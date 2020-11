Koronaviruspandemia antoi Popedalle yhden lisävuoden.

Pate Mustajärvi on Popeda-yhtyeen solisti.­

Rockyhtye Popeda aikoo pian lopettaa. Asiasta kertoo Pate Mustajärvi Kalevan haastattelussa.

Mustajärvi paljastaa, että yhtyeen oli tarkoitus lopettaa ensi vuoden kesänä, mutta koronaviruspandemia siirsi suunnitelmia ainakin vuodella.

”Minulla oli suunnitelma, että Popeda olisi painanut tämän kesän festarit ja syksyn klubirundin. Ensi vuonna Popeda olisi tehnyt vain kesän, ja sitten koko homman olisi voinut laittaa pakettiin”, Mustajärvi kertoo haastattelussa.

Koronaviruspandemia siirsi Popedan lopetusaikataulua vuodella eteenpäin. Yhtyeen festivaalikesä kuihtui tänä vuonna vain neljään keikkaan.

Popeda on vuonna 1977 perustettu tamperelaisyhtye, jonka ainoa mukana oleva alkuperäisjäsen on sen laulaja Pate Mustajärvi. Mustajärvi on tehnyt lähes koko ajan Popedan rinnalla myös soolouraa, ensimmäisen levynsä vuonna 1984.

Tällä viikolla Mustajärvi julkaisi uuden singlen Älkää jättäkö.