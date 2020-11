Ruotsalaisen Hans Rosenfeldtin Surman susi on läpeensä ammattimainen jännitysromaani, jossa palkkamurhaaja kylvää tuhoa Haaparannalla

Surman susi on kelpo aloitus ruotsalaisen Hans Rosenfeldtin omalle dekkarisarjalle.

Romaani

Hans Rosenfeldt: Surman susi (Vargasommar). Suom. Jaana Nikula. Otava. 413 s. Saatavilla myös äänikirjana.

Ruotsalainen Hans Rosenfeldt on ollut niin kauan mukana pohjoismaisissa dekkarikuvioissa, että on vaikea uskoa Surman suden olevan hänen ensimmäinen kokonaan itse kirjoittamansa romaani.

Tähän asti Rosenfeldt on ollut mukana kirjoittamassa muun muassa Silta- ja Wallander -televisiosarjoja sekä yhdessä Michael Hjorthin kanssa erinomaista, oikeuspsykiatri Sebastian Bergmanista kertovaa dekkarisarjaa, josta on ilmestynyt kuusi osaa, suomeksikin. Rosenfeldtillä on takanaan myös pitkä ura televisiossa ja radiossa.

Surman susi on kelpo aloitus haaparantalaista poliisia Hannah Westeriä käsittelevälle Rosenfeldtin omalle dekkarisarjalle. Sen jotkin piirteet tarkka lukija saattaa tunnistaa samankaltaisiksi kuin Sebastian Bergman -kirjoissa. Niitä ovat esimerkiksi tarkoin hahmotellut sivuhenkilöt sekä sukulaisuussuhteeseen perustuva yllätyselementti.

Venäläisgangsterin apumies Vadim Tarasov päättää kirjan alkajaisiksi surmata ison huumekaupan kaikki osapuolet ja paeta itse huumeiden ja rahojen kanssa. Rovaniemeltä Haaparannan metsiin karannut konna joutuu kuitenkin yliajetuksi ja vieläpä suden suuhun. Saalis päätyy tahattomien yliajajien käsiin.

Gangsteri lähettää sotkua selvittämään ja omaisuuttaan palauttamaan palkkamurhaaja Katjan, joka ennen pitkää alkaa saada melkoista tuhoa aikaan hiljaiseloa nuokkuvalla Haaparannalla. Katjaa jäljittämään lähtee poliisi Hannah Wester työtovereineen.

Rosenfeldt luo kontrasteista jännittävää ja hyvin liikkuvaa tarinaa. Toisaalla on hyvin arkinen viisikymppinen Wester, joka kipuilee väljähtänyttä avioliittoaan, toisaalla ylivertainen palkkatappaja, joka voisi olla Ian Flemingin tai Robert Ludlumin hahmo.

Ehkä kudelma ei ole aina kaikilta osiltaan hirveän uskottava, mutta vetävä se on. Hiukan hataran yllätysmomentinkin Rosenfeldt nivoo Westerin pakkomielteeksi, joten lukijaa ei vaadita uskomaan keinotekoiseen käänteeseen tuosta noin.

Surman susi on läpeensä ammattimainen jännitysromaani, jossa parasta on Haaparannan ja sen enimmäkseen elämän nurjalla puolella laahustavien asukkien onnistunut kuvaus. Kaupungista Rosenfeldt tekee ikään kuin oman henkilönsä tarinaan.

Sympaattisen ja uskottavan Hannah Westerin Rosenfeldt jättää tarinalle jatkoa lupaavaan tilanteeseen, mutta loppusanoissaan kirjailija ilmoittaa, ettei jatkoa ainakaan ihan pian ole odotettavissa.