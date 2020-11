Omerta-elokuvasarjan tuotantoyhtiö vakuuttaa luottamustaan Aku Louhimieheen.

Tuotantoyhtiö Cinematicin mukaan näyttelijä Ville Virtanen jää kokonaan pois Omerta-elokuvan tuotannosta. Asiasta kertoi Cinematicin toimitusjohtaja Sara Norberg HS:lle sähköpostitse.

”Ville Virtanen on ilmoittanut vetäytyvänsä tuotannosta. Kunnioitamme hänen päätöstään. Hänen roolinsa kuvauspäivät olisivat olleet ensi vuoden puolella.”

HS julkaisi Virtasen haastattelun perjantaina. Siinä tämä ilmoitti jäävänsä pois tuotannosta sen jälkeen, kun ohjaaja Antti J. Jokisen sairaslomasijaiseksi oli vaihtunut Aku Louhimies.

”Minulla on rooli tuotannossa, mutta jos Louhimies ohjaa, en uskalla tehdä sitä”, Virtanen sanoi haastattelussa. ”Menen rikki, jos minua manipuloidaan.”

Virtanen sanoi, että voi osallistua kuvauksiin, jos häntä ohjaa joku muu kuin Louhimies.

”Mä en vaadi, että Louhimies saa potkut koko tuotannosta, mutta edellytän, että mun päivinä ohjaajan tontilla on joku, johon mä voin luottaa.”

Elokuvaohjaaja Aku Louhimies heinäkuussa 2019.­

Omerta on kansainvälinen suurtuotanto, joka julkistettiin näyttävästi vuosi sitten. Tuolloin kerrottiin, että sarja alkaa kahdella elokuvalla, jotka molemmat perustuvat Ilkka Remeksen romaaniin 6/12.

Elokuvasarjan tuottaa ohjaaja Antti J. Jokisen perustama Cinematic Inc. Viime viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että Jokinen on sairauslomalla, ja tuuraavaksi ohjaajaksi on pyydetty Louhimies.

Norberg myös vakuuttaa, että Cinematicilla on Louhimieheen luottamus ohjaajana.

"Käymme parhaillaan erinäisiä neuvotteluja ja tiedotamme mahdollisista muutoksista asioiden vahvistuttua.

”Kuluneet viikot tuotannossa hänen johdollaan ovat sujuneet hyvin. Kesken tuotantoa ohjaajan rooliin hyppääminen on haastava tilanne kenelle tahansa”, Norberg sanoo sähköpostissaan.

Toimitusjohtajan mukaan tilanteessa mietittiin eri vaihtoehtoja, mutta päädyttiin Louhimieheen, koska tällä on kokemusta suuresta kansainvälisestä tuotannosta ja toimintakohtauksien tekemisestä.

Elokuvaa on kuvattu syksyn aikana muun muassa Tallinnassa ja Helsingissä. HS:n tietojen mukaan kuvauksissa on ollut ongelmia Jokisen vielä ohjatessa.

HS on haastatellut nimettömänä pysytteleviä Omertan tuotantoryhmän jäseniä, jotka kertovat, että Antti J. Jokisen työkyky heikentyi ennen sairauslomaa ja hänen johtamissaan kuvauksissa oli joitakin vaaratilanteita. Niiden vuoksi kuvaus keskeytettiin kyseisinä päivinä.

Norberg ei kommentoi tapahtumia kuvauksissa, kuten ei Jokisen sairauslomaakaan.

Jasper Pääkkönen Omerta-elokuvien ja televisiosarjan mainoskuvassa.­

HS tavoitti perjantaina tuotannon nimekkäimpiä näyttelijöitä. Pääosaa Omertassa esittävä Jasper Pääkkönen ei ota kantaa Virtasen haastatteluun, mutta vahvistaa oman suostumuksensa ohjaajan vaihtumiseen.

”Olen yhä produktiossa mukana ja odotan parhaillaan tietoa kuvausten jatkumisesta”, hän kirjoitti HS:lle tekstiviestillä.

Pääkkönen katsoo, että Louhimiehellä on riittävästi kokemusta ”viedä produktio maaliin”.

Myös näyttelijät Tommi Korpela ja Pekka Strang ilmoittivat HS:lle olevansa yhä mukana tuotannossa. Norbergin mukaan tuotantoyhtiöllä ei ole Virtasen lisäksi tiedossa muita näyttelijöitä, jotka vetäytyvät tuotannosta muuttuneessa tilanteessa.

Kaikkia tuotannon näyttelijöitä ei ole vielä julkaistu.

Alun perin Omertan rooleihin ilmoitettiin myös esimerkiksi Eero Aho, Krista Kosonen ja Peter Franzén. He ovat jääneet kuitenkin pois tuotannosta aikataulusyistä.

Kosonen puolestaan jäi pois suoratoistoyhtiö HBO:n vaatimuksesta. Kosonen on parhaillaan Norjassa kuvauksissa.

”Teen HBO:n Beforeigners-sarjan kakkoskautta täällä. Ilmoitin poisjäännistä jo kuukausia sitten, koska HBO ei koronatilanteen vuoksi sallinut lähtöä välillä toiseen produktioon. Ilman koronaa asia olisi kyllä saatu soviteltua”, hän kertoo puhelimitse.

Peter Franzén pitää nimensä mukanaoloa virheenä. ”En ole millään tavalla mukana Omertassa. Nimeni on kummitellut jostain syystä tuotannon papereissa ja infossa pitkään. Cinematic on mielestäni tehnyt korjauksen jo useasti. Ainakin olen pyytänyt.”

Ensimmäisen 6/12-nimisen elokuvan ensi-illaksi on kaavailtu syksyä 2021 ja toinen, 7/12-niminen elokuva on tarkoitus saada ensiesitykseen vuotta myöhemmin, mutta viime aikoina mahdollisesta toisesta elokuvasta on ollut vähemmän puhetta. Vuosi sitten kerrottiin myös, että elokuvista tehdään myös kuusiosainen tv-sarja, jonka esittää C More.

Norbergin mukaan kuvaukset jatkuvat suunnitellusti ensi viikolla. Tuotanto on toteutunut tähän mennessä budjetin mukaisesti.