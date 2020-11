Kolmenkymmenen vuoden rajapyykki on saanut Amanda Harkimon pohtimaan tulevaisuuttaan.

Käsite ”turha julkkis” lienee kaikille tuttu. Sellaiseksi nimitetään henkilöä, joka on noussut kuuluisuuteen ilman, että olisi yltänyt yhteiskunnallisesti merkittäviin saavutuksiin, ja on kuuluisa ensisijaisesti oman kuuluisuutensa tähden.

Turhuuden leima tuntuu koskevan erityisesti naisia. Tunnetuimpia esimerkkejä turhiksi julkkiksiksi kutsutuista henkilöistä ovat tosi-tv-tähdet Kim Kardashian ja Paris Hilton. Heidän kotimaisia vastineitaan ovat Johanna Tukiainen ja Martina Aitolehti.

Mutta voiko julkkis todella olla turha, jos ihmiset ovat hänestä kiinnostuneita? Amanda Harkimon mielestä voi.

”Mielestäni kuulun itsekin turhiin julkkiksiin. En ole tehnyt periaatteessa mitään merkittävää ja mut löytää monesti Seiskan sivuilta. Olen erittäin turha julkkis”, hän sanoo.

Onko se ok?

”Se on ihan fine. Sehän tuo mun elannon.”

Harkimo tunnetaan erityisesti monista rea­lity-sarjoista. Hänen julkinen uransa käynnistyi vuonna 2011 Big Brotherista, ja sen jälkeen hänet on nähty muun muassa Ruotsin Paratiisihotellissa, Viidakon tähtösissä ja Temptation Islandissa.

Tammikuussa edessä on jälleen uusi reality. Harkimo on mukana Ylellä alkavassa uudessa tosi-tv-ohjelmassa. Siitä ei saa kuitenkaan kertoa enempää.

”Ehkä siinä on vähän enemmän syvyyttä”, hän suostuu paljastamaan.

Pelkän huvin vuoksi Harkimo ei lähde televisioon keikistelemään, vaan siksi, että näkee julkisuuden keskeisenä osana omaa työtään. Sen avulla hänet tunnistetaan ja sitä kautta hän pyörittää omaa uraansa.

Tavallaan julkisuudessa esiintyvässä Amandassa ei ole edes kyse hänestä itsestään.

”Se on rakennettu rooli. Julkkis-Amandassa on mukana aika paljon sellaista lisättyä räväkkyyttä. Hän bilettää, elää villiä sinkkuelämää ja esiintyy kaikenlaisissa ohjelmissa. Se ei ole se sama tyyppi, joka olen ihan oikeasti. Mutta se on ollut toimiva konsepti.”

Suorasukaisella imagolla tuntuu olleen vaikutusta. Harkimo kertoo tehneensä viime vuonna 220 dj-keikkaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Suomen lisäksi hän kävi pyörittämässä levyjä Thaimaassa ja Ibizalla.

Ura oli nousussa.

Keväällä koronan myötä kalenteri kuitenkin tyhjeni. Se oli kova paikka, ja pani Harkimon pohtimaan omaa tulevaisuuttaan. Ei hän välttämättä sittenkään halua koko elämäänsä bailata ja soittaa musiikkia juhlissa.

Eikä sellainen toisaalta olisi mahdollistakaan.

”Jotenkin tuntuu, että on ollut vähän hukassa.”

Itsetutkiskelu on saattanut liittyä myös lähestyvään kolmenkymmenen vuoden rajapyykkiin. Harkimo sanoo, että varsinaisesti ikäkriisistä puhuminen olisi turhan dramaattista, mutta kyllä hän sen myöntää, että ikääntyminen on pannut arvioimaan omia valintojaan.

Ei hän enää mikään lapsi ole.

”On alkanut kelaamaan, että pitäisikö tässä alkaa kasvamaan aikuiseksi.”

Missä muissa ammateissa Harkimo voisi nähdä itsensä? Aika monessakin, käy ilmi.

”Yhtenä päivänä voin ajatella, että perustan raflan. Seuraavana päivänä mietin, että ehkä musta tuleekin poliitikko. Kolmantena musta onkin tulossa kirjailija”, hän selittää.

Tietysti myös televisiotyöt ja tubettaminen kiinnostaisivat. Niin kuin myös jääkiekkokommentaattorina toimiminen. Sellaiseenkin Harkimo voisi ryhtyä.

”En osaa oikein lyödä mitään lukkoon”, hän huokaa.

Epärealistista ja lapsellista, voisi moni todeta. Mutta vaikea sellaista on sanoa ihmiselle, jonka suvussa lähes kaikki ovat yrittäjiä. Monet vieläpä varsin menestyksekkäitä sellaisia.

Vaikkapa hänen lukihäiriöstä kärsivä setänsä. Hän, joka purjehti yksin maailman ympäri, nosti divaritason jääkiekkojoukkueen moninkertaiseksi Suomen mestariksi, perusti oman puo­lueen ja rakensi monitoimihalleja ympäri Eurooppaa.

Sellaisen lehtereillä me nytkin istumme.

”Katson Hjallista kyllä ylöspäin. Hän on saavuttanut kaiken omalla sinnikkyydellä. Hän on hyvä esimerkki siitä, että itseään voi kehittää ihan mihin vaan. Varmasti se on vaikuttanut.”

Tuntuuko julkkiksen elämä koskaan vaikealta? Kyllä se tuntuu, Harkimo myöntää. Erityisesti silloin, kun siitä joutuvat kärsimään hänen perheenjäsenensä, esimerkiksi ikäviä lööppejä lukiessaan.

Harkimo itse ei otsikoista juuri välitä.

”Olen ajatellut, etteivät ne edes puhu musta. Että se on vaan se hahmo sieltä lehtien palstoilta”, hän sanoo.

”Mutta on kyllä totta, kaikilla on jokin mielikuva musta ja että mut mielletään tosi tyhmäksi diivaksi. Ei ainakaan sellaiseksi tyypiksi, jolla olisi jalat maassa. Ehkä sen takia on välillä aika vaikeata tutustua ihmisiin omana itsenäni.”