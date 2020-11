Rafael Wardin herkät uudet teokset yllättävät hengellisyydellään, mutta Raili Tangin taide on heittää katsojan selälleen

Kahden värin ja valon mestarin Rafael Wardin ja Raili Tangin yhteisnäyttely tuo piristystä marraskuun pimeyteen.

Kuvataide

Rafael Wardin ja Raili Tangin maalauksia 3.1. saakka Galerie Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Rafael Wardi (s. 1928) on klassikko, jos joku. Hän aloitti uransa 1940-luvun lopussa, hieman yli 70 vuotta sitten. Hän on täyttänyt Helsingin Taidehallin salit kolmesti, ja hänellä on ollut retrospektiivisiä näyttelyitä kaikissa merkittävissä museoissa. Voisi kuvitella, että olemme jo ehtineet nähdä kaiken minkä hänen taiteensa voi meille antaa.

Mutta vuosien saatossa Wardi on tarjonnut yleisölleen paitsi erinomaisia maalauksia myös yllätyksiä. Ensimmäinen nähtiin jo 1950-luvulla, kun hän hylkäsi abstraktin ilmaisun ja siirtyi esittävää kuvaan. Tyyliksi valikoitui jälki-impressionistinen väri- ja valomaalaus ja aiheiksi maisemat, asetelmat ja läheiset ihmiset. Teosten väreissä korostuivat hehkuvat keltaiset, joista vuosien kuluessa tuli miltei tavaramerkki.

Rafael Wardi: Toistaiseksi nimetön, 2020, pastelli paperille.­

Nyt Wardi yllättää taas. Näyttelyn tärkeimmät teokset, kaikki tältä vuodelta ja yhteiseltä nimeltään Enkelit, ovat suurelta osin paitsi vaaleita, eteerisen valkoisia, myös selvästi henkisiä elleivät peräti hengellisiä.

”Töiden juuret ovat välillä hyvin kaukana, ja yhden teoksen syntymiseen on tarvittu koko elämä”, 92-vuotias taiteilija sanoo näyttelynsä tiedotteessa. Uusien maalausten perusteella tämä on helppo uskoa.

Tutuista täplikkäistä siveltimenvedoista on rakentunut kuin taivaallisessa valossa kylpeviä sommitelmia, jotka vievät ajatukset klassiseen taiteeseen, kirjallisuuteen ja runouteen, antiikin myytteihin ja Raamatun tapahtumiin. Väreilevien siveltimenvetojen seasta erottuu etäisesti tunnistettavia hahmoja, enkeleiden ohella ainakin kultainen pegasos. Parissa pastellimaalauksessa vilahtaa punaturkkinen kettu.

Rafael Wardi: Kukkia, 2020, öljy kankaalle.­

Wardin herkät maalaukset täyttävät gallerian pienemmät huoneet. Mutta kun astun marraskuun harmaudesta kirkkaasti valaistuun galleriaan, kohtaan ensin Raili Tangin (s. 1950) kookkaat värimaalaukset ja olen lentää selälleni.

Kun maalaus käy päälle ja iskee kovaa, parasta siinä on se, että katsoja kokee kivun sijasta pelkkää mielihyvää. Sitä paitsi lähestyvä kaamos ja pandemia-ajan ankeus ovat saaneet miltei unohtamaan, miten suuri merkitys valolla ja väreillä on jokapäiväiselle hyvinvoinnille.

Raili Tang: Tunteella, 2020, öljy kankaalle.­

Tangin taide on kuitenkin enemmän kuin vain vitamiinia mielelle. 1970-luvun puolivälissä debytoinut maalari on jalostanut abstraktin ekspressionismin perinteen pohjalta omaleimaisen ja tunnistettavan ilmaisun. Sille ovat ominaisia voimakkaiden värien ohella maalipintojen aineellisuus sekä mittakaava, joka saa hänen teoksensa näyttämään fyysisiä mittojaan suuremmilta.

Puhtaiden perusvärien, sinisen, punaisen ja keltaisen, käyttö taiteessa on kuin raketilla lentämistä, mutta jo pitkän uran omaava maalari hallitsee instrumenttinsa.

Vaikka Tangin taide on puhtaasti visuaalista, ohi kiitävät viittaukset näkyvään todellisuuteen, esimerkiksi asetelmaan, pitävät hänen loisteliaita värimyrskyjään koossa ja tarjoavat katseelle kiinnekohtia.

Raili Tang: Taikaa, 2020, öljy kankaalle.­