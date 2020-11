Tieto-Finlandian voitti Kielletyt leikit – Sota-ajasta kertovalla kirjalla on yllättäviä yhtymäkohtia nykyaikaan

Kirjan kirjoittaneet historiantutkijat Seija-Leena Nevala ja Marko Tikka näkevät yhtymäkohtia nykyiseen poikkeusaikaan.

Tampereen yliopiston historiantutkijat Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala kirjoittavat Kielletyissä leikeissä tunteiden historiaa. 1900-luvun alkupuolen ihmisten mielenmaisemaan on vaikea päästä käsiksi nykypäivästä käsin.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Kielletyt leikit (Atena). Kirja käy läpi tanssin kieltämisen historiaa Suomessa vuosina 1888–1948.

Kirjan ovat kirjoittaneet Tampereen yliopiston historiantutkijat, filosofian tohtori Seija-Leena Nevala ja dosentti Marko Tikka.

Tieto-Finlandian voittajan päätti Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar. Razmyar kirjoittaa voittajille antamassaan kirjeessä, että syttyi kirjaan pikkuhiljaa ja palasi useisiin ehdokaskirjoihin toisen kerran. Tässä vaiheessa Kielletyt leikit erottui selkeästi joukosta.

”Kielletyt leikit avaa Suomen historiasta tuoreen näkökulman ja vie lukijan uuden tiedon äärelle. Kirjan eteen on tehty syvällistä tutkimusta ja faktojen lisäksi esitetään kiinnostavaa laajempaa analyysiä.”

”Kirjan aihe sivuaa eräällä tapaa myös omaa elämääni. Naisten moraalia on arvioitu ja vartioitu kautta historian. Tanssin kieltämisen keskiössä on siveyskäsitys, jonka perusteet usein ovat vahvasti uskonnollisia. On kiintoisaa havaita, kuinka kulttuurista riippumatta naisten moraali ja siveys ovat olleet julkisen keskustelun kohteena”, Razmyar kirjoittaa.

Kiellettyjen leikkien kirjoittajat Nevala ja Tikka ovat omien sanojensa mukaan valtavan yllättyneitä, jopa epäuskoisia voitostaan.

”Tavallaan sitä ajatteli, että oli jo hieno saavutus päästä loppusuoralle [voittajaehdokkaitten joukkoon]. Voitto on niin iso yllätys, ettei se oikein tullut mieleenkään”, Tikka sanoo.

”Jo se oli yllätys, miten paljon media kiinnostui kirjasta, kun se ilmestyi, mutta tämä on isoin yllätys kaikista”, Nevala sanoo.

Kun kirja valmistuu ja se lähtee omista käsistä maailmalle, teos tulee vastaan yleensä enää tyytyväisen tai vähemmän tyytyväisen lukijan kommenteissa, Tikka sanoo. Nyt on käynyt toisin, Kiellettyjen leikkien saama huomio on ollut poikkeuksellista. Mikä tanssin kieltämisessä kiinnostaa?

”Tässä yhdistyy asia, joka kiinnostaa monenlaisia yleisöjä. Ehkä tämä on itsestäänselvyys, mutta erityisesti tanssinharrastajat ovat kiinnostuneet omasta historiastaan. Ja kirjoitetaan sota-ajasta melkein mitä tahansa niin sen historialla on oma kiinnostunut lukijakuntansa”, Tikka sanoo.

Nevala sanoo samaa, sota-ajan historia kiinnostaa lähes aina.

”Kun on kyse sota-ajan arjen ilmiöstä, niin helposti löytää kosketuspintaa oman suvun ja perheen historiaan ja kuultuihin tarinoihin. Se tulee eri tavalla lähelle kuin vaikka kenraalin muistelmat”, Nevala sanoo ja Tikka komppaa.

Toisaalta koronaviruspandemia aiheuttama poikkeusvuosi on tehnyt kirjasta ihmeen ajankohtaisen.

”Kun kolmisen vuotta sitten alettiin suunnitella kirjaa rauhantilassa, niin nyt on jo ehditty kokea talvisodan tanssikielto. Jatkosodan tanssikielto on voimassa, mitä koronaan tulee”, Tikka sanoo.

”Samanlainen väsymysefekti on havaittavissa”, sanoo myös Nevala ja viittaa siihen, miten sodan aikana tanssikieltoa ei todellakaan noudatettu. Sodan aikana jopa 15 000 suomalaista tuomittiin tanssimisesta, suurin osa heistä naisia ja huomattava osa vain 15–18-vuotiaita.

Voittajan valinnut Razmyar viittaa hänkin kirjeessään koronaviruspandemiaan ja Kiellettyjen leikkien ajankohtaisuuteen.

”Tanssi on jälleen kielletty, tosin toisin perustein. Joissakin ravintoloiden sulkemista vaativissa puheenvuoroissa on ollut aistittavissa moralismin sävyjä: kapakoissa mielletään edelleen vietettävän paheellista elämää. Tilanne on tietysti täysin erilainen, kun kyse on ihmisten terveydestä.”

Yhtymäkohtia on silti, vaikka vuoden 2020 tanssikiellot on tehty yleisvaarallisen tartuntataudin takia kansanterveydellisistä syistä. Turnausväsymys nostaa päätään. Pandemiavuosi voi myös näyttää meille, millaisia tunteita aiemmat sukupolvet isoissa, pitkittyneissä kriiseissä ovat kokeneet.

”Niissä tapahtuu samanlainen päänsisäinen prosessi. Sääntöjä voidaan rikkoa tietoisesti ja harkiten. Historiasta voi olla normaalisti yllättävän vaikea hahmottaa, että ihmiset ovat ennenkin halunneet elää, oli poikkeusolot tai ei”, Tikka sanoo.

Aiemmin syksyllä niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa ehdittiin moralisoida nuorisoa, joka ryyppää menemään ja levittää samalla koronavirusta. Hieman yllättäen kumpikaan iltapäivälehti ei sentään otsikoinut, että Linnan juhlat peruttiin nuorison ryyppäämisen vuoksi.

”Ihan samalla tavalla nuorisoa syyllistettiin, kun he eivät noudattaneet tanssikieltoa sodan aikana”, Nevala sanoo.

Erityisesti sosiaalisesta mediasta Tikka on myös saanut lukea kommentteja, että tanssimisen kieltäminen sotavuosina oli vain luonnollista, kun isänmaa taisteli olemassaolonsa puolesta ja miehet vuodattivat verta.

”Se on ylätason selitys, ja osa siitä on totta. Kirjamme kuitenkin kyseenalaistaa selityksen ja näyttää, että kyse on paljon pidemmistä tanssikielteisyyden juurista.”

Tanssin kieltämisen suurta vaikutusta sotavuosina ja niitä edeltävinä vuosikymmeninä on vaikea hahmottaa nykypäivästä käsin. Tanssi oli tuolloin nuorison kaikkein yleisen huvittelu- ja kokoontumistapa.

”Hyvin iso asia ihmisten elämästä kiellettiin”, Nevala sanoo.

Juuri tätä tunteiden historiaa Kielletyt leikit kirjoittaa auki. 80–120 vuoden takaiseen ihmisten mielenmaisemaan on vaikea päästä käsiksi.

”Ihmiset ovat siihenkin aikaan olleet eläviä, kokevia ja tuntevia, eivät pönöttäviä isänmaallisia sankarihahmoja. Heitä on ketuttanut ja risottanut poikkeustilanne aivan hirveästi. Asiat on koettu kaikkein aistein, ja se on jäänyt perinteisemmissä historiakirjoissa usein varjoon”, Nevala sanoo.