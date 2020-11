Vain Paavo Haavikko on käsitellyt runoissaan historiaa yhtä antaumuksellisesti kuin Olli Heikkonen, kirjoittaa kriitikko Harri Nordell.

Olli Heikkosen kieli on ilmeikästä ja kaunista.­

Runot

Olli Heikkonen: Rajalliset maat. Teos. 77 s.

Hesarin esikoisteospalkinnon vuonna 2000 voittaneen Olli Heikkosen tuore runokirja on aiheeltaan niin ennakkoluuloton, etten olisi uskonut sellaista hyppysiini saavan.

Edellinen teos, vaikuttava Regional-Express (2016) oli runollinen junamatka jälkiteolliseen Eurooppaan, valtaosin Saksaan. Nyt Heikkosen odysseia vie samoille seuduille, mutta aika on aivan toinen.

Avasin Rajalliset maat -kokoelman sattumoisin marraskuun kuudentena. Jotkut ehkä muistavat, että sinä päivänä vuonna 1632 kuningas Kustaa II Aadolf kaatui Lützenin taistelussa.

Luin kirjan ensimmäiset säkeet: ”Lokakuussa 1632 kaikki oli mahdollista. / Mitä tahansa saattoi tapahtua, / lehmä lensi, kissa haukkui, kukko muni.”

Pirskatti. Onko totta, että Rajalliset maat käsittelee 1600-lukua?

On. Paljolti.

Kävin pikaisen kertauskurssin Ruotsi-Suomen suurvallan sota- ja kulttuurihistoriasta ja myöhemmästäkin ajasta, ennen kuin Heikkosen kirjan monet nimet ja paikat jäsentyivät niin tarkasti kuin halusin.

Tästä säikähtäneille sanottakoon, etteivät kertausopintoni olleet mitenkään välttämättömiä runojen avautumisen kannalta.

En silti epäile yhtään, etteikö googlaus olisi tiuhaa, kun runoissa alkaa esiintyä nimiä kuten Hans Christoff von Königsmarck, Albrecht von Wallenstein, Johan Banér tai Sébastien Bourdon.

Suomenkielisessä lyriikassa vaatii vankkaa itseluottamusta palata ajassa satoja vuosia ja noukkia sieltä taloutta ja sotia yhdisteleviä aiheita runoksi, koska varmaa on, että tällä retkellä astelee vastaan yksi mahtikollega.

Vain Paavo Haavikko on käsitellyt runoissaan historiaa yhtä antaumuksellisesti kuin Heikkonen kirjassaan. Haavikon varjosta tietoinen runoilija ratkaisee ongelman yksinkertaisesti: kirjoittamalla paremmin – ellei sitten kyse ole silkasta parodiasta, mutta tuskinpa.

”Kun se [laiva] nousee jokea, se myös laskee / jokea. On määrätty lastin laskettu arvo, ja sitä / on punnittu. Saksan rikkaat ja runsasvetiset kauppajoet / ynnä Baltian purot, hitaat ja hiekkapohjaiset kalavedet, / tulee tasainen tulovirta. Ihana sitä on katsoa. Kun tuottoisat / vedet virtaavat verkon läpi, silmiin jää risuja ja kaislaa.”

Eksplisiittisesti Olli Heikkosen kirjassa liikutaan ajassa, joka synnytti Euroopan itsenäiset valtiot ja joille silloin määriteltiin rajat. Mutta Rajalliset maat ei ole runoksi kirjoitettu kronologinen historian luento.

Koska kirjan motiiveina ovat valta, talous ja sota, kansainvaellukset ja kieli, voisimme yhtä hyvin olla tässä päivässä, vaikka sivuilta pöllähtääkin palavien sytytyslankojen savu ja kuuluu hakkapeliittojen sotaratsujen kavioiden jyminä.

Mennyt ja nykyaika limittyvät tässä ainutlaatuisessa teoksessa hienovaraisesti ja osoittelematta. Paljon jätetään lukijan omien oivallusten varaan.

Kirjan viimeisessä runossa hyvästellään historian verinen näyttämö. Mutta mikä on muuttunut? Ei paljon mikään. Vain uudet sanat ovat pintautuneet kieleen. Silti sodalla ja sotapolitiikalla on ”villisian hymy, härän tietokone ja esihistorialliset kulmahampaat”.

Kirjan tekee värikkääksi muun muassa tiuhat näkökulmien vaihdokset. Puhujia on monta ja persoonien rajat ovat joskus sumeita.

Eräs heistä, ehkä runoilija itse, löytyy tuskailemasta ilmaisun ongelmien edessä. ”On mielisteltävä kielen valtakuntaa. / […] kolkutan porttia, kuten taotaan / rautaa, kuten liehitellään lujaa / hiljaisuutta.”

Yhtä hyvin puhuja voisi olla edeltävän runon sotamarsalkka von Königsmarck, joka jatkaa manailuaan ja kolkuttelee Prahan vahvoja portteja päästäkseen valloittamaan kaupungin.

Runoilijan kieli on niin ilmeikästä ja kaunista, että lukukokemustani kautta kirjan kuvaa parhaiten sana hurmio. Klangi nostaa ihon kananlihalle, hallinta yltää yksityiskohtiin saakka:

”Mecklenburgin metsät, / pyökit ja tammipuut, vakaat ja viileät / naavaparran päristäjät, eivät enää kestä / hirtettyjen huojumista, eivät syiden, / säleiden ja entsyymeiden väsymistä.”

Olli Heikkosen, rajavartijan ­pojan, upean ja surumietteisen runokirjan ekologisenkin luennan kestävät visiot koskettivat minua enemmän kuin mitkään aiheesta paasaavat ajankohtais­lähetykset.

”Kansat vaeltavat Euroopassa, sillä mitä / rajat ovat, mitä vain suttuisia viivoja, / pensaita, jokia ja puita,/ […] Hänen nimensä on soran ja kaislan nimi. / Europe. Tie on polku. / Peittyykö se lehtoihin ja lepikoihin.”