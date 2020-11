Suomalainen käsikirjoittaja asteli elokuvafestivaalien hienoihin juhliin vahingossa verkkareissa – ihmisten kiinnostuivat, ja tuloksena on nyt pitkä elokuva Singaporeen

Antti Toivosen käsikirjoittama ja Bee Thiam Tanin ohjaama Tiong Bahru Social Club esitetään pian Singaporen elokuvafestivaalin avajaisnäytöksenä.

Antti Toivonen muutti Singaporeen vuonna 2009. Ei ollut tarkoitus jäädä pysyvästi, mutta siellä hän on edelleen.

Vuonna 2016 Toivonen halusi tutustua paikallisen elokuvaan ja osti 21 lippua Singaporen elokuvafestivaalille. Järjestäjätkin huomasivat ahkeran ulkomaisen katsojan ja kutsuivat hänet päättäjäisjuhliin.

”Totta kai menin. En vain tiennyt, että se oli muodollinen musta puku -tilaisuus. Olin tullut näytökseen salilta verkkareissa ja siinä asussa menin bileisiin. Päädyin sitten juttelemaan monien kanssa, kun näytin niin erikoiselta”, Toivonen nauraa.

Yksi juttukavereista oli elokuvatuottaja Bee Thiam Tan. Neljä vuotta myöhemmin, torstaina 26. marraskuuta Toivosen käsikirjoittama ja Tanin ohjaama elokuva Tiong Bahru Social Club esitetään samaisen Singaporen festivaalin avajaisnäytöksenä.

Antti Toivonen­

”Bee Thiam oli kuokkimassa juhlissa, ja minä tunsin oloni vieraaksi verkkareissa, joten tulimme hyvin toimeen. Tan on myös kova Aki Kaurismäen ja ruotsalaisen Roy Anderssonin fani, joten meillä oli yhteistä kaikupohjaa”, Toivonen muistelee.

Toivonen (s. 1978) on käsikirjoittanut myös kaksi Teemu Niukkasen ohjaamaa lyhytlokuvaa. Niistä Saatanan kanit (2017) sai ensi-iltansa Sundancessa ja Onko sulla nälkä? (2019) Torontossa. Molemmat ovat Pohjois-Amerikan arvostetuimpia elokuvafestivaaleja.

Tiong Bahru Social Club on Toivosen ensimmäinen pitkä elokuva ja Tanin esikoisohjaus. Singaporen festivaalin avaaminen ei ole pikkujuttu, mutta merkittävä lähinnä paikallisesti.

Maailmanensi-iltansa Tiong Bahru Social Club sai lokakuussa Etelä-Koreassa Busanin festivaalilla. Itäisen pallonpuoliskon tärkeintä elokuvafestivaalia sanotaan Aasian Cannesiksi.

Korona-aikana tekijät eivät päässeet Busaniin, mutta poikkeusaikanakin elokuvan osallistuminen isolle festivaalille näkyy ja tuntuu. Tuottajat ovat saaneet vastata muiden tapahtumien kyselyihin minkä ehtivät.

Tiong Bahru Social Club on satiiri, joka kuvaa futuristista asuinyhteisöä. Tekoäly jakaa asukkaille tehtävät ja roolit, joiden mukaan kaikkien pitäisi olla onnellisia. Algoritmien hallitsema utopia kääntyy tietysti dystopiaksi. Semmoinenko Singapore on?

”Suomi on näkynyt tilastoissa maailman onnellisimpana maana, mutta Singapore ei ole kovin korkealla. Kehittelimme elokuvaa Bee Thiamin kanssa yhdessä pitkään. Häntä kiinnosti ajatus onnellisuuden mittaamisesta. Singaporessa ollaan hyvin kilpailuhenkisiä.”

”Paljon puhutaan, kuinka Facebook ja muu sosiaalinen media tietää meistä kaiken. Elokuvamme näyttää, kuinka teknologia mittaa ihmisiä, mutta ei todella tiedä, keitä olemme.”

Toivonen sanoo, että Singaporessa elämä pyörii työn, rahan ja perheen ympärillä. Hän pyörittää siellä omaa Superson-mainostoimistoa. Suomalaisen silmiä on avannut, kun yhteiskunnan turvaverkkojen sijaan nojataan perheeseen ja sukuun.

”Olen ollut Singaporessa niin pitkään, ettei tuntunut vaikealta kirjoittaa elokuvaa. On ehtinyt kehittyä joku ymmärrys täkäläisestä hengestä. Ja Bee Thiamin mielestä minun ulkopuolisuuteni oli myös vahvuus. Yritimme iskeä paikallisen hömppäkomedian ja taide-elokuvan väliin.”

Singaporen kaupunkivaltiossa on suunnilleen Suomen verran asukkaita. Paikallinen elokuvan uusi aalto alkoi kehittyä 1990-luvulla. Eric Khoo ja Royston Than ovat tunnetuimmat ohjaajat. Heidän elokuviaan on nähty festivaaleilla Suomessakin.

Toivonen asuu Tiong Bahrun kaupunginosassa, josta elokuva on saanut nimensä. Singaporen kaupunkikuvaa hallitsevat nykyaikaiset pilvenpiirtäjät, mutta niiden varjoon mahtuu muutakin, kuten Chinatown ja Pikku-Intia.

Niidenkin rinnalla Tiong Bahru on erilainen. Omalaatuiset art deco -talot rakennettiin 1920-luvulla. Yllättäen ne ovat säilyneet ja muuttuneet viimeisten kymmenen vuoden aikana muodikkaiksi.

”Tiong Bahru on kuin kyläyhteisö keskellä suurkaupunkia, vähän kuin Lauttasaari tai Puu-Käpylä Helsingissä”, Toivonen luonnehtii puhelinhaastattelussa kotoaan.

Toivonen sanoo, että Singaporeen tulee paljon ulkomaalaisia, mutta useimmille se on välietappi, johon ei edes aiota jäädä pysyvästi. Hän on miettinyt, miksi on asettunut sinne jo yli kymmeneksi vuodeksi.

”Täällä 70 prosenttia ihmisistä on etnisiä kiinalaisia, mutta melkein kaikki osaavat englantia. Ei siis haittaa, vaikka en osaa kiinaa. Enkä ole jäänyt ulkomaalaiskuplaan, vaan tutustunut myös paikallisiin. Aluksi se oli hidasta, mutta nyt minulla on täällä laaja sosiaalinen piiri.”