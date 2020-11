Tiina Tuppuraisen esikoisessa on kirjan kokoisia teemoja tarjolla runsain määrin, mutta ne jätetään käyttämättä.

Kuvittelen sinut vierelleni on Tiina Tuppuraisen esikoisromaani.­

Romaani

Tiina Tuppurainen: Kuvittelen sinut vierelleni. Karisto. 309 s.

Tiina Tuppurainen on helsinkiläinen sisältöstrategi, joka on työskennellyt aiemmin myös toimittajana. Autofiktiivinen Kuvittelen sinut vierelleni on hänen esikoisromaaninsa.

Kirjan päähenkilö ja kertoja on toimittajana työskentelevä Anni. Kronologisesti etenevä kirja kertoo, kuinka Anni löytää seksuaalisen identiteettinsä. Alussa hän kamppailee yhteisöön sisäänpääsyn kanssa. Anni menee homoklubi Dtm:ään, mutta tuntee itsensä vieraaksi. Käy treffeillä, jotka eivät suju. Hän pukeutuu ja näyttää väärältä.

Kirjassa kuvataan 2000-luvun alun lesbokulttuuria. Anni pääsee pikkuhiljaa haluamiinsa piireihin sisään, ja pian hänellä on puoliso Luka, kaksi koiraa, omistusasunto, keskiluokan unelma.

Sitten Anni tapaa Tukholmassa Elinin, jonka kanssa pettää puolisoaan. Tulee ero.

Anni siirtyy suhteesta toiseen. Hän on läheisriippuvainen eikä oikein edes olemassa, ellei ole jotain toista vieressä: ”Kaiken aikaa kaulassani on ollut näkymätön panta, jossa lukee omistajani nimi.”

Anni löytää uudeksi kumppanikseen urheilullisen Sannan, mutta ajatukset ovat yhä Lukassa.

Kertoja on inhimillinen. Hän on epävarma, mustasukkainen ja omistushaluinen kumppaneitaan kohtaan. Usein aika ikävä tyyppi. Jos kirjan alussa Anni säikähti muiden arvioivia katseita, niin myöhemmin hän mittailee itse muita vastaavalla armottomuudella.

Kertoja uskaltaa olla myös homokulttuurissa pihalla eikä edes yritä esittää hallitsevansa kaikki termit ja korrektit puhetavat.

Varsinaista juonta kirjaan ei muodostu. Kielellisesti kerronta on päiväkirjamaisen arkista. Niin arkista, että se usein lipsuu lat­tean puolelle. Kielellisiä kohokohtia tai detaljirikkaita kuvauksia kaivattaisiin.

Jää lopulta epäselväksi, mitä kirja haluaa sanoa. Teos on autofiktiivinen lukuromaani, mutta siitä puuttuu jonkin teeman syvällisempi käsittely ja siitä muodostuva jännite.

Kuvittelen sinut vierelleni on yhden ihmisen kasvukertomus, jossa kirjan kokoisia teemoja on tarjolla useita, joista yksikään ei kuitenkaan kasva lopulta kirjan kokoiseksi. Esimerkiksi seksuaalisuus, seksi, häpeä, pettäminen, yksinäisyys, epävarmuus, luokka, alkoholi.

Annin sosiaaliset siteet liittyvät paljon alkoholiin, mutta hän alkaa pohtia tätä vasta lopussa. Ohimennen esiin noussut teema unohtuu ennen kuin ehtii alkaakaan, ja sitten Anni pohtii suhdettaan seksiin. Liian vähän, liian myöhään.

Parhaimmillaan hyvä autofiktiivinen teos, jossa ei näennäisesti tapahdu mitään arkielämää kummallisempaa, sanoo kokonaisuutena kirkkaalla tavalla jotain tästä elämästä. Tai jättää edes joko kaipaamaan tai vihaamaan henkilöä, jonka elämään on juuri muutaman sadan sivun verran sitoutunut.

Esimerkiksi Sisko Savonlahden esikoisteoksessa Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu (2018) kuvataan osuvasti moderniin yhteiskuntakelpoisuuteen kuuluvia paineita omaäänisen kertojan kautta.

Annin hahmo ei kehity kokonaiseksi. Anni on hyvin keskiluokkainen, jolla on varaa lentää San Franciscoon ja vaihtaa omistusasunnosta toiseen, mutta hänen työelämäänsä ja miten hän on päässyt siihen asemaan, ei kuvata juuri lainkaan.

Kuvittelen sinut vierelleni luottaa runsaaseen henkilögalleriaan ja kohtausten suureen määrään, vaikka monet valinnat jäävät motivoimatta. Hahmot jäävät vain kuoriksi ja vaihtelevasti kiinnostavat baari- tai seksikohtaukset seuraavat toisiaan.

Kirjan eduksi voi lukea sen, että homokulttuuria käsitteleviä teoksia ei ole kotimaisessa kaunokirjallisuudessa jonoksi asti – vaikka Tuppurainen hyödyntääkin paljon stereotyyppistä kuvastoa. Yllättävän moni ihminen näyttää Annin maailmassa L-koodin Shanelta.

Tuppurainen kirjoittaa sujuvasti, joskin rivejä voisi tiivistää, ja kielellistä hekumaa tuoda mukaan lisää. Joka tapauksessa kaikki ainekset vetävään teokseen ovat olemassa.

Tuppuraisen seuraava kirja ilmestyy jo ensi keväänä.