Viivi Rintanen haluaa purkaa sarjakuvilla mielenterveysongelmien ikävää leimaa.

Verkkosivullaan Viivi Rintanen toteaa, että hänen sarjakuvansa perustuvat tosimaailmaan ja niillä on päämäärä. Hän aikoo piirtää ja kirjoittaa hulluudesta niin kauan, että hullu ei ole enää haukkumasana.

Rintanen aloitti sisyfosmaisen urakkansa omaelämäkerrallisella kirjalla Mielisairaalan kesätyttö viisi vuotta sitten. Siinä hän kertoi kokemuksistaan mielisairaalan siivoojana ja syömishäiriön kourissa.

”En tarkoittanut, että siitä tulisi terapiakirja, mutta auttoi, kun kerroin kauan salatun asian, eikä minua leimattukaan. Ihmiset näkivät minut kirjassa niin kuin olin tarkoittanut”, Rintanen sanoo.

Tänä syksynä Rintanen julkaisi toisen kirjansa Sarjakuvatera­piaa ja muita kertomuksia hulluudesta. Siinä muiden kertomat tarinat limittyvät hänen omiinsa. Kesätyttökirjan pohjalta ihmiset lähestyivät Rintasta ja kertoivat omista vaikeista kokemuksistaan.

”Kertomukset tuntuivat kiinnostavilta ja arvokkailta. Aloin miettiä, että voisin julkaista niitä vertaistukena. En ole laskenut, mutta tarinoita tuli kymmeniä enemmän kuin pystyin piirtämään. Vastasin tietysti kaikille.”

Viivi Rintasen Sarjakuvaterapiaa ja muita kertomuksia hulluudesta -albumissa on 12 tositarinaa.­

Rintanen piirsi 20 tositarinaa Hulluussarjakuvia-blogiin. Kirjaan niistä valikoitui 12.

”Toteutettaviksi valikoituivat tarinat niiltä, joiden kanssa syntyi kommunikaatioyhteys ja joille arvelin siitä olevan hyötyä. En tietenkään luvannut kenellekään terapiaa, mutta moni on sanonut, että yhteistyö muutti heidän elämäänsä.”

Rintanen arvelee, että juuri vertaistuki oli hyödyllistä. Käsikirjoituksen yhteydessä hän keskusteli kertojien kanssa, kuinka kukin halusi tulla kuvatuksi ja nimetyksi sarjakuvissa. Osa esiintyy omalla nimellään, toisia ei voi tunnistaa.

”Katsoin heitä ehkä armollisemmin kuin he itse. Minulle tärkeintä oli, että opin kuuntelemaan entistä paremmin.”

Kirjassa on mukana vain yksi mies. Enemmistö yhteydenotoista tuli yleensäkin naisilta. Rintanen toteaa, että miesten puhumattomuus olisi helppo arvata syyksi, mutta painottaa, ettei oikeasti tiedä. Hänen kirjansa ei ole tutkimus.

Omissa osuuksissaan Rintanen painii ajankäytön ongelmien ja aikaansaamisen paineiden kanssa. Päälle painavat työ, opiskelu ja sarjakuvien tekeminen. Kirjassa hän toteaa, että ei pystynyt luopumaan sarjakuvien tekemisestä, vaikka välillä olisi ehkä pitänyt

”Molempien kirjojen kanssa tuntui, että ne täytyi tehdä. Hulluussarjakuvia-blogia tehdessä tuntui, että jos luovun siitä, luovun kaikesta oikeasti tärkeästä. Oli tärkeää, että panin itseni mukaan. Ei olisi tuntunut rehelliseltä jättäytyä ulkopuoliseksi, vain kertomaan muiden tarinoita.”

Sarjakuvien tekeminen kestää ja nyt uudessakin kirjassa kuvatut tapahtumat ovat jo jääneet taakse. Rintanen selvisi silloisista ongelmista.

Gradu valmistui ja hänestä tuli kuvataideopettaja. Opinnäytteessä Rintanen tutki, voiko sarjakuvalla vaikuttaa hulluuden leimaan.

Rintanen käyttää suorasukaisesti hulluus-sanaa, vaikka se mielletään yleensä epäkorrektimmaksi kuin mielenterveysongelma. Hän huomauttaa, että hulluus on historiallinen ja laajempi asia kuin mielenterveys­ongelmat.

Rintanen myös tietää, että hänen sarjakuviensa yhteiskunnallinen paino on pieni, mutta hänelle se on tärkeä. Hän haluaa purkaa mielenterveysongelmien stigmaa. Oman kokemuksensa valossa hän korostaa, että sairauteen suhtaudutaan usein lem­peämmin kuin monet luulevat.

Tänä syksynä Vastaamo-terapiakeskuksen tietomurto toi mielenterveysongelmien paljastumisen pelon uutisiin. Rintanen sanoo, ettei kuulu uhreihin, mutta on pahoillaan heidän puolestaan.

”On ihan eri asia kertoa ongelmistaan itse kuin, että joku muu paljastaa ne. Eivätkä vaikkapa minun potilastietoni ole ollenkaan sama kuin itse koettu ja kerrottu. Kaikki eivät myöskään pysty tai halua kertoa asioistaan kuten minä.”

Terveyssarjakuvat, englanniksi usein graphic medicine, ovat viime vuosina kasvaneet omaksi lajityypikseen. Rintanen osallistui viime vuonna Britanniassa Brighton and Sussex Medical Schoolin konferenssiin, jossa pohdittiin lajin luonnetta.

”Sairaudet ja seksuaalivähemmistöt ovat olleet paljon esillä sarjakuvissa viime aikoina. Ehkä sarjakuva pääsee kuvan ja tekstin yhdistelmällä käsiksi asioihin eri tavalla kuin vaikka kirjallisuus. Sen kautta voi tutustua henkilöön ja hänen kokemukseensa intiimisti mutta tunkeilematta.”

Sarjakuvan vahvuuksia on, että se voi antaa henkilölle kasvot luontevasti, vaikka samalla pitää oikean henkilöllisyyden salassa. Juuri niin Rintanen tekee Hulluussarjakuviensa kertojille, jotka halusivat pysyä tunnistamattomina.

Hän huomauttaa, että kasvojen näkeminen auttaa tunteiden ymmärtämistä ja välittymistä.

Rintanen ilmentää omien sarjakuviensa tunnelmia myös väreillä, jotka saattavat räiskyä ja ryöpsähdellä yli rajojen ja likaantua sävyiltään synkeiksi. Hän toteaa, että monet lukijat ovat tunnistaneet niistä tunnetiloja.

”Meillä on terveyssarjakuvien alalta paljon hienoa osaamista, Tiitu Takalon Memento mori ja Emmi Valven Armo viime vuosilta ja jo paljon aiemmin Kaisa Lekan I am not these feet!”