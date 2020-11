Ville Lenkkeri liittää kivun ja kauhun tuntemuksia valokuvasarjaan, jossa hän on kuvannut museoiden varastoista löytyviä ihmiskehoja ja niiden osia. Vaikka valokuvat ovat dokumentaarisia, ne tarkastelevat kohdettaan kriittisesti.

Ville Lenkkeri: Private Collection 5.12. saakka Gallery Halmetojassa (Kalevankatu 16). Avoinna ti, to, pe 11–17, ke 11–19, la, su 12–16.

Ville Lenkkerin (s. 1972) valokuvatriptyykissä Cleansing One’s Vision I–III (2020) terävä esine hipoo ammollaan olevaa naisen silmää. Kauhistuneita kasvoja kehystää kolme kättä, joista yksi pakottaa uhatun silmän selälleen.

Triptyykki viittaa Luis Buñuelin surrealistiseen elokuvaan Andalusialainen koira (1929), jonka kuuluisassa kohtauksessa luodaan illuusio silmää viiltävästä veitsestä. Viiltoa on tulkittu radikaalin todistamisen, kauhun ja väkivallan vertauskuvana.

Ville Lenkkeri liittää kivun ja kauhun tuntemuksia valokuvasarjaan, jossa hän on kuvannut museoiden varastoista löytyviä ihmiskehoja ja niiden osia. Lenkkeri on kiertänyt Galleria Halmetojassa esillä olevaa kokonaisuutta varten useita eurooppalaisia museoita.

Koska palsamoitujen kehojen säilyttäminen museoiden varastoissa on vähintäänkin arveluttavaa, museot eivät ole halunneet nimiään julkaistavan valokuvien yhteydessä.

Kuvia katsellessa syntyy nopeasti vaikutelma eurooppalaisten kulttuuri-instituutioiden uumenissa olevasta kammottavasta kuriositeettikabinetista. Nykylääketiede ohjaa ruumiin tuhkattavaksi sen palveltua opetus- ja tutkimustarkoituksessa, mutta kaikki kehot eivät ole aina päässeet ansaitsemaansa lepoon.

Valokuvissa näkyy formaliiniin säilöttyjä raajoja ja sisäelimiä, proteeseja, luurankoja, ihmiskehojen malleja sekä kuvituskuvia erilaisista kehoista ja niiden osista. Palsamoinnissa käytetyllä formaliinilla on yhteys myös filmikuvauksen historiaan: formaliinia on hyödynnetty värin tasapainottamisessa.

Vaikka Lenkkerin valokuvat ovat dokumentaarisia, ne tarkastelevat kohdettaan kriittisesti. Viittaukset surrealistiseen taiteeseen ja avantgarden perinteeseen puhuvat kokemuksellisesta ristiriidasta kuvatun kohteen edessä.

Valokuvia katsellessa tulee kieltämättä nopeasti hankala olo.

Tänä päivänä siamilaisiin kaksosiin suhtaudutaan toisin kuin valokuvassa The Way of Brothers (2020). Entä millaisin lääketieteellisin perustein museon varastoon on päätetty säilöä pala tatuoitua ihoa tai tatuoitu käsi?

Ville Lenkkeri, Jarred Artistic Intentions, 2020.­

Ville Lenkkeri, Some With Grandeur Some With Tears I, 2020.­