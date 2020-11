Talvisodan taistelujen maisemissa esitetään kahtena kesänä sotaoopperoita: Taipaleenjoki vuonna 2021 ja Raatteen tie 2022.

Suomussalmen kesässä eläydytään kahtena tulevana kesänä talvisodan taisteluihin kahden sotaoopperan esitysten myötä. Kesällä 2021 esitetään Ilkka Kuusiston säveltämää Taipaleenjoki-oopperaa, jonka kantaesitys oli vuonna 2010 Ilmajoen musiikkijuhlilla.

Taipaleenjoen libretisti on kirjailija Panu Rajala, joka kirjoittaa libreton myös kesällä 2022 Suomussalmella kantaesitettävään uuteen Raatteen tie -oopperaan. Sen säveltää Uljas Pulkkis.

Oopperoiden esityspaikka on Suomussalmen kesäteatteri, joka sijaitsee parinkymmenen kilometrin päässä Raatteen tien taistelupaikoista. Taipaleenjoen ohjaa Juulia Tapola, Raatteen tien ohjaajaa ei ole vielä julkistettu.

Oopperaesitysten taiteellinen johtaja on oopperalaulaja Jyrki Anttila, joka myös laulaa kummassakin teoksessa. Taipaleenjoen ensi-ilta on 2. heinäkuuta 2021, Raatteen tien kantaesitys puolestaan 1. heinäkuuta 2022.

”Panun kanssa olemme tehneet aiemmin Taipaleenjoen ja Uljaksen kanssa Kekkosen”, Anttila sanoo HS:lle.

”Minua kiehtoo Panun loistava kansallisromanttinen tekstinkäsittely, joka kolahtaa minuun todella syvästi. Uljaksen Kekkos-oopperan sävellys oli mahtavaa kuultavaa – sellainen sibeliaanis-wagneriaaninen musiikki uppoaa minun tajuntaani aivan täysillä.”

Kirjailija Panu Rajala Helsingissä 1. lokakuuta 2018.­

Libretisti Panu Rajala kertoo, että vaikka Suomussalmen taistelut ovat suurisuuntainen aihe, hän keskittyy Raatteen tiessä yksittäisiin ihmisiin.

”Tässä libretossa pyritään katsomaan sotaa yksilöiden kannalta. Vänrikin, joka pelästyy niin, että tekee itsemurhan huomatessaan ettei pärjää. Tai prikaatinkomentaja Hjalmar Siilasvuon, joka kehittää Raatteen tien loistavan mottitaktiikan. Ja sitten kirjailija Ilmari Kiannon, joka lähtee Suomussalmelta punaisia joukkoja pakoon ja kirjoittaa siihen onnettomaan sikarilaatikkoonsa tervehdyksen. Ja pari lottaa, joilla on omat pelot ja jotka pesevät nuorten poikien ruumiita”, Rajala sanoo.

”Ja sitten on puna-armeijan joukko, jota täytyy katsoa. Vinogradov, komentaja jonka käy huonosti, kun hänet suorastaan teloitetaan joukkojen edessä. Ja ukrainalaiset joukot, jotka ovat surkeasti varustettuja ja joutuvat Suomen pakkasiin ja lumiseen korpeen.”

Säveltäjä Uljas Pulkkis.­

Säveltäjä Uljas Pulkkis tahtoo tehdä Raatteen tien musiikista suurisuuntaista, vaikka oopperan esityksissä ei olekaan valtavan suurta kokoonpanoa käytössä.

”Orkesteri ei ole hirveän iso, mutta tekeillä olevan tohtorintyöni aiheita on muun muassa suuri sointi ja orkesterin mahtavuus. Ajattelin, että tässä olisi mahdollisuus käyttää sitä hyödyksi – että palataan oopperaan vaikuttavimpana mahdollisena taidemuotona, joka antaa kaikille aisteille jotakin. Oopperahan kilpailee nykyajan elokuvan kanssa siitä, mikä on suurinta draamaa. Tämä on aiheena niin dramaattinen, että se aiheuttaa yleisölle pohdintaa ja kyyneleitäkin. Tästä on mahdollista tehdä iso juttu”, Pulkkis sanoo.

Kesän esitysten jälkeen kumpikin teos lähtee kiertueelle. Syksyllä 2021 Suomen konserttisaleja kiertää siis Taipaleenjoki-tuotanto ja syksyllä 2022 Raatteen tie -tuotanto.

”Teemme molemmista oopperoista ulkoilma- ja sisäversiot”, Jyrki Anttila kertoo. ”Sisätiloissa käytetään videoprojisointeja, jotta saadaan ryskettä ja eloa myös sisätiloihin.”