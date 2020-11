Saksalainen menestysromaani kuvaa tarkasti New Yorkin kiehuvaa sulatusuunia ennen sotaa ja herättää eloon juonittelun ruutitynnyrin

Ulla Lenzen romaanissa liikutaan 1930-luvun lopun New Yorkissa ja 1940-luvun lopun Saksassa.

Auringonsäteet valaisivat New Yorkin Grand Central -asemaa vuoden 1930 paikkeilla otetussa kuvassa.­

Romaani

Ulla Lenze: Josef Klenin kolme elämää (Der Empfänger). Suom. Sanna van Leeuwen. Like. 256 s.

Josef Klein on lähtenyt Saksasta 1920-luvun talouskurimuksen keskeltä. Hän tekee hommia painotalossa New Yorkissa. Asiakkaisiin kuuluu valkoisten patrioottijärjestö ja mustien aktivistiryhmä. Ne ovat napit vastakkain, molemmat silti jyrkän antisemitistisiä.

Kerran lähettipoika vie niiden tilaaman propagandan ristikkäisiin osoitteisiin.

Siinä riittääkin selvittämistä. Niin riittää Kleinin omassakin elämässä saksalaisen Ulla Lenzen romaanissa Josef Kleinin kolme elämää, joka menee syvälle Natsi-Saksan pyrkimyksiin vakoilla ja vahingoittaa Yhdysvaltoja.

Osin Kleinin isosedän elämään perustuva romaani esittää New Yorkin melkoisena aatteiden taistelukenttänä. Lenze kuljettaa tarinaa vuorotellen lähinnä kahdessa aikatasossa, vuoden 1939 New Yorkissa ja vuoden 1949 Saksassa, jonne Klein palaa rahattomana. Ja josta hän tahtoo jälleen päästä jälleen takaisin Yhdysvaltoihin.

Romaanin alkukielinen nimi Der Empfänger tarkoittaa vastaanottajaa. Kleinista tulee kuitenkin ennen kaikkea lähettäjä.

Klein on radioamatööri, mistä hämärät saksalaisherrat kiinnostuvat, he kun eivät itse hallitse radioliikennettä. Kleinille tarjotaan lisätienestejä painotöitten lisäksi. Mikäs siinä, hän pohtii, ainahan voi lähettää viestejä mukamas johonkin saksalaiseen firmaan.

Klein tuntuu aluksi intohimottomalta, työväenluokan mieheltä vailla ominaisuuksia. Hän tahtoo olla epäpoliittinen hahmo, vaikka osallistuu sivullisena natsihenkisen järjestön kokouksiin.

Häntä arveluttaa uuden uljaan Saksan toimet kotimaassa ja maailmassa, mutta hän yrittää uskoa vakuutteluja, joiden mukaan Saksa ei ainakaan sotaa haudo.

Sota ulottuu pian New Yorkiin asti. Tehdään isku. Klein on tehnyt koodattuja radiolähetyksiään vastahankaan, ja nyt on pakko viimein tehdä ratkaisu. Myös tyttöystävä painaa päälle, vaikka Klein tahtoisi vain elää pientä, arkista elämäänsä jazzin säestyksellä

Vakoilun maailmassa ei aina tiedä, mitä kukakin edustaa.

Ulla Lenze­

New York on todellinen uuni, jossa eri kansallisuudet eivät välttämättä sula yhteen. Lenze kuvaa Harlemin ja kaupungin yksityiskohtia myöten tiheästi ja elävästi. Vähän haaleammin sujuvat Saksaan sijoittuvat jaksot, kun Klein palaa veljensä perheen pariin ja kiinnostuu kälystään.

Lenzella on pieniä vaikeuksia saada otetta Josefin hahmoon, ja mies jää vähän arvoitukseksi.

Toisaalta pallo heitetään lukijalle: mitä piilee niissä ihmisen syvyyksissä, joita ei suoraan paljasteta? Miten saadaan epäpoliittisesta miehestä natsi, ja tuleeko hänestä todella sellainen?

Ja miksi vakoilussa ja sabotaasissa oli mukana toheloita? Edustiko se sittenkin vastarintaa?

Saksan toimia Yhdysvalloissa ei ole kirjallisuudessa juuri kuvattu. Sivujuonteena kerrotaan myös miehistä, jotka eivät anna periksi vaan aikovat ottaa Saksan uudestaan haltuunsa.

Ennen kaikkea Lenze herättää vakuuttavasti eloon New Yorkin juonittelun ruutitynnyrin ennen sotaa ja osin sen jälkeen.