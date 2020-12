Kirjallisuus

HS kokosi katsauksen tämän vuoden kiinnostaviin nuortenkirjoihin.

Fantasia on tänäkin vuonna ollut vahvoilla nuorille suunnatuissa kirjoissa. Riippumatta siitä, sijoittuvatko kirjan tapahtumat vaihtoehtoiseen todellisuuteen, dystooppiseen fantasiaan tai täysin realistiseen maailmaan, ollaan teoksissa kuitenkin samojen, niin nuorille kuin aikuisillekin tärkeiden kysymysten äärellä:

Mikä on totta, keneen voi luottaa, miksi teemme mitä teemme?

HS kokosi katsauksen vuoden kiinnostaviin nuortenkirjoihin. Listan ulkopuolelle on jätetty muun muassa Finlandia-ehdokkaina olleet romaanit, Siiri Enorannan Kesämyrsky (WSOY) ja Meri Luttisen Myrskynsilmä (WSOY). Kesämyrskyn arvion voit lukea tästä.

Todellisuus murtuu Tukholmassa

Henrik Fexeus: Ensimmäiset (De första). Suom. Eeva-Liisa Nyqvist. 384 s. Jalava.

Ensimmäiset päättää Henrik Fexeuksen Viimeinen illuusio -trilogian. Sarja on hurja kertomus joukosta nuoria, jotka eräällä tavalla murtautuvat todellisuuden illuusion tuolle puolen. Käy ilmi, että Tukholman kaupunki ei ole ihan sitä, miltä se näyttää. Salaperäiset harmaat – kasvottomat ihmisten kaltaiset olennot – hallitsevat kaupunkia ja sen asukkaita omien outojen tarkoitusperiensä mukaisesti.

Trilogia on täynnä kuvauksia todellisuuden murtumisesta, joka ulottuu kaupungin rakenteisiin, ihmisten mieleen ja jopa fyysiseen ruumiiseen. Kaiken kaaoksen keskellä Ky, Adam, Gabriella, Anna ja David pitävät huolta toisistaan ja ymmärtävät, että vaikka sekä menneisyys että tulevaisuus ovat parhaimmillaankin sekavia, heillä on sentään nykyhetki.

Sarjan päätösosassa kirjailija vetää yhteen tarinan moneen suuntaan pursuilleet juonenkäänteet.

Vesa Sisättö

Matka vaihtoehtoiseen Suomeen

Briitta Hepo-oja: Sydämiä seireeneille. 345 s. Otava.

Keneen voi luottaa? Vanhempiin, sisaruksiin, ystäviin? Omaan itseen? Briitta Hepo-ojan Sydämiä seireeneille -romaanin alkaessa päähenkilö Lynx on menettänyt ritariarvonsa, aatelisnimensä, sukunsa ja varallisuutensa – ja niiden myötä perheensä, kotinsa ja paikkansa maailmassa.

Sydämiä seireeneille jatkaa Topelius-palkitun Suomea lohikäärmeille -romaanin tarinaa vaihtoehtoisesta maailmasta, jossa Etelä-Suomi on oma, tarkkaan rajattu kuningaskuntansa. Säätyjako sanelee elämää, tavallinen kansa elää köyhyydessä ja noituutta harjoitetaan laittomasti.

Itä-Helsinki nousi edellisessä osassa tärkeään rooliin, nyt matkataan aina kirjailijan kotiseuduille Kuusamoon asti. Siis rajan yli, pahamaineiseen Botniaan.

Hepo-ojan luoma maailma on herkullinen ja tapahtumat jännittäviä. Lisäksi lukijalle on jätetty ilahduttavasti itse pohdittavaksi kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, yhteiskunnasta, ystävyydestä ja identiteetin rakentumisesta.

Arla Kanerva

Kun harrastus koulii luonnetta

Teija Huusko: Balettia, Alina! 159 s. Myllylahti.

Harrastus­aiheisia kotimaisia varhais­nuortenkirjoja ilmestyy nyt todella paljon. Parhaimmillaan ne tavoittavat kuvatun lajin harrastajien lisäksi myös arkisista kasvutarinoista kiinnostuneet lukijat. Balettia, Alina! on turkulaisen klassisen baletin opettajan Teija Huuskon esikoisteos. Asiantuntemus näkyy balettitermistön lisäksi kannustavan opettajan ja oppilaan kuvauksessa.

12-vuotias Alina on harmissaan, kun paras ystävä Venla hylkää baletin ja keskittyy pianonsoittoon. Kun balettiopettajakin vaihtuu, Alina joutuu pohtimaan omia motiivejaan. Jännitettä lisää vielä se, että uuteen esitykseen etsitään sopivia esiintyjiä.

Baletin kurinalaisuuden ja sitoutuneen harjoittelun vastapainona kuvataan Alinan perhearjen lisäksi myös orastavaa ihastumista, tosin melko perinteisen kuvaston kautta. Uuden sarjan avausosan kiinnostavin sivuhenkilö on klassisen baletin kliseitä ulkoisella olemuksellaankin uhmaava Ronja, joka asuu vanhempien ongelmien takia nuorisokodissa.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Ylistys naisten väliselle solidaarisuudelle

Kim Liggett: Armonvuosi (The Grace Year). Suom. Leena Ojalatva. 376 s. Karisto.

Armon­vuosi on feministinen nuorten dystopia, jonka selviä esikuvia ovat Margaret Atwoodin Orjatta­resi-romaani ja William Goldingin Kärpästen herra.

Romaani sijoittuu tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa tyttöjä pidetään vaarallisten taikavoimien haltijoina. Tämän vuoksi nuoret naiset viettävät 17. ikävuotensa erämaassa. Siellä heidän tehtävänsä on löytää maagiset kykynsä – ja polttaa ne loppuun, jotta he voivat vuoden jälkeen palata yhteisöön vaimoiksi, palvelijoiksi tai työläisiksi.

Tierney on lääkärin tytär, jota vaimon osa ei kiinnosta vaan hän haaveilee peltotyöläisen ammatista. Armonvuosi muuttaa hänen tulevaisuutensa.

Armonvuoden kuvaama yhteiskunta alistaa naisia suorastaan groteskeilla tavoilla. Romaani kasvaa naiseuden, naisten keskinäisen solidaarisuuden ja sukupolvien ketjun ylistykseksi. Julman väkivallan rinnalla Armonvuodessa on herkkää symboliikkaa, jossa erilaiset kukat viestivät tunteista ja toiveista.

Vesa Sisättö

Romantiikkaa ja magiaa

Sarah J. Maas: Taistelun myrskyt (Empire of Storms). Suom. Sarianna Silvonen. 775 s. Gummerus.

Sarah J. Maas: Usvatuulen valtakunta (A Court of Mist and Fury). Suom. Sarianna Silvonen. 735 s. Gummerus.

Taistelun myrskyt on jo viides osa Sarah J. Maasin Throne of Glass -fantasiasarjaa. Maasin sarja edustaa perinteistä seikkailufantasiaa J. R. R. Tolkienin hengessä.

Sarjan päähenkilö on Aelin Galathynius, joka aloitti uransa salamurhaajana, mutta on viidenteen osaan mennessä noussut valtakunnan kuningattareksi. Voimakastahtoinen, kaunis ja taitava Aelin joutuu tässä osassa valmistelemaan valtakuntaansa sotaan useita vihollisia vastaan. Romantiikkaa, magiaa, haltioita ja noitia sisältävä sarja on koukuttanut miljoonia lukijoita ympäri maailman. Sarjassa on vielä kaksi suomentamatonta osaa.

Tänä vuonna Maasilta ilmestyi myös romaani Usvatuulen valtakunta, joka on toinen osa Valtakunta-fantasiasarjaa. Nuoresta metsästäjättärestä Feyrestä kertova sarjan tarinassa on piirteitä Kaunotar ja hirviö -sadusta. Valtakunta-sarjaa on luonnehdittu hieman selvemmin aikuisille lukijoille suunnatuksi kuin Maasin aiempaa sarjaa.

Vesa Sisättö

Siivet kantavat

Arja & Emma Puikkonen: Löytölintu. Kuvitus Paula Mela. 285 s. Otava.

Arja ja Emma Puikkosen, äidin ja tyttären, fantasia­romaani Löytölintu on itsenäinen jatko-osa kolme vuotta sitten ilmestyneelle Äänihäkille. Uutuudessa ääni annetaan nuorelle sukupolvelle. Lempeän naishallitsijan Ukun tytär Liita ilmoittaa äidilleen haluavansa olla lintu ja vaihtaa nimensä Liitoksi. Kun Haidakun palatsiin tulee villi ”susilapsi” Oka, tytön halu muuntua linnuksi vahvistuu entisestään. Lasten tiet eroavat ja naimaikää lähestyvä Liito aiotaan naittaa naapurivaltakuntaan.

Löytölinnun keskeiseksi ja myös aikuista puhuttelevaksi teemaksi nousee lapselle annettava kasvurauha. Perheen vuorovaikutussuhteiden vinoumat ovat tänä vuonna esillä monissa kotimaisissa lastenromaaneissa. Löytölintu puhuu kauniisti oman johtotähden seuraamisen ja erityistaitojen toteuttamisen tärkeydestä. Tätä kautta romaani ottaa myös kantaa nyky-yhteiskunnan haluun antaa etuliitteitä ja diagnooseja, jotka pahimmillaan voivat jopa estää lapsen luontaista kehitystä.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Universumien tomun jäljillä

Philip Pullman: Ruusunmetsästäjät (The Secret Commonwealth). Suom. Helene Bützow. 955 s. Otava.

Kaksikym­mentäviisi vuotta sitten Philip Pullman avasi ensi kertaa oven vaihtoehtoiseen Britanniaan. Kultainen kompassi käynnisti tuolloin Universumien tomu -trilogian, josta tuli vuosien myötä valtava, kansainvälinen hitti.

Pullmanin sarja on nyt ajankohtainen parillakin tapaa. Marraskuussa HBO:lla käynnistyi trilogian pohjalta tehdyn His Dark Materials -sarjan toinen kausi, ja lokakuussa Otava julkaisi trilogian tarinaa jatkavan Ruusunmetsästäjät-romaanin (suom. Helene Bützow). Trilogian lisäksi Ruusunmetsästäjät on Lyran kirjat -sarjan toinen osa ja jatkaa kaksi vuotta sitten ilmestynyttä Vedenpaisumusta, Universumien tomun esiosaa, jossa Lyra on vasta pieni vauva.

Ruusunmetsästäjissä kaksikymmenvuotias Lyra opiskelee yliopistossa. Opintojen myötä hän on erkaantunut daimonistaan Pantalaimonista, mikä aiheuttaa kummallekin valtavaa tuskaa. Pantalaimon karkaa etsimään Lyran pahojen kirjojen vuoksi kadonnutta mielikuvitusta, ja Lyra lähtee perään.

Lähes tuhatsivuisen järkäleen pääpaino on silti vallanhaluisessa Magisterium-järjestössä, joka uskonnon kautta pyrkii hallitsemaan niin ihmisiä kuin todellisuuden toiselle puolelle asettuvia kokonaisuuksia. Tapahtumien keskelle asettuu salaperäinen, harvinainen ruusulajike, ja kirjasarjan läpi kulkenut Tomu.

Seikkailua ja vauhdikkaita tilanteita Ruusunmetsästäjissä riittää, samoin kuin ajateltavaa niin yhteiskunnasta kuin identiteetistä ja ystävyydestäkin.

Arla Kanerva

Kun miljöö on mielentila

Veera Salmi: Kaunis ilma kuolla. 222 s. Otava.

Veera Salmi kuvaa lasten- ja nuorten­kirjoissaan tarkalla ja rakastavalla katseella Helsingin eri kaupunginosia. Nuortenromaani Kaunis ilma kuolla käynnistyy Vuosaaren harmaantuneista lähiöistä. Miljöö laajenee, kun sijaisperheissä varttunut Leo ja Marokosta Suomeen muuttanut Isra lähtevät kumpikin eri syistä yhteiselle pakomatkalle halki Suomen.

Luc Bessonin palkkamurhaajan ja 12-vuotiaan tytön omalaatuisesta ystävyydestä kertova elokuva Léon ei romaanissa jää vain snobbailevaksi viittaukseksi populaarikulttuuriin. Léonin tavoin Salmen romaanissa on rosoa ja rouheutta. Lopun tihentyvä dramaattisuus taittuu elämänhaluun ja toiveikkuuteen.

Sivujuonteena romaanissa pohditaan perheen merkitystä, kodittomuutta ja jopa juurettomuutta. Nuorten psyykkisen pahoinvoinnin variaatiot ja terapiassa käymisen arkipäiväisyys tulevat oivaltavasti esille Isran pitkässä monologissa.

Vielä pari vuosikymmentä sitten nuortenkirjoissa annettiin maahanmuuttajille ja uuden kielen opettelijoille kliseinen puheenparsi. Isran luonteva puhekieli sitä vastoin soljuu ilman leimaavaa erityisyyttä.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Kameleontti vai perhonen?

Mila Teräs: Amiraali. 172 s. Otava.

Seksuaali­suuden ja sukupuolen moninai­suuden luonteva pohdinta on vakiintunut fantasian ja dystopian lisäksi myös kotimaisiin nuortenromaaneihin. Mila Teräksen Amiraali pohtii muunsukupuolisuuden ohessa uskottavien sivuhenkilöiden kautta laajemminkin nuoren identiteettiä ja itsetuntoa.

Niilo on varttunut isovanhempiensa hoteissa. Hän on tajunnut jo alakoulussa, ettei välttämättä ole mikään perusjätkä. Pienellä ahdasmielisellä paikkakunnalla Niilo kokee itsensä ympäristön vaatimusten mukaan muuntuvaksi kameleontiksi.

Ystävän organisoima muotinäytös on Niilolle käänteentekevä taitekohta ja siihen tiivistyy samalla koko romaania kannatteleva ystävyyden, yhteistyön ja kannustuksen humaani viesti: ”Elämisessä kyse ei ehkä olekaan mistään yksinäisistä urotöistä, vaan auttamisesta, tukemisesta ja ratkaisujen etsimisestä yhdessä.”

Isovanhempien ja Niilon suhteen kuvauksessa Mila Teräs tuo kauniisti esille sen, kuinka tärkeää aikuistuvalle nuorelle on kokea läheistensä aidosti hyväksyvä ja rakastava katse.

Päivi Heikkilä-Halttunen