Liikemies Kyösti Kakkonen keräsi Suomen tärkeimpiin kuuluvan kotimaisen lasin ja keramiikan kokoelman – nyt se on tulossa pysyvästi esille Emmaan

Kakkosen kokoelma on yksi suurimpia suomalaisen lasin ja keramiikan kokoelmia. Yleisön nähtäväksi se tulee vuonna 2022.

Liikemies, keräilijä Kyösti Kakkonen tallettaa designkokoelmansa Espoon modernin taiteen museoon Emmaan.

Kakkosen noin 30 vuoden aikana keräämä kokoelma on yksi merkittävimpiä suomalaisen lasin ja keramiikan kokoelmia. Kokoelma painottuu sotienjälkeiseen aikaan ja ulottuu nykypäivään asti.

Kokoelma koostuu yli 30 taiteilijan teoksista ja kaikkiaan siihen kuuluu noin 10 000 esinettä. Sen keskeisiä taiteilijoita ovat muu muassa Alvar Aalto, Rut Bryk, Kaj Franck, Birger Kaipiainen, Toini Muona, Gunnel Nyman, Kristina Riska, Kyllikki Salmenhaara, Markku Salo, Timo Sarpaneva, Michael Schilkin, Kim Simonsson, Nanny Still, Oiva Toikka, Kati Tuominen-Niittylä, Helena Tynell, Vesa Varrela ja Tapio Wirkkala. Kakkonen kartuttaa kokoelmaansa edelleen.

”Voi sanoa näin, että jonkinlainen kasa niitä kuppeja, purnukoita ja pönttöjä on, oikeastaan aika laajasti kattaen [Alfred William] Finchin keramiikasta tähän päivään”, Kakkonen luonnehti kokoelmaansa Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2015.

Liikemies Kyösti Kakkonen on merkittävä design- ja taidekeräilijä.­

Totuus on, että Kakkonen on kerännyt kokoelmaa erittäin systemaattisesti. Hän on valinnut kokoelmaansa vain kykynsä osoittaneita taiteilijoita ja pyrkii keräämään kultakin taiteilijalta mahdollisimman kattavan valikoiman esineitä. Mieluiten Kakkonen kerää taiteilijan kaikki merkittävät työt, mieluusti myös uniikkeja prototyyppejä.

Kokoelmasta on järjestetty useita kansainvälisiä designnäyttelyitä muun muassa Japaniin.

Toini Muona (1904–1987), Helinä, 1953 ja 1955.­

Kokoelmanäyttely avautuu yleisölle marraskuussa 2022. Se tulee esille Näyttelykeskus WeeGeen ensimmäiseen kerrokseen. Tilaa sille varataan noin 1 000 neliömetriä. Samassa yhteydessä tiloissa toiminut Suomen Kellomuseo muuttaa pois WeeGee-talosta.

”Espoon Emma ja arkkitehti Ruusuvuoren piirtämä WeeGee-talo isoine ikkunoineen tarjoaa loistavat puitteet laajan lasista ja keramiikasta koostuvan designkokoelmani esittelyyn”, sanoo Kakkonen tiedotteessa.

Kakkosen designkokoelman talletus Emmaan profiloi museota ja näyttelykeskus WeeGeetä entistä vahvemmin muotoilun keskittymäksi. Museossa on ennestään esillä Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin säätiön kokoelma, joka talletettiin Emmaan vuonna 2011.