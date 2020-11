Tammikuun Grammy-gaalan kohtalosta ei ole vielä varmaa tietoa. Juontajana toimisi Trevor Noah.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) ja orkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu ovat ehdolla Yhdysvaltain nimekkäimmän musiikkipalkinnon, Grammyn, saajaksi.

Ehdokkaat vuoden 2021 Grammy-palkintojen saajiksi paljastettiin tiistai-iltana myöhään Suomen aikaa.

RSO ja Lintu ovat ehdolla parhaan orkesterilevytyksen sarjassa, jossa palkitaan orkesteri ja sen kapellimestari.

Ehdokkuus tuli Witold Lutoslawskin toisen ja kolmannen sinfonian levytyksestä. Levy-yhtiö Ondine julkaisi levyn viime helmikuussa. Kaksi vuotta sitten RSO levytti puolalaissäveltäjän ensimmäisen ja neljännen sinfonian.

Samassa sarjassa ovat ehdolla myös Gustavo Dudamelin johtama Los Angelesin filharmonikot, Michael Tilson Thomasin johtama San Franciscon sinfoniaorkesteri, Daníel Bjarnasonin johtama Islannin sinfoniaorkesteri ja Carlos Kalmarin johtama Oregonin sinfoniaorkesteri.

Myös Kaija Saariahon sävellyksiä sisältävä levy on saanut Grammy-ehdokkuuden. Ehdokkuus tuli Bis-levymerkin levystä, jolla on mukana Saariahon tuotantoa 1990-luvun alusta lähes tähän päivään asti. Mukana on muun muassa Saariahon viulukonsertto Graal théâtre. Levyllä Oslon filharmonista orkesteria johtaa Clément Mao-Takacs.

Ehdokkuus tuli parhaan klassisen kokoelman sarjassa, joka on suunnattu musiikin esittäjille ja levytuottajille. Tässä tapauksessa mahdollinen palkinto menisi kapellimestarille ja levyn tuottajalle.

Saariahon teoksia sisältänyt levy oli ehdolla samassa sarjassa myös viime vuonna, tuolloin kyseessä oli Radion sinfoniaorkesterin ja Hannu Linnun levytys.

Poptähti Beyoncé sai yhdeksän ehdokkuutta kahdeksassa eri sarjassa.­

Kaikkiaan tuleva Grammy-gaala näyttäisi olevan nuorten poptähtien, ja nimenomaan naisten, juhlaa.

Eniten ehdokkuuksia sai poptähti Beyoncé, yhteensä yhdeksän ehdokkuutta kahdeksassa eri sarjassa. Kuusi ehdokkuutta saivat Taylor Swift, brittiläinen dancepop-artisti Dua Lipa ja amerikkalaisräppäri Roddy Ricch.

Yllätyksenä ehdokkuuksissa voi pitää sitä, että yhden vuoden suosituimmista levyistä tehnyt ja muun muassa Super Bowlin puoliajalla helmikuussa esiintyvä kanadalaisartisti The Weeknd ei saanut yhtään ehdokkuutta. After Hours -levyä oli povattu ehdolle moneen eri sarjaan.

Toinen yllätys oli Bob Dylanin totaalinen sivuuttaminen. Dylan julkaisi tänä vuonna ensimmäisen uutta musiikkia sisältävän levyn kahdeksaan vuoteen.

Ehdokkaiden listalta löytyy myös kaksi Hollywood-tähteä: Meryl Streep ja Renée Zellweger. Streep on mukana äänikirjojen kategoriassa. Hän on lukenut E. B. Whiten lastenkirjan Charlotte’s Web (Lotta ystäväni). Zellweger taas on mukana perinteisen poplaulun sarjassa Judy Garland -elämäkertaelokuvaa varten tehdyllä levytyksellään.

Parhaan kristillisen levyn sarjasta löytyy kiinnostava nimi, Yhdysvaltain presidentiksikin pyrkinyt räppäri Kanye West. Hän on mukana levyllä Jesus Is King, joka syntyi Westin järjestämiä uskonnollisia Sunday Service -tilaisuuksien yhteydessä.

Grammy-palkinnot jakaa Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys, The Recording Academy.

63. Grammy-gaala olisi tarkoitus järjestää ensi vuonna 31. tammikuuta. Pandemiasta johtuen ei ole kuitenkaan vielä varmaa, missä muodossa gaala järjestetään.

Gaalan juontajana toimisi The Daily Show -ohjelman juontaja Trevor Noah.

Kaikki Grammy-ehdokkaat löytyvät täältä.