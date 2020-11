Kansallisooppera aloittaa yt-neuvottelut – ”Olosuhteisiin nähden on mennyt hyvin”

Kansallisooppera on menettänyt pandemian takia yhdeksän miljoonaa euroa tuloja.

Kansallisooppera aloittaa yt-neuvottelut 1. joulukuuta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Svenska Yle.

Yt-neuvotteluissa on tarkoitus tasapainottaa taloutta.

”Ei irtisanomisia vaan lomautuksia ja maksimissaan 90 päivää”, Kansallisoopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki sanoo.

Syynä ovat koronapandemian aiheuttamat rajoitukset yleisötilaisuuksille.

Esityksiä on jouduttu perumaan ja esittämään puolille saleille. Sama tilanne jatkuu ensi vuoden puolelle.

Kansallisooppera on saanut valtiolta ylimääräistä tukea kahdesti pandemian takia, mutta se ei ole Kansallisoopperan pääjohtajan Gita Kadambin mukaan riittävästi.

Kansallisooppera on menettänyt tämän vuoden ja ensi kevään aikana yhdeksän miljoonaa euroa tuloja.

Vaikka paikkoja on ollut myynnissä puolet vähemmän, ei niitä ole kaikkia täytetty. Oopperan täyttöaste on ollut puolen paikkamäärän aikana 70–80 prosentin välillä. Esa-Pekka Salosen ja Karita Mattilan tähdittämässä Covid fan tuttessa se on ollut korkeampi.

”Olosuhteisiin nähden on mennyt hyvin. Olemme tulleet hurjasti alaspäin normaalisyksystä, mutta ei ole ainakaan tyhjille saleille tarvinnut esittää”, Riekki sanoo.

Kevään ohjelmistosta ei ole tehty vielä päätöksiä. Tällä hetkell¨ä se toteutetaan vanhan suunnitelman mukaisesti, mutta Kansallisoopperassa ollaan valmiudessa muutoksiin.

Koska esitystaukoa on pidennetty jatkumaan 18. päivä joulukuuta saakka, Kansallisooppera peruu esityksiä loppuvuodesta ja palauttaa lippurahat asiakkaille.

Oikaisu: Jutussa kirjoitettiin virheellisesti lomautusten kestävän maksimissaan yhdeksän kuukautta. Oikeasti ne kestävät maksimissaan 90 päivää.