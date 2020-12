Rowan Atkinsonin Johnny English on agenttiparodian väsynyt kierrätys – 30 vuotta sitten Atkinson esitteli tv-yleisölle mainion mykkähahmonsa Mr. Beanin

James Bondia parodioiva Johnny English on tuurilla seilaava koheltaja, jollaisia on agentti- ja dekkariparodioissa nähty aiemminkin.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta siitä, kun brittikoomikko Rowan Atkinsonin tunnetuin hahmo Mr. Bean astui ensimmäistä kertaa tv-yleisön eteen. Uteliaasta mutta arasta ihmisteepussista on kehittynyt vuosien saatossa maailmanlaajuisesti pidetty hölmöilijä.

Hahmon huumori perustuu yksinkertaiselle ja varsin perinteiselle neronleimaukselle: ­Bean puhuu hyvin harvoin – epä­selvää muminaa lukuun otta­mat­ta –, mutta hänen kasvoiltaan ja eleistään saattaa lukea koko tunteiden kirjon.

Nolojen tilanteiden mies Mr. Bean on Rowan Atkinsonin luomus 30 vuoden takaa.­

Oman nimikkosarjansa (1990–1995) jälkeen nolojen tilanteiden mies on seikkaillut kahdessa pitkässä elokuvassa (1997, 2007), animaatiosarjassa, mainoksissa ja sarjakuvissa.

Jo ennen Beania Atkinson oli vakiinnuttanut asemansa brittikomedian eturivissä ajankohtaissatiirissa Ei yhdeksän uutiset (1979–1982) sekä historiasta ammentaneessa Musta kyy -tilanne­komediasarjassa (1983–1989).

Beanin jälkeen Atkinson on luonut nahkaansa Johnny Englishinä, James Bond -tyylisten herrasmiesagenttien parodiaver­siona. Mr. Beanin ruskea tweedtakki ja punainen solmio ovat vaihtuneet tyylikkäämpään asuun, mutta eräs asia on ennallaan: nolot tilanteet muuttuvat edelleen entistä nolommaksi, pikkupaniikista kehkeytyy kunnon skandaali.

Paikallaan on myös naamanvääntely, Atkinsonin tavaramerkki.

Huomattavin ero on silti puheen määrässä. English on Beaniin verrattuna oikea suupaltti, ja puhuvan suun myötä outous hälvenee. English sulautuu tilanteisiin, on itsevarmempi.

Itsevarmuudelle on syynsä: English sählää mutta useimmiten lopulta onnistuu. Bean on yhtä lailla sinnikäs, mutta harvoin se varsinaisesti johtaa muuhun kuin vielä kiusallisempiin ­tilanteisiin.

Juuri näissä tilanteista katsojalla oli mahdollisuus löytää myös itsensä. Englishiltä tämä tarttumapinta puuttuu.

Beanin ­ideassa näkyy näytellyn komedian pitkä traditio, Johnny Englishissä vitsin kierrättäminen. English on tuurilla seilaava koheltaja, jollaisia on agentti- ja dekkariparodioissa nähty aiemminkin Peter Sellersistä Leslie Nielseniin.

Siksi Atkinsonin agentti tuntui jo ensimmäisessä elokuvassaan vanhentuneelta hahmolta.

Ja kun kierrätystä jatketaan, ei vitsi siitä ainakaan tuoreemmaksi tule.

Johnny English -elokuvasarjan ensimmäisessä osassa Johnny English (2003) Britannian salaisen palvelun musta lammas saa harteilleen koko maailman pelastamisen, ja sama kuvio toistuu kahdessa jatko-osassa Johnny English – uudestisyntynyt (2011) ja Johnny English iskee jälleen (2018).

Atkinson on toki omassa lajissaan hyvä, mutta Johnny English joutaisi jo pysyvästi eläkkeelle.

Johnny English, TV5 ti 1.12. klo 15.15. (K7) Johnny English – uudestisyntynyt, TV5 ti 1.12. klo 23.00. (K12) Johnny English iskee jälleen, TV5 ke 2.12. klo 22.20. (K7)