”Minun työni tulee tukea näyttelijää työssään”, sanoo pitkän uran teatterissa, elokuvissa ja tv-tuotannoissa tehnyt kampaaja-maskeeraaja Tarja Ylianttila.

Kun Tarja Ylianttila valmistui kampaajaksi kotikaupungissaan Rovaniemellä, hän ei edes osannut ajatella hakeutuvansa töihin teatteriin. Sen sijaan kävi niin, että teatteri ja elokuvamaailma tempaisivat hänet mukaansa. Hänelle tarjottiin sijaisuutta Rovaniemen kaupunginteatterin kampaajana, ja sillä tiellä hän on edelleen, yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin.

”Kun teatterirakennuksen ovi menee selän takana kiinni, siellä avautuu aivan erilainen maailma kuin missään muualla: mielenkiintoinen, jännittävä ja täynnä uusia asioita”, Ylianttila kertoo. ”Jollakin tavalla se ilmapiiri viehätti minua ja tuntui heti omalta.”

”Vaikka enhän minä ollut ikinä edes nähnyt peruukkia ennen kuin menin teatterille töihin. Saati, että olisin osannut laittaa sen näyttelijän päähän”, hän naurahtaa.

”Aloitin käytännössä ilman mitään työkokemusta teatterityöstä. Onneksi siellä oli maailman ihanin näyttelijätär Helena Okkola, joka on nyt jo eläkkeellä, ja hän opetti minulle, kuinka peruukki laitetaan.”

Näyttelijöiden kampauksista ja maskeerauksesta huolehtii Suomessa pieni ammattilaisten joukko, joten se ei ole ilmiselvä ura­valinta opintojaan suunnitteleville nuorille. Ylianttila hakeutui alalle askel kerrallaan.

”Minulle sanottiin, että jos aiot näitä töitä tehdä, niin olisi hyvä, jos osaisit molemmat ammatit. Maskeerauskoulu on tie tälle alalle, ja sen lisäksi on hyvä olla myös kampaajan koulutus.”

1990-luvun jälkipuolella ainoa alan koulu oli Helsingissä, joten opinnot toivat Ylianttilan etelään. Opiskelun ohessa hän alkoi työskennellä Helsingin kaupunginteatterissa, josta tuli hänen vakituinen työpaikkansa vuosien ajaksi. Nykyään Ylianttila tekee teatteri-, elokuva- ja televisio­tuotantoja freelancerina.

Suurin ero tavalliseen kampaajan tai maskeeraajan työhön on se, että teatterissa tehdään ryhmätyötä. Huomioon on otettava muun muassa ohjaajan, pukusuunnittelijan ja näyttelijän toiveet. ”Lähtökohtani on se, että minun työni tulee tukea roolihahmoa ja näin myös näyttelijää työssään. Tärkeintä on se, että hänen on luontevaa tehdä roolinsa.”

Miten maskeeraaja sitten valmistaa näyttelijän lavalle?

”Hiukset määrittelevät paljon: ovatko ne edessä vai takana, kiharat vai suorat, lyhyet vai pitkät. Tarvittaessa tulee viikset tai silmälasit, ja kulmakarvat ovat varsinkin miesrooleissa tärkeitä. Sen jälkeen kyse on varjostuksista ja kasvonpiirteiden korostuksesta”, Ylianttila kertoo.

”Mutta näyttelijät ovat hurjan taitavia. Jos hahmolla on tosielämän esikuva, näyttelijät opettelevat kaikki liikkeet, maneerit ja eleet niin hyvin, että välillä tuntuu, ettei maskeerausta edes tarvita. He näyttävät jo valmiiksi esikuvaltaan!”

Ylianttila kertoo kuulleensa, että monet ovat halukkaita työskentelemään maskeeraajana alan glamourin, loistokkuuden, houkuttelemina. Koulutuksen lisäksi hän kehottaa miettimään, millaisia uhrauksia ala vaatii.

”Sitä glamouria voi hieman joutua hakemaan esimerkiksi tv-ja elokuvatöissä, kun seisoo marraskuussa kaksitoista tuntia ulkona. Räntää tulee ja näyttelijöiden hiukset kastuu ja maskit leviää”, Ylianttila sanoo.

”Lisäksi harva tulee ajatelleeksi, että teatterissa ollaan töissä kuutena iltana viikossa. Kun muut ovat vapaalla, me ollaan töissä. Siinä joutuu luopumaan paljosta, ihan vanhempainilloista ja sukujuhlista lähtien. Sen kanssa on joutunut oikein kamppailemaan, että pystyy pitämään yllä teatterin ulkopuolisia ystävyyssuhteita.”

Sen sijaan työn huippukohdat ovat helposti uhrausten arvoisia. Ylianttila muistelee lämmöllä esimerkiksi Kvartetti-näytelmää, joka pyöri Helsingin kaupunginteatterissa lähes kymmenen vuotta.

”Kvartetissa ei ollut enää kyse siitä, että käy vain tekemässä näytöksen ja lähtee kotiin. Teimme Kvartettia niin kauan, että siinä ehti syntyä syvempiä ystävyyssuhteita. Ja näyttelijät olivat aivan hurmaavia, suuria persoonallisuuksia: Ritva Valkama, Kyllikki Forssell, Pentti Siimes ja Lasse Pöysti.”

Vapaa-ajan harrastuksille aikaa on usein aamupäivisin, mutta mitä teatterimaskeeraaja tekee harvoina vapaailtoinaan?

Menee teatteriin tai leffaan, Ylianttila paljastaa nauraen. ”Olen otollinen katsoja. Uskon yhä teatterin ja elokuvan taikaan, jännitän, pelkään ja nauran edelleen katsomossa aivan luontevasti.”