotetuimpiin esikoisiin.

Toki Good News on debyyttialbumi lähinnä määritelmällisesti. Viime vuonna julkaistu Fever oli pituudeltaan ja laadultaan täysiverinen soololevy, mutta sitä kutsuttiin mixtapeksi. Lisäksi Megan Thee Stallion on julkaissut urallaan kolme ep:tä. Viimeisin Suga ilmestyi tämän vuoden maaliskuussa juuri ennen koronaviruspandemian lopullista puhkeamista.

Yhtä kaikki: nyt julkaistu Good News on Megan Thee Stallionin virallinen debyyttialbumi, ja näin ollen voi sanoa, että hyvää on kannattanut odottaa.

25-vuotias Houstonista, Texasista kotoisin oleva räväkkä ja suorasanainen Megan Thee Stallion nousi hyvin nopeasti uransa aloittamisen jälkeen kohutuksi räppäriksi.

Megan Thee Stallionin hahmo on nykymaailman ruumiillistuma. Nuori tummaihoinen naisräppäri haistattaa pitkät rap-kulttuurin misogynialle ja macho-kulttuurille ottamalla uskottavasti ja taidokkaasti haltuun ne kliseet, joita on perinteisesti liitetty miesräppäreihin. Biiseissään Megan Thee Stallion vyöryttää riimejä seksistä ja menestyksestä, ja musiikkivideot ovat lievästi sanottuna ronskeja.

Parasta kehutussa räppärissä on se, ettei seksi tunnu biisien teemaksi väkisin päälleliimatulta ”rohkealta” valinnalta (kuten kriitikko Oskari Onninen kuvaili poptähti Ariane Granden uuden Positions-levyn teemoja), vaan aiheen käsittelyyn tiivistyy pitkälti koko ”Hot Girl Megin” hahmo.

Megan Thee Stallion sanoo mitä haluaa, tekee sen pyytelemättä anteeksi – ja ennen kaikkea todella hyvin.

Menestystä on tyylillä tullut. Kriitikot ylistivät Fever-mixtapea vuolaasti, ja tänä vuonna räppärin kaupallinen suosio on ollut hurjaa. Suga-ep:ltä alkuvuodesta julkaistu kappale Savage oli iso hitti, joka nousi Tiktok-sovelluksen tanssihaasteen ansiosta viraali-ilmiöksi.

Seuraavaksi Megan Thee Stallion päätyi tekemään poplaulaja Beyoncén kanssa remix-version samaisesta biisistä. Räppäri on kertonut, ettei ollut uskoa Beyoncélta tullutta pyyntöä todeksi, koska on itse kasvanut ihaillen niin ikään Houstonista kotoisin olevaa popin supertähteä.

Kun Savage Remix julkaistiin loppukeväästä 2020, siitä tuli alkuperäistäkin kappaletta isompi hitti ja samalla Megan Thee Stallionin ensimmäinen Billboard-ykkönen. Myöhemmin kesällä Megan Thee Stallionilta ja Cardi B:ltä julkaistiin räävitön kappale WAP, joka on ollut yksi loppuvuoden isoimmista hiteistä.

Beyoncén kanssa tehty kappale on ansaitusti mukana Good News -albumilla, jossa se on vain yksi erinomaisista biiseistä. Beyoncén ja Megan Thee Stallionin tyylit toimivat yhteisbiisillä saumattomasti yhteen, ja vastaavanlaista ilahduttavaa kemiaa on levyn kappaleilla kuultavissa esimerkiksi r&b-laulaja SZA:n kanssa kappaleella Freaky Girls ja räppäri Young Thugin kanssa levyn päätöskappaleella Don’t Stop.

Erityisesti kotimaassaan Megan Thee Stallion on ollut julkisuudessa runsaasti esillä myös ulkomusiikillista syistä. Paljon on uutisoitu kesäisestä ampumavälikohtauksesta, jossa Megan Thee Stallionia ammuttiin jalkoihin. Räppärin mukaan syyllinen oli kanadalaismuusikko Tory Lanez, joka kiisti syyllisyytensä syyskuussa julkaistulla albumillaan Daystar. Tapausta käsitellään parhaillaan oikeudessa.

On siis osuvaa, että Megan Thee Stallionin debyyttialbumi avataan kappaleella Shots Fired, joka on vastine Lanezille. Legendaarisen räppärin The Notorious B.I.G:n kappaleen Who Shot Ya? biittiin pohjautuva biisi on levyn aggressiivisinta antia ja poikkeaa teemaltaan isolta osalta levyn muista kappaleista, jotka jatkavat Megan Thee Stallionin tuttua häpeilemätöntä puhetta seksistä.

Shots Fired käsittelee räppärin omaa ampumiskokemusta ja linkittää sen myös yhteiskunnalliseen Black Lives Matter -keskusteluun, josta Megan Thee Stallion on kuluneena vuonna puhunut paljon julkisuudessa.

”Now here we are, 2020, eight months later / And we still ain't got no fuckin' justice for Breonna Taylor / Any nigga on that nigga's side is a clout chaser / A bitch who he fuckin' or a ho that he payin', uh”

Shots Fired ei ole ainut kappale, jossa Megan Thee Stallion hyödyntää viittauksia myös rap-musiikin historiaan. Girls in the Hood on uusi versio yli 30 vuoden takaisesta Eazy-E:n kappaleesta Boyz-N-The-Hood.

Viittaukset räppiklassikoihin, yhteistyöbiisit tämän päivän kuumien artistien kanssa ja kommentit nykypäivän yhteiskunnallisesta tilanteesta toimivat levyllä hyvin, mutta parasta on silti perusasia: Megan Thee Stallionin räppäys.

Vaikka teemat välillä toistavat itseään ja vaikka 17 biisin verran jatkuva tauoton vyörytys uuvuttaa heikoimpien kappaleiden kohdalla, Megan Thee Stallionin sanankäyttöä ei voi kuin ihailla.

Riimit osuvat nappiin ja tahti on hurjaa. Megan Thee Stallion on yksi tämän hetken parhaista räppäreistä, jonka itsevarmuus ei lopu hetkeksikään. Pelkästään sen vuoksi Good News sijoittuu korkealle vuoden parhaita hiphop-levyjä mietittäessä.

Kriitikon valinnat: Jättisuosittu poikabändi ja taidokasta folkia

Pop / Albumi

BTS: Be. BigHit Entertainment.

★★★

Maailman suosituin poikabändi on tällä hetkellä korealainen k-pop-yhtye BTS. Se valtasi Spotifyn maailmanlaajuisen top-listan kärkikymmeniköstä viisi paikkaa samana päivänä, kun uusi levy Be julkaistiin. Ajan hengen mukaisesti Be on koronalevy, jonka bändi päätyi tekemään, kun maailmankiertue jouduttiin perumaan. Alle puolituntinen levy sisältää seitsemän kappaletta ja yhden välisketsiraidan. Musiikki on menevää ja viihdyttävää poppia, jonka on tarkoitus tuoda lohtua ja iloa korona-aikaan mutta joka ei onnistu herättämään erityisen suuria tunteita. Parasta antia on jo aiemmin singlenä julkaistu Dynamite, joka on bändin ensimmäinen kokonaan englanniksi laulama kappale.

Country / Albumi

Steve ’n’ Seagulls: Another Miracle. Playground Music.

★★★

Vuonna 2010 perustettu jyväskyläläinen Steve ’n’ Seagulls on noussut kansainväliseen maineeseen tekemällä muun muassa banjoilla, mandoliineilla ja haitareilla soitettuja bluegrass-versioita metallimusiikin klassikkokappaleista. Yhtye on käynyt jopa Yhdysvaltain levymyyntiä mittaavan Billboardin bluegrass-listan kärjessä. Vitsi alkaa toki vähitellen toistaa itseään, mutta uudella Another Miracle -albumilla soitto on edelleen ilahduttavaa. Levyn huippuhetki on avauskappale, jykevä versio Metallican klassikkokappaleesta Master of Puppets. Yhtyeen omista kappaleista erityisesti nousee esille herkällä alkusoitolla käynnistyvä Sweet Maria.

Pop / Single

Ellinoora: Dinosauruksii. Warner Music.

★★★

Vuoden naissolistina viime Emma-gaalassa palkitulla Ellinooralla on ollut taito sanoittaa kappaleillaan millenniaalien perustuntemuksia, kuten sydänsuruja, rakastumisia ja valtaisaa epävarmuutta omasta itsestään. Kahdelta edelliseltä levyltä löytyy Elefantin painon ja Leijonakuninkaan kaltaisia hienoja herkistelybiisejä, jotka ovat jääneet pysyväksi osaksi omia soittolistojani. Kolmannen levyn esikoissinglenä julkaistu Dinosauruksii ei ole ensivaikutelmaltaan ihan yhtä vaikuttava. Se on pätevä pop-kappale mutta jättää olon, että tulevalla albumilla on toivottavasti vielä pysäyttävämpääkin tunnelmointia.

Folk / Single

Lili & Luna: Lopputekstit. Sony Music.

★★★★

Kantria ja folkia yhdistelevä duo Lili & Luna on lupaava nimi suomalaisella musiikkikentällä. Yhtyeen muodostavat Suomen euroviisuedustajanakin toiminut Leena Tirronen ja hänen siskontyttönsä Sanni Savolainen. Tuottajana häärii muun muassa Ultra Brasta muistettu Joel Melasniemi, joten ei ole ihme, että duosta on kuulunut kiinnostuneita kommentteja kesällä julkaistun esikoissinglen jälkeen. Kakkossingle Lopputekstit on erinomainen folk-pop-kappale, jollaisia Suomessa on tehty harmillisen vähän. Vertaus First Aid Kitiin tuntuu turhankin ilmeiseltä. Sanoitukseltaan kappale on a-luokkaa, kun puhutaan sydänsuruja käsittelevistä kappaleista.