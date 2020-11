Festivaalit

Festivaalilla on ensiesityksessä Renny Harlinin uusin elokuva, toimintatrilleri Bodies at Rest.

Pohjoismaiden suurin fanta­siaan, kauhuun, scifiin ja toimintaan erikoistunut elokuvafestivaali Night Visions siirtyy marraskuulta tammikuulle 2021.

Uudenmaan uudet kokoontumisrajoitukset eivät mahdollista tapahtuman järjestämistä elokuvateatteri Kinopalatsissa 25.–28. marraskuuta. Festivaalin uusi ajankohta on 13.–16. tammikuuta 2021.

Esitysaikataulu pysyy suunniteltuna ja ostetut liput käyvät sellaisinaan tulevassa tapahtumassa. Festivaalilla esitetään 26 pitkää elokuvaa.

Avajaiselokuvana nähdään Michel Francon meksikolais-ranskalainen jännitysdraama New Order.