Omerta-tuotanto joutui HS:n tietojen mukaan vaikeuksiin Antti J. Jokisen työkyvyn heikentyessä ennen sairauslomaa.

Omerta-elokuva- ja televisiosarjahanke on saamassa pysyvästi uuden ohjaajan, ja kaksi nimekästä näyttelijää eli pääosaa esittävä Jasper Pääkkönen ja Ville Virtanen ovat asiasta erimielisiä.

Antti J. Jokisen sairausloman aikana tuuraajaksi pyydettiin Aku Louhimies, kertoi Ilta-Sanomat viime viikolla. HS:n tietojen mukaan muutoksesta toivotaan pysyvämpää.

Louhimies on auttanut pulaan joutunutta produktiota päiväpalkalla, mutta Jokinen on sittemmin viestinyt tuotantoryhmälle jäävänsä pysyvämmin sivuun ja toivonut, että ohjaajan vaihtuminen sopii kaikille.

HS:n tietojen mukaan Louhimiestä on pyydetty myös vakituisemmin mukaan, mutta asiasta ei ole sovittu.

HS julkaisi Omertan tuotantoon kuuluvan näyttelijä Ville Virtasen laajan haastattelun perjantaina. Haastattelussa Virtanen sanoi, ettei aio näytellä Louhimiehen ohjauksessa.

”Mä en vaadi, että Louhimies saa potkut koko tuotannosta, mutta edellytän, että mun päivinä ohjaajan tontilla on joku, johon mä voin luottaa”, Virtanen sanoi.

Pääosaa Omertassa esittävä Jasper Pääkkönen ei ota kantaa Virtasen haastatteluun, mutta vahvistaa oman suostumuksensa ohjaajan vaihtumiseen.

”Olen yhä produktiossa mukana ja odotan parhaillaan tietoa kuvausten jatkumisesta”, hän kirjoittaa HS:lle tekstiviestillä.

”Näen, että Louhimies voi ja osaa viedä hankalaan tilanteeseen ajautuneen projektin maaliin – etenkin hankkeen kokoluokka huomioiden, sillä näin ison kokonaisuuden ohjaamisesta ei Suomessa monella ole kokemusta”, Pääkkönen kertoo.

Elokuvaohjaaja Aku Louhimies heinäkuussa 2019.­

Tommi Korpela on myös yhä mukana. ”En tiedä vielä kuvausaikatauluista, niiden pitäisi olla tammi–helmikuussa, mutta en ole lähtenyt pois”, Korpela sanoo.

Korpelalla on tällä hetkellä rooli muun muassa Kansallisteatterin Dosentit-näytelmässä. Sen ensi-ilta kuitenkin siirtyi koronavirusrajoitusten vuoksi, ja se saattaa vaikuttaa myös siihen, voiko Korpela osallistua Omertan kuvauksiin. Syksyn muiden töiden takia Korpelan osaksi Omertassa valikoitui valmiiksi pienempi rooli, joka olisi mahdollista tehdä juuri tammi–helmikuussa.

”Olen yhä mukana ja odotan itsekin lisätietoja jatkosta”, kertoo puolestaan näyttelijä Pekka Strang HS:lle tekstiviestillä.

Muuttuneiden kuvausaikataulujen vuoksi rooli Omertassa on muuttunut osalle näyttelijöistä mahdottomaksi ohjaaja-asioista riippumatta. Alun perin Omertan rooleihin ilmoitettiin myös esimerkiksi Eero Aho, Krista Kosonen ja Peter Franzén.

Aho jäi pois vain televisiosarjaan kaavaillusta kahdesta lyhyestä kohtauksesta päällekkäisyyden vuoksi.

”Ilmoitin päällekkäisyydestä jo kauan sitten”, Aho kertoo puhelimitse HS:lle. ”Syynä on kuudenkymmenen kuvauspäivän keikka Komisario Koskinen -televisiosarjassa, jota teen tälläkin hetkellä Tampereella 12 tuntia päivässä.”

Aku Louhimiehestä kysyttäessä Aho toteaa olevansa ohjaajan ystävä. Päällekkäisyydet ovat siis Ahon mukaan ainoa syy, jonka vuoksi hän ei ole mukana Omertassa.

Krista Kosonen vastaa puheluun Norjasta.

”Teen HBO:n Beforeigners-sarjan kakkoskautta täällä. Ilmoitin poisjäännistä jo kuukausia sitten, koska HBO ei koronatilanteen vuoksi sallinut lähtöä välillä toiseen produktioon. Ilman koronaa asia olisi kyllä saati soviteltua”, hän kertoo.

Peter Franzén pitää nimensä mukanaoloa virheenä. ”En ole millään tavalla mukana Omertassa. Nimeni on kummitellut jostain syystä tuotannon papereissa ja infossa pitkään. Cinematic on mielestäni tehnyt korjauksen jo useasti. Ainakin olen pyytänyt.”

Produktiossa on ollut välivaiheessa kahden viikon tuotantotauko. Tuotantoyhtiö Cinematic ilmoittaa, että kuvaukset jatkuvat ensi viikolla.

Antti J. Jokinen Helene-elokuvan lehdistötilaisuudessa Helsingissä 7. tammikuuta 2020.­

Elokuvaa on kuvattu syksyn aikana muun muassa Tallinnassa ja Helsingissä. HS:n tietojen mukaan kuvauksissa on ollut ongelmia Jokisen vielä ohjatessa.

HS on haastatellut nimettömänä pysytteleviä Omertan tuotantoryhmän jäseniä, jotka kertovat, että Antti J. Jokisen työkyky heikentyi ennen sairauslomaa ja hänen johtamissaan kuvauksissa oli joitakin vaaratilanteita. Niiden vuoksi kuvaus keskeytettiin kyseisinä päivinä.

Rauhoittaako Jokisen tilalle tullut Louhimies tilanteen? Hänen uusinta Odotus-elokuvaansa viimeistellään parhaillaan, eikä sen kuvauksista ole ongelmia julkisuuteen kantautunut.

Pääosan esittäjä sekä toinen käsikirjoittaja Inka Kallén on kehunut Louhimiestä yhdeksi ”parhaimmista henkilöohjaajista, joiden kanssa olen työskennellyt”.

Omerta on kansainvälinen suurtuotanto, joka julkistettiin näyttävästi vuosi sitten. Tuolloin kerrottiin, että sarja alkaa kahdella elokuvalla, jotka molemmat perustuvat Ilkka Remeksen romaaniin 6/12.

Mainosjuliste Omerta-projektista.­

Panttivanki­trilleriksi kuvatussa elokuvassa terroristit iskevät Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhliin. Tilannetta pääsevät selvittämään Euroopan parhaista erikoisjoukoista kerätyt sotilaat ja poliisit, Omerta-joukot.

Ensimmäisen 6/12-nimisen elokuvan ensi-illaksi on kaavailtu syksyä 2021 ja toinen, 7/12-niminen elokuva on tarkoitus saada ensiesitykseen vuotta myöhemmin, mutta viime aikoina mahdollisesta toisesta elokuvasta on ollut vähemmän puhetta. Vuosi sitten kerrottiin myös, että elokuvista tehdään myös kuusiosainen tv-sarja, jonka esittää C More.

Käsikirjoittajiksi on ilmoitettu Antti J. Jokinen ja Mika Karttunen. Elokuvasarjan tuottaa Jokisen perustama Cinematic Inc.

HS tavoitteli artikkelia varten Antti J. Jokista ja Cinematicin toimitusjohtajaa Sara Norbergia, mutta ei saanut heiltä kommenttia.