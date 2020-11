Japanilaisen Hirokazu Kore-edan elokuva Shoplifters – perhesalaisuuksia kannattaa katsoa kahteen kertaan.

Shoplifters – perhesalaisuuksia ★★★★★

Manbiki kazoku, Japani 2018

Nykyelokuvan kerronta uudistuu tällä hetkellä erityisen vahvasti Japanissa ja Koreassa.

Toki näiden maiden elokuvilla on pitkät perinteet, jotka tunnetaan länsimaisenkin taide-elokuvan piirissä, mutta viime vuosina kaksi ohjaajaa on noussut esiin poikkeuksellisella tavalla.

Korealaisen Bong Joon Hon Parasite teki historiaa Oscar-jaossa, ja sitä ennen 2018 japanilaisen Hirokazu Kore-edan Shoplifters kahmi kiitosta, palkintoja ja ehdokkuuksia.

Kore-eda (s. 1962) on tehnyt pitkän hienon uran, joka alkoi dokumenteilla. Häntä voi hyvällä syyllä pitää maanmiehensä Yasujiro Ozun manttelinperijänä, sillä Ozukin luotti eleettömään arkirealismiin ja pohti perheeseen liittyviä teemoja.

Kore-eda on aiemmissa elokuvissaan koonnut palasia ja näkökulmia, jotka kohtaavat Shopliftersissa. Esimerkiksi Isänsä poika -elokuvassa (2013) käy ilmi, että kahden eri yhteiskuntaluokan perheen kuusivuotiaat pojat ovat vaihdokkeja. Nobody Knows (2004) kertoo sisaruksista, jotka ovat jääneet oman onnensa nojaan.

Miten perhe määritellään? Onko isä se, joka on siittänyt? Onko äiti se, joka on synnyttänyt? Mikä on vanhempien vastuu?

Shopliftersissa köyhä perhe sinnittelee Tokion syrjäisissä kortteleissa. Vanhemmat käyvät kyllä töissä, mutta työsuhteet osoittautuvat epävarmoiksi.

Kun rahat ovat vähissä, perheen miehet ovat omaksuneet pahan tavan näpistellä kaupoissa. Ahtaassa asunnossa majailevat isoäiti, vanhemmat, pieni poika ja sisko, joka elättää itsensä prostituutiolla. Joukon jatkoksi asettuu pieni tyttö, jonka perhe näyttää pelastavan kurjilta vanhemmiltaan.

Ensimmäiset kysymykset alkavat heräillä: Mikä on kahden nuoren naisen välinen side? Kumman vanhemman äiti on isoäiti? Onko sillä väliä? Näemme kaikki kuusi kesäpäivänä merenrannalla nauramassa onnellisina kuin mikä tahansa perhe. Rakkaus korvaa rahanpuutteen.

Kore-eda tiputtelee pieniä vihjeitä pitkin matkaa, kysymyksiä tulee lisää, ja kuva perheestä alkaa heilahdella ja ikään kuin laajenee hitaasti. Enempää ei voi paljastaa, mutta suosittelen katsomaan elokuvan uudelleen sen jälkeen, kun koko kuva on kertaalleen käynyt selväksi. Shoplifters nyrjäyttää totutut ajatukset – ja jättää vain kysymyksiä.

Surkean asunnon tilantuntu on luotu tarkasti. Kurjuuden keskellä näyttelijöiden suoritukset häikäisevät: Lily Frank, Sakura Andô, Mayu Matsuoka, Kirin Kiki sekä upeat lapset Kairi Jo ja Miyu Sasaki.

Shoplifters – perhesalaisuuksia on Teeman elokuvafestivaalin ohjelmistoa.