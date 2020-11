Kirjallisuus

Marsiha Rasi-Koskisen teoksessa on ainesta vaativan lukijan ajattomaksi klassikoksi ja kulttiteokseksi, kehuu tuomariston puheenjohtaja Kjell Westö.

Kirjailija Marsiha Rasi-Koskisen romaani REC on voittanut Tulenkantaja-palkinnon.

Marisha Rasi-Koskinen­

Tuomaristo kiittelee romaania taidokkaasta leikittelystä ajan ja paikan tasoilla, tarinankerronnalla sekä valokuvien ja kuvaamisen käsitteillä.

”Kirja on runsaudessaan ainutlaatuinen monista sisäkkäisistä tarinoista rakentuva teos. Keskiössä on nuorena alkanut ystävyyssuhde, johon liittyy mysteerejä, riippuvuutta ja traumoja. Rasi-Koskinen kuvaa mestarillisesti mielen liikkeitä etenkin nuoruuden epävarmuudessa. REC on nerokkaasti rakennettu kokonaisuus, joka kohoaa maailmankirjallisuuden tasolle”, perusteluissa sanotaan.

Tuomariston puheenjohtajana toiminut kirjailija Kjell Westö sanoo, että teoksessa on ainesta vaativan lukijan ajattomaksi klassikoksi ja kulttiteokseksi.

REC on Rasi-Koskisen viides romaani. Helsingin Sanomien kirja-arvostelussa sitä kuvailtiin yhdeksi vuoden vaikuttavimmaksi teokseksi.

Suomalaisen kirjallisuuden vientiä edistävän Tulenkantaja-palkinnon arvo on 5 000 euroa. Palkinnon on perustanut Aamulehti ja se jaettiin nyt kahdeksannen kerran.

Rasi-Koskisen lisäksi ehdokkaina palkinnon saajaksi tänä vuonna olivat Miki Liukkonen romaanillaan Hiljaisuuden mestari, Lotta Dufva esikoisteoksellaan Limbodusa, Inga Magga esikoisromaanillaan Varjonyrkkeilijä sekä Antti Rönkä ja Petri Tamminen kirjeenvaihtokirjallaan Silloin tällöin onnellinen.