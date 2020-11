Koronavirusepidemia sulkee teattereita, mutta se tarjoaa myös yllättäviä tilaisuuksia nähdä haluttuja esityksiä.

Kolme veljestä matkustaa perheen kesämökille levittääkseen äitinsä viimeisen toiveen mukaisesti tuhkat paikkaan, jossa kukaan veljeksistä ei ole käynyt 20 vuoteen. Muistot nousevat pintaan, ja yhden vuorokauden aikana he elävät lapsuutensa läpi uudelleen.

Näin alkaa ruotsalaisen Alex Schulmanin uusin romaani Överlevarna (Albert Bonniers Förlag), jonka Nemo julkaisee suomeksi keväällä nimellä Eloonjääneet. Se on tosipohjaisia perhetarinoita aiemmin kirjoittaneen Schulmanin ensimmäinen fiktioromaani. Silti siinä on paljon yhtymäkohtia todellisuuteen.

Schulman viimeisteli kirjaansa, kun haastattelin häntä viime keväänä. Tuolloin hän kertoi Överlevarna-romaanin saaneen sysäyksensä tosielämän havainnosta. Schulman alkoi ihmetellä, mistä johtuu, että hän oli veljiensä kanssa lapsina hyvin läheinen, mutta nyt aikuisina he ovat melkein vieraita toisilleen. Miten on mahdollista ajautua niin erilleen? Hän kehitteli fiktiivisen tarinan perheestä, jossa kaikki ei ole ihan kohdallaan. Omalaatuisen ja jollain tavalla kummallisen kolkon perheen historiaa keritään romaanissa auki kahdella eri aikatasolla. Toisessa veljekset elävät nykyaikaa, jota Schulman kertoo tunti tunnilta mutta takaperin ja toisessa lapsuuden tarina etenee kronologisesti. Se on surumielinen ja traaginen tarina, joka avautuu lukijalle vähitellen kuin mysteeri.

Ihailen sitä herkkyyttä ja taitavuutta, jolla Schulman osaa luoda tunnelmia ja tilannekuvia, tuoda esiin niin lapsen kuin aikuisen hämmennystä ja nähdyksi tulemisen kaipuuta. Ihon alle mennään taas ja lujaa, ja viimeistään lopussa ne tulevat: kyyneleet.

Överlevarna ilmestyy maaliskuussa suomeksi nimellä Eloonjääneet (Nemo, suom. Jaana Nikula)

Hengästyttävää menoa teatterissa

Martti Suosalo ja Mika Nuojua­

Tuntuu hölmöltä sanoa tätä, etenkin nyt, kun teatterit on Helsingissä taas laitettu hetkeksi säppiin, että on koronavirusepidemia jotain hyväkin tuonut: nimittäin yllättäen eteen avautuvia tilaisuuksia päästä näkemään Suomen pitkäikäisin teatteriesitys. Kiviä taskussa on pyörinyt loppuunmyydyille katsomoille vuodesta 2002, mutta viime aikoina näytöksissä on ollut vaihteeksi vapaita paikkoja.

Martti Suosalon ja Mika Nuo­juan virtuoosimaista monen roolihahmon näyttelemistä on hengästyttävää seurata. Se tuottaa puhdasta iloa.

Kiviä taskussa Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa ja tammikuussa myös Arena-näyttämöllä.

Ihana Tove-Alma!

Alma Pöysti­

Kotimaisen elokuvasyksyn ehdottomia hel­miä on Zaida Bergrothin Tove. Se vie aikamatkalle vaiheisiin, jolloin Muumien luoja Tove Jansson löysi vähitellen oman taiteilijuutensa ja identiteettinsä. Mennyt aika herää eloon niin vaikuttavasti. Parasta on silti Alma Pöysti, joka näyttelee Tovea hurmaavan herkästi.

Tove elokuvateattereissa kautta maan.

