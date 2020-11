Amerikkalainen Jhumpa Lahiri vaihtoi kieltä ja kirjoitti ensimmäisen kirjansa suoraan italiaksi.

Romaani

Jhumpa Lahiri: Missä milloinkin (Dove mi trovo). Suom. Helinä Kangas. Tammi. 148 s.

Tällaista romaania en Jhumpa Lahirilta odottanut, enkä sano tätä yksin myönteisessä mielessä. Yllätys on se, että nykyään puolet vuodesta Roomassa asuva yhdysvaltalaiskirjailija on luonut nahkansa, hylännyt ainakin toistaiseksi äidin­kielensä ja kirjoittanut teoksensa suoraan italiaksi. Se merkitsee hänelle aluevaltausta.

Rohkeaa.

Samalla kielenvaihto liittää ­hänet niihin harvalukuisiin kansainvälisesti tunnettuihin kirjailijoihin, jotka ovat luoneet uraa useammalla kielellä. Se on jo itsessään aikamoinen temppu. Tässä mielessä Lahiria ei voi kuin ihailla. Kirjallisuus on kielelle ­armoton mittari, äärimmäinen näytön paikka.

Kielenvaihto on myös pannut osin uusiksi Lahirin tyyliä ja kerrontaa. Hän on iskenyt säpäleiksi perinteisen kehityskertomuksen isot puitteet ja tarjoaa elegisiä lastuja päähenkilönsä elämästä.

Mitallisesti Missä milloinkin on pikemminkin pienoisromaani kuin romaani.

Äkkipäätä voisi kuvitella, että moni kansainvälisesti merkittävä kirjailija 1900-luvulla olisi kirjoittanut teoksia tai luonut uraa ­useammalla kielellä. Yksi tunnetummista polygloteista on Vladimir Nabokov, joka kirjoitti kaikki kirjansa venäjäksi aina 39-vuo­tiaaksi asti. Vallankumousta Venäjältä Saksaan ja sieltä Ranskaan paennut kirjailija ryhtyi kirjoittamaan ensimmäistä ­romaaniaan suoraan englanniksi joulukuussa 1938.

Tämä käänteentekevä romaani oli The Real Life of Sebastian Knight (Sebastian Knightin todellinen elämä).

Kirjailija vaihtaa kuitenkin kieltä harvemmin kuin koti­maata. Toki nykykirjallisuus tuntee kahden kielen kirjailijoita: heitä ovat muun muassa Samuel Beckett (englanti/ranska), Milan Kundera (tšekki/ranska), Joseph Brodsky (venäjä/englanti), Fernando Pessoa (portugali/englanti), Fernando Arrabal (espanja/ranska), Eugène Ionesco (romania/ranska) ja Antonio ­Tabucchi (italia/portugali.)

Oman lukunsa muodostavat postkoloniaaliset kirjailijat, joista harva on käynyt koulua tai ­kirjoittanut ensimmäistäkään ­teosta omalla äidinkielellään.

Kielenvaihto tuo Jhumpa Lahirin (s. 1967) varsin kovatasoiseen porukkaan. Lyhyistä, välähdyksenomaisista tuokiokuvista rakentuva Missä milloinkin osoittaa, että heti esikoisteoksellaan – novellikokoelmalla Tämä siunattu koti − vuonna 2000 Pulitzer-palkinnon voittaneen kirjailijan ei tarvitse hävetä.

Milloin missäkin on pienten eleiden romaani, jonka tapahtumia veivät eteenpäin päähenkilön intiimit mielenliikahdukset.

Erikseen nimetyt muutamien sivujen mittaiset luvut tarjoavat kavalkadin nimettömäksi jäävän naisen arjesta nimettömässä ita­lialaisessa suurkaupungissa, jonka reaalinen esikuva on tämän päivän Rooma.

Lähtökohta on sellainen, että Milloin missäkin ei tarjoa turistimatkaa ikuiseen kaupunkiin, kaikkea muuta. Sille on selvä ­motiivinsa. Kerronta nimittäin määrittää kaupungin paljolti päähenkilön mielenkuvaksi, symboliksi − ja päinvastoin.

Molemmat asettuvat toistensa peliksi.

Yksinpuheluna etenevä Missä milloinkin kuvaa sivullisuutta, toiseutta, vieraantumista, ulkopuolisuutta ja henkistä juurettomuutta. Ehkä päähenkilössä on myös ripaus moravialaista sivustakatsojaa. Tutuissa arkirutiineissa tunnontarkasti pitäytyvä päähenkilö tiedostaa oman tilanteensa ja asenteensa eikä hänellä ole itsestään mitään harhaluu­loja.

Hän elää minuutensa vankilassa enemmän tai vähemmän omasta halustaan.

Näin hän määrittelee itse itsensä. ”Päämäärätön, eksyksissä, harhateillä, hukassa, ihmeissään, neuvoton, vieraantunut, juureton, vaivautunut, rauhaton: siitä seurasta minä löydän itseni.”

Nämä piirteet seuraavat häntä kuin varjoa menipä hän baariin, kampaajalle, luentomatkalle. kauppaan, illanviettoon, tratto­riaan, asemalle, piazzalle tai puistoon.

Lahiri ei sen tarkemmin analysoi, mistä ainakin näennäisesti hyvälle kulku-uralle päässeen naisen sivullisuus lopulta johtuu. Se on ikään kuin seuraamusta siitä, miten hän on elämänsä elänyt ja millaisia valintoja hän on tehnyt tai jättänyt tekemättä vuosikymmenten varrella. Sivullisuus on samanlainen attribuutti kuin hiusten tai silmien väri.

Kitkainen suhde omiin vanhempiin ei selitä ulkopuolisuutta ja pelkoa. Sitä ei liioin tee päähenkilön omaksuma suojau­tumiskeino pettymyksiä kohtaan.

Uutuus avaa suppeamman ja rajatumman näkökulman Lahirin aiemmista kirjoista tuttuun tematiikkaan. Esimerkiksi romaaneissa Kaimani ja Tulvaniitty sekä novellikokoelmassa Tuore maa hän porautuu maahan­muuttoon ja perheen ja suvun ristipaineisiin kahden kulttuurin puristuksissa.

Nyt hän on kumittanut proosastaan pois suvun ja perheen ja tuonut elämän näyttämölle yksinäisyyteen linnoittautuneen yksilön, joka ei osaa integroitua oman kulttuuriinsa.

Pienoisromaanin tiukka rajaus saa yksinpuhelun tuntumaan väliin varjonyrkkeilyltä. Elämän vieraus näkyy siinäkin, että Jhumpa Lahiri on riistänyt Roomalta hälyn, puheen ja kuhinan.