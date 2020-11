Nykytaiteilija Veli Granö on monen kansantaiteilijan tapaan kokenut, että taiteen tekeminen on ainoa tapa hengittää.

Pihasta ei oikein voi erehtyä. Ulkovalo vilkkuu ja pihamaata täplittävät erilaiset puupätkä- ja tavarakasat. Reunustoilla nököttää muun muassa kaksi vanhaa käyttämättömäksi jäänyttä puuvenettä. Heinävarastosta on tehty työhuone ja toinen erikoisimmista piharakennuksista paljastuu reilu vuosi sitten edesmenneen Emmy-aasin kodiksi.

Täällä asuu perheineen valokuvaaja, nykytaiteilija ja Suomen kansantaiteen eli ite-taiteen keskeisin esilletuoja Veli Granö. Mies, joka on läpi koko työuransa ollut kiinnostunut yllättävistä ja omaperäisistä näkökulmista ja ihmisistä. Ollaan Porvoon Kulloonkylässä. Naapuri on päättänyt vetää samankokoiselle hehtaarin tontilleen tasaisen nurmikon.

”Suunnittelin, että Emmystä olisi tullut pieni ratsu lapsilleni, mutta ei siitä mitään tullut, koska se oli niin omapäinen. Oli tyypillistä, että se karkasi pihasta ja yritin saada sitä puoli päivää kiinni, kunnes itse asteli lopulta tyytyväisenä takaisin kotiinsa.”

”Niin se vain on, että ihmisetkin ovat maalla yleensä persoonallisempia ja rönsyilevämpiä kuin kaupungissa. Osaavat olla paremmin oma itsensä”, Granö sanoo.

Kun Granön tila-aikataiteiden professuuri Kuvataideakatemiassa loppui 2017, hän on huomannut palanneensa juurilleen. 1980-luvun lopulla alkaneet ite-taiteen kartoitukset jatkuvat nyt Satakunnassa. Tallennusvälineinä ovat jälleen valokuvaus ja video.

”Ajattelin jo vuonna 2000, että ite-taiteen aika alkaisi olla ohi kaupungistumisen ja massamedioiden paisumisen vuoksi. Olin kuitenkin täysin väärässä. Koko ajan nousee esiin uusia tekijöitä ja nyt paljon nuoriakin. Maata kannattaisikin koluta myös uudelleen.”

Granö on iloinnut tilanteesta täysin palkein. Ite-taiteilijoiden määrä on myös palautetta: il­miön julkiseksi tekemisellä on ollut vaikutusta. Kun Satakunta on käyty läpi, on tarkoitus edetä paljolti kartoittamattomien Uudenmaan ja Pohjois-Savon syvyyksiin. Granö tekee ite-projektin lisäksi parhaillaan myös kahta valokuvakirjaa ja dokumentaarista elokuvaa.

”Monen mielestä voi tuntua, että paluu ite-juttuihin ei ole hirveän seksikästä professuurin jälkeen. En ole kuitenkaan koskaan ollut uraihminen. Ite-taiteen kautta voi olla tekemisissä niin kiehtovien taiteen ja ihmisyyden ydinkysymysten kanssa, että sitä on jatkettava.”

Kun lopulta astumme boheemisti lasten piirustuksilla ja kollegoiden tauluilla sisustettuun vanhaan asuinrakennukseen, korviin kiirii lintujen laulua. Eteisessä ääntelevä viisihenkinen kanarialintujen ja seeprapeippojen kuoro kaikuu koko asuntoon.

Granö kertoo äänien keskellä kokeneensa aina olevansa vähän vaikea pala taidekentälle, koska ei ole koskaan keskittynyt vain yhteen asiaan. Tarkemmin kat­soessa hänen taiteestaan erottuu kaksi päälinjaa: ite-projektien lisäksi keskeistä on monesti käsitteellisiä ja abstrakteja ulottuvuuksia saavat installaatiot ja valokuvateokset. Kaikkia tekemisiä leikkaa dokumentaarisuuden vimma.

”Aloin jo 1980-luvulla miettiä ankarasti, mistä taiteessa on lopulta kysymys. Suoria vastauksia alkoi löytyä seuraamalla ite-taiteilijoiden työskentelyä. Kyse ei ole siitä, että toimitaan taiteen kentällä ja on joku asema siellä, vaan kyse on jokaisen omasta sisäisestä tekemisen tarpeesta ja pakosta. Oikeat taiteilijat ovat poikkeusyksilöitä, ei siitä pääse mihinkään.”

Granö myöntää, että oma kiinnostus ite-taiteeseen on hyvin henkilökohtaista. Hän on itsekin monen kansantaiteilijan tapaan kokenut, että taiteen tekeminen on ainoa tapa hengittää.

”Isäni sairastui aika nuorena MS-tautiin ja hänellä oli ollut myös traumaattinen lapsuus orpolapsena. Meillä ei kotona saanut puhua menneisyydestä eikä tulevaisuudesta, sillä isäni alkoi itkeä, jos puhuttiin vanhoista ajoista ja pelkäsi kuolevansa pian.”

”Mua ei kiinnostanut tässä maailmassa yhtään mikään. Kun aloin pikku hiljaa löytää taiteen tekemisen, auttoi huomata, miten produktiivisia ja eteenpäin meneviä ite-taiteilijat olivat, vaikka heidän elämäntilanteensa saattoi olla mun tolaa paljon huonompi.”

Granö kertoo, että hän osti auton päästäkseen kuvauspaikoille ja pienen asunnon, jotta voi nukkua ja tehdä taidetta. Millään muulla ei ollut väliä. 2010 Granö tajusi, ettei halua viettää vanhuuttaan jossakin Helsingin pikkuyksiössä, joten hän hankki edullisesti tontin ja alkoi remontoimaan purkukuntoista taloa. Samoihin aikoihin hän löysi nykyisen puolisonsa ja heille syntyi kaksi poikaa.

”Tämän kodin takia olen tehnyt urallani jopa muutaman kompromissin. Perhe ei ollut koskaan mitenkään suunnitelmissa. Olen aina ajatellut, että päälle viisikymppinen mies on liian vanha isäksi, mutta kuinkas sitten kävikään.”

”Olen saanut toteuttaa tätä ennen vapauttani hyvin paljon, joten ihan hyvältä tuntuu senkin takia. Ihminenhän on sitä paitsi aina pohjimmiltaan vapaa”, Granö sanoo.