Länsimaat tunnetaan suljetussa Pohjois-Koreassa vain maahan jätteinä päätyneiden videoelokuvien perusteella.

Maija Blåfieldin The Fantastic on menestynyt festivaaleilla hyvin.­

Vähitellen koko maailma katsoo Hollywood-leffoja. Jopa ennen sulkeutuneesta Kiinasta on tullut niille olennainen markkina-alue. Tiukasti eristäytyneessä Pohjois-Koreassa ne on kielletty, mutta jopa sinne niitä tihkuu.

Maija Blåfieldin kokeellisessa dokumentissa The Fantastic (2020) pohjoiskorealaiset kertovat, miltä muu maailma näyttää elokuvissa, kun todellisuus on tuntematon.

Eteläkorealaisia elokuvia salakuljetetaan rajan pohjoispuolelle, mutta länsimaisia elokuvia on päätynyt sinne erikoista tietä.

Länsimaat uhkaavat hukkua jätteisiinsä, joten niitä rahdataan maksusta muualle, 1990-luvun alusta lähtien myös Pohjois-Ko­reaan. Jätteen seassa on runsaasti videokasetteja, joita paikalliset kierrättävät. Roskakulttuuria ihan kirjaimellisesti siis!

Blåfield tekee kokeellisia elokuvia, myös tässä. The Fantastic koostuu Etelä-Koreassa tehdyistä loikkareiden haastatteluista, alueen maisemakuvista ja viitteellisistä digitaalisista kuvista. Henkilöitä ei voi tunnistaa eikä heidän puheistaan elokuviakaan.

Pohjois-Koreassa ollaan kaiketi yhtä uteliaita lännestä kuin täällä maailman sulkeutuneimmasta maasta. Ehkä meillä on realistisempi käsitys sen oloista kuin siellä länsimaista elokuvien perusteella. Eräs sanoo uskoneensa, että lännessä ihmiset matkailevat avaruudessa.

Aika abstraktiksi elokuvaksi The Fantastic on menestynyt festivaaleilla hyvin. Keväällä se sai Tampereen elokuvajuhlien lyhärisarjan pääpalkinnon ja nuorisoraadin palkinnon. Sen jälkeen se on esitetty kymmenillä festivaaleilla ympäri maailmaa ja se on voittanut useita palkintoja lisää.

Uusi Kino: The Fantastic, Teema klo 23.21 ja Areena.