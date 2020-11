Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Media

Onko säälimätön kritiikki vihapuhetta? Kun kriitikko lyttää teoksen, yhä useammin netissä nousee huutomyrsky

Kielteisistä kritiikeistä nousee edelleen kiivaita keskusteluja, vaikka kritiikin asema on muuttunut. Kriitikolla on valtaa, mutta tuon vallan määrittely on monimutkaista.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Helsingin Sanomien kielteiset kritiikit herättävät huomiota ja niiden herättämistä tunteista taiteilijoissa puhutaan julkisesti yhä useammin.­