Sofia Coppolan ja Bill Murrayn uusi yhteistyö On the Rocks on pettymys

Sofia Coppola ohjaa Bill Murrayta tavanomaisessa draamakomediassa, jossa tytär ja isä selvittävät aviomiehen uskottomuutta. Kehujiakin elokuvalle on löytynyt.

On the Rocks ★★

USA 2020

Apple TV+

Brittikomedian Kala nimeltä Wanda (1988) huikea suosio innoitti saman työryhmän tekemään elokuvan Kaikkiruokaiset ystäväni (1997).

Sitä puffattiin mainoslauseella ”not a sequel, an equal” eli ”ei jatko-osa mutta alkuperäisen veroinen”. Tosiasiassa ei päästy lähellekään.

Tuolloinen pettymys nousee mieleen, kun katsoo draamakomediaa On the Rocks, jossa Bill Murray näyttelee jälleen Sofia Coppolan ohjaamana.

Kaksikon vuoden 2003 täyteläisessä yhteistyössä Lost in Translation nuori yksinäinen vaimo (Scarlett Johansson) ja veteraaninäyttelijä (Murray) ajelehtivat Tokiossa. Sen jälkeen Coppola ja Murray ovat toteuttaneet yhdessä kolhon jouluspe­siaalin A Very Murray Christmas (2015).

On the Rocks, parivaljakon ensimmäinen yhteinen pitkä elokuva 17 vuoteen, tuli teatterilevitykseen vaivihkaa lokakuun alussa. Apple TV+-suoratoistopalvelussa se on ollut nähtävillä noin kuukauden ajan.

Juonen alkupisteessä on elokuvalle epätyypillistä tylyhköä omaperäisyyttä: kaksilapsisen perheen äiti Laura (Rashida Jones) on jo nukkumassa, kun isä Dean (Marlon Wayans) tulee tokkuraisena työmatkalta ja alkaa suukotella vaimoaan.

Hetkeksi Dean havahtuu, katsoo vähän epäuskoisesti Lauraa ja kellahtaa nukkumaan omalle puolelleen sänkyä.

Laura mainitsee tapauksen isälleen Felixille (Murray), joka vanhana naistenmiehenä arvelee, että Dean pettää vaimoaan. Isä ja tytär alkavat selvittää asiaa.

Ohjaustyöt usein ailahtelevat, mutta erityisen vaikea on uskoa, että On the Rocksin ja Lost in Translationin on myös käsikirjoittanut sama henkilö, Sofia Coppola.

Uskottomuusepäily on niin kulunut draamallinen lähtökohta, että se vaatisi ehdottomasti tuoreita ideoita tuekseen.

Vuorosanoista monet tuntuvat kohtauksiin liimailluilta irtopätkiltä, etenkin Felixin kohdalla. Kun tästä yritetään tehdä yhtäaikaisesti sivistynyt taidekauppias, sovinisti ja rakastettava, osaset eivät sovi yhteen.

Ehkäpä juuri rakastettavuuden tavoittelun vuoksi Coppola hyödyntää laiskasti tarinan lupaavinta osaa: isä tuomitsee tyttärensä aviomiehen (mahdollisen) uskottomuuden, vaikka hänen oma syrjähyppynsä tuhosi aikoinaan yhteisen perheen.

Murrayn roolisuoritusta on kutsuttu charmikkaaksi, mikä lienee makuasia. Se puolestaan ei ole, että ydinnäyttelijät epäonnistuvat kukin vuorollaan lämpimien tunteiden viestimisessä.

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta On the Rocksia ovat kehuneet ainakin The New York Times ja The Guardian.

Sanoisinpa, että taas kerran on muistettu liian hyvin se, mitä tekijät ovat saaneet aikaan joskus, ja unohdettu katsoa tarkkaan, mitä he tekevät tässä ja nyt.