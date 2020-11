Komedia pohtii, mikä on elämän tarkoitus, jos käytössä on vain yksi päivä – asetelma on kiinnostava mutta toteutus umpikulunut

Komedia Palm Springs pyörittää vanhoja kliseitä.

Komedia

Palm Springs, ohjaus Max Barbakow. Päärooleissa Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher. 90 min. K12. ★

Harold Ramisin idea oli kiehtova. Vuonna 1993 ilmestyneessä komediaelokuvassa Päiväni murmelina itsekeskeinen uutistoimittaja Phil (Bill Murray) herää kerta toisensa jälkeen samaan päivään pikkukaupungissa, jossa ei halunnut olla.

Myöhemmin samaa aikasilmukka-jujua ovat lainanneet useat elokuvat, kuten Edge of Tomorrow (2014) ja Happy Death Day (2017). Nyt vuorossa on yhdysvaltaisen Max Barbakowin debyytti Palm Springs.

Elokuva sijoittuu kalifornialaiseen, samannimiseen lomakaupunkiin. Päähenkilö Nyles (Andy Samberg) on vastahakoinen vieras tyttöystävänsä parhaan kaverin häissä. Myöhemmin selviää, että Nyles on ollut jo pitkään samassa päivässä jumissa. Pian aikasilmukkaan – johon liittyy autiomaassa valoa hehkuva luola – ”imeytyy” myös morsiamen kyyninen sisko Sarah (Cristin Milioti).

Mitä hän ja Nyles tekevätkään, he heräävät yhä uudelleen samaan päivään. Ja miten päivä päättyy, on heistä kiinni.

Kun asetelmassa ei ole mitään uutta, toivoisi, että elokuva muutoin yllättäisi. Niin ei käy.

Ei tarvitse olla ennustaja, jotta tietää, miten Palm Springs päättyy. Se on elokuva, joka – kirjaimellisesti – toistaa kliseitä.

Ytimessä on päähenkilöiden, kahden kyynikon kasvutarina. Eksistentiaalinen ahdistus vaivaa: Sarah kaipaa hyväksyntää, Nyles suunnan elämälleen. Asetelma on pyritty sovittaa huumoriin. Dialogi on pahimmillaan väsynyttä.

Naurattaako? Ei.

Jännitettä yritetään rakentaa myös siitä, keksivätkö päähenkilöt keinon päästä aikasilmukasta pakoon, ja lopulta haluavatko he palata normaaliin elämään.

Katsojana toivoo, että vastaus on kyllä ja mahdollisimman ­pian. Ennen ratkaisua on kuitenkin nähtävä ”rajaton määrä mahdollisuuksia” aloittaa alusta. Juhlimista, kaahailua, lentokonevarkaus, animoituja dinosauruksia, erilaisia tapoja päättää päivänsä.

Ilmeisesti Barbakow ja käsikirjoittaja Andy Siara ovat yrittäneet kysyä elokuvassa, mikä on elämän tarkoitus, jos on olemassa vain yksi päivä. Asetelma on kiinnostava, toteutus läpensä kulunut. Palm Spring on kuin vuosia sitten valmistettu, uudelleen lämmitetty ateria, josta puuttuu tuoreus. Edes elokuvan kuvastoa ei ole kyetty päivittämään: se edustaa valkoista, heteronormatiivista maailmaa.

Mainostajan mukaan kyse on ”vuoden hauskimmasta romanttisesta komediasta”. Jos näin tosiaan on, rima on todella matalalla. Elokuva ei naurata, eikä tarjoa pohdittavaa. Vain yhden oivalluksen: oma painajaiseni olisi, jos tämä pitäisi nähdä uudelleen, uudelleen, uudelleen.