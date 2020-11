Kirjallisuus

Elokuvissa musiikki voi tuoda kohtauksiin valtavan nosteen, Westö sanoo, mutta kirjoissa sama ei toimi. Nyt kirjailija nousee itse lavalle kamarimusiikkiorkesterin kanssa viimeisimmän romaaninsa ympärille muodostetussa Tritonus-konsertissa.

Aluksi Kjell Westö inhosi esiintymistä.

Kun hänen ensimmäinen runokokoelmansa Tango Orange ilmestyi vuonna 1986, se vei hänet myös lukemaan teosta ääneen kirjallisuustapahtumiin.

Westö, 59, pitää itseään epämuodollisena ihmisenä. 1980-luvun kirjallisuustapahtumissa oli hänen mielestään vääränlaista vakavuutta ja juhlallisuutta, joka meni pönöttämisen puolelle eikä edistänyt vapaata ajatuksenvaihtoa kirjallisuudesta. Mutta niin vain Westö pönötti muiden mukana.

”Nuorena oli vahva häpeän pelko, joka esti olemasta oma itsensä. Ikääntymisessä on se hyvä puoli, että nyt vain sattuu olemaan sellainen kuin on eikä jaksa tuntea enää niin hirveästi häpeää”, Westö sanoo puhelimitse Helsingin työhuoneeltaan.

Sittemmin Westö sanoo oppineensa pitämään vapaamuotoisista kirjailijaesiintymisistä, joissa on moderaattori, ja joissa yleisön kanssa syntyy dialogia.

Kulunut julkaisusyksy on ollut Westölle hyvin erilainen. Tritonus julkaistiin yhtä aikaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Ranskaksi se ilmestyy vuoden alussa. Normaalisti Westöllä olisi pelkästään Ruotsissa syksyn aikana 20–30 kirjailijaesiintymistä eri paikkakunnilla, nyt esiintymisiä oli kolme. Hänen kirjansa ovat olleet Ruotsissa suosittuja, ja Tritonus on saanut kiittäviä arvioita.

Hiljainen syksy on ollut samaan aikaan sekä pettymys että helpotus, sillä Westön suhtautuminen kirjallisiin esiintymisiin on edelleen hyvin kaksijakoinen. Yleisön tapaaminen on mukavaa, mutta jatkuva esilläolo on myös kuluttavaa.

”Mutta kirjallisuuden ja musiikin, tai ylipäätään kahden eri taidemuodon yhdistäminen, siitä minä erityisesti pidän.”

Westö itse soittaa harrastuksenaan kahdessa bändissä ja hänet tunnetaan siitä, että hänen kirjoissaan musiikki on vahvasti läsnä. Näin on myös tänä syksynä ilmestyneessä Tritonuksessa, johon liittyvästä musiikista kirjan kustantaja Otava on julkaissut yhteensä neljä eri soittolistaa sivuillaan. Kahdesta päähenkilöstä toinen on kuuluisa kapellimestari ja toinen coverbändin amatöörimuusikko.

Tritonus saa nyt myös konsertin muodon. Westö nousee lavalle Tampereella, Turussa ja Helsingissä yhdessä kamarimusiikkiorkesterin kanssa. Orkesteri esittää Tritonuksesta tuttua musiikkia ja Westö lukee teosten välissä. Ohjelmisto pidetään salaisuutena ensiesitykseen asti.

”Ei se musiikin ja kirjallisuuden yhdistäminen aina onnistu kauhean hyvin, mutta mielestäni sitä kannattaa yrittää. Parhaimmillaan siitä tulee – inhoan sanaa synergia, mutta en nyt keksi muutakaan tähän.”

Westö on esiintynyt vastaavalla tavalla orkesterin kanssa esimerkiksi Ruoveden ja Inkoon kamarimusiikkijuhlilla, ja hän kokee näiden tilaisuuksien olleen hyvin onnistuneita.

Kjell Westö ei kuuntele enää nykyään lainkaan musiikkia kirjoittaessaan.­

Toisin kuin voisi luulla, ei Westö nykyisin kuuntele lainkaan musiikkia kirjoittaessaan. Vielä läpimurtoteosta Leijat Helsingin yllä (1996) kirjoittaessa musiikki pauhasi isolla volyymilla taustalla, aina Bruce Springsteenistä ja Eva Dahlgrenista klassiseen.

Esikoisromaanin ilmestyminen muutti Westön uran täysin.

”Yhtäkkiä olin kirjoittanut bestsellerin. Tempauduin mukaan ja kiersin ehkä vähän liikaakin sen kirjan tiimoilta. En laittanut uutta romaania aluille kahteen vuoteen.”

Kun Westö ”palasi kirjoituskammioon”, hän oli muuttunut kirjoittajana. Hän ei halunnut kuulla enää yhtäkään sinfoniaa tai Springsteeniä. Kirjoittaessa täytyi olla aivan hiljaista.

”Tiesin puutteeni kirjoittajana ja olin hyvinkin määrätietoinen sen suhteen, että haluan tulla paremmaksi. Tuntui hyvältä alkaa vaalia hiljaisuutta.”

Musiikista kirjoittaminen tapahtuu vaistomaisesti, Westö sanoo. Päähenkilö Branderilla alkaa soida musiikki päässä eri tilanteissa, vaikka hän ei haluaisikaan. Tritonusta tehdessä Westö muuttui välillä Branderiksi itse. ”Minullakin soi musiikki päässä, vaikka oli hiljaista.”

Kirjaa tehdessään Westö vietti paljon aikaa Musiikkitalossa, sillä hän ei juuri tuntenut entuudestaan kapellimestareita. Hän seurasi niin konsertteja kuin niiden harjoituksiakin.

Tutkimusvaihe on Westölle usein niin mieluisa, että siihen vaiheeseen tekee suorastaan mieli jäädä.

”Seurasin esimerkiksi, kun RSO harjoitteli Hannu Linnun johdolla Mahlerin toista sinfoniaa, joka on yksi mieliteoksiani.”

Kirjassakin kuullaan Mahleria, ja merkittäväksi kappaleeksi nousee myös Mozartin klarinettikonserton hidas osa Adagio.

Westö kirjoittaa paljon musiikista, mutta hieman ironisesti hänen mielestään siitä kirjoitetaan yleensä huonosti. Esimerkiksi elokuvissa musiikki yhdistettynä dialogiin tuo parhaimmillaan kohtaukseen valtavan nosteen. Kirjoissa sama ei toimi.

”Yhtäkkiä yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Kirjallisuus nyt on kirjallisuutta, en oikein keksi miten siinä voisi olla vastaavaa.”

Kjell Westö soittaa itse kahdessa yhtyeessä.­

Huonosta musiikkikirjoittamisesta yhtenä esimerkkinä hän mainitsee myös muusikkoelämäkerrat ja etenkin Keith Richardsin elämäkerran, joka jäi häneltä kesken siinä vaiheessa, kun kirjassa alettiin puhua Richardsin ja Mick Jaggerin sukuelinten koosta.

”Rockin tietty infantiilius puskee näistä teoksista usein esiin. Mutta esimerkiksi Patti Smithin kirjasta Just Kids (suom. Ihan kakaroita) pidin valtavasti.”

Tritonus-konsertti keskittyy klassiseen, mutta mukana on myös viittauksia popmusiikkiin. Romaanissa kapellimestari Thomas Branderin ja popmuusikko Reidar Lindellin ystävyys symboloi myös popmusiikin ja taidemusiikin rajojen ylittämistä. Westön mielestä on keinotekoista tehdä rajaa klassisen ja popmusiikin välille.

”Jo 1960-luvun lopussa ja 70-luvun alussa popmusiikkiin yhdistettiin klassista. Fiksut ihmiset yhdistelevät eivätkä erottele.”

Tampereen ja Turun konsertit järjestetään 29. 11.–2. 12. Tampereen konsertti 29. 11. myös striimataan. Helsingin-konsertti siirtyy helmikuulle 2021.